DLN1774/10
Ультратонкий чехол
Этот тонкий, но жесткий чехол сочетает в себе надежность и легкость для продолжительной защиты iPad и удобен при использовании в дороге. Прочный пластик защищает заднюю и боковые панели устройства, не препятствуя полному доступу к элементам управления.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.
Этот прочный чехол сделан из поликарбоната, поэтому обеспечивает надежную и прозрачную защиту устройства.
Этот чехол изготовлен из прочного материала, а его форма идеально соответствует форме устройства. Он легко и быстро надевается и обеспечивает дополнительный защитный слой на корпусе устройства.
Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.
Дизайн и отделка
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Совместимость
Размеры упаковки
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