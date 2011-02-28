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  • Ультратонкий чехол Ультратонкий чехол Ультратонкий чехол

    Жесткий чехол

    DLN1774/10

    Ультратонкий чехол

    Этот тонкий, но жесткий чехол сочетает в себе надежность и легкость для продолжительной защиты iPad и удобен при использовании в дороге. Прочный пластик защищает заднюю и боковые панели устройства, не препятствуя полному доступу к элементам управления.

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    Рекомендуемая розничная цена: 1 049 руб.

    Жесткий чехол

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    Ультратонкий чехол

    для стильной защиты обтекаемой формы

    • для iPad 2

    Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции

    Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.

    Кристально-прозрачный поликарбонатовый чехол

    Этот прочный чехол сделан из поликарбоната, поэтому обеспечивает надежную и прозрачную защиту устройства.

    Надежная защита — просто и быстро

    Этот чехол изготовлен из прочного материала, а его форма идеально соответствует форме устройства. Он легко и быстро надевается и обеспечивает дополнительный защитный слой на корпусе устройства.

    Тонкий корпус легко помещается в сумке

    Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Угольно-черный
      Материалы
      Поликарбонат

    • Внешняя упаковка

      Длина
      43,5  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      ширина
      27,8  см
      Вес брутто
      5,125  кг
      Высота
      30  см
      GTIN
      1 87 12581 60307 3
      Вес нетто
      2,340  кг
      Вес упаковки
      2,785  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      21  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      8,8  см
      Высота
      28  см
      Вес нетто
      0,390  кг
      Вес брутто
      0,771  кг
      Вес упаковки
      0,381  кг
      GTIN
      2 87 12581 60307 0

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      iPad

    • Размеры упаковки

      Высота
      26,7  см
      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      ширина
      20  см
      Глубина
      1,2  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 60307 6
      Вес брутто
      0,111  кг
      Вес нетто
      0,065  кг
      Вес упаковки
      0,046  кг

    Badge-D2C

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