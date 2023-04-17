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  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Внешний USB-аккумулятор

    DLP1810CB/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда — оцените быструю зарядку новых устройств с интерфейсом USB-C 3 А и двумя разъемами USB-A.

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    Внешний USB-аккумулятор

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    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    с помощью портативного зарядного устройства

    • 10 000 мА·ч
    • Зарядные порты USB A и USB C
    • Литий-полимерный аккумулятор
    • Черный

    Светодиодный индикатор питания

    Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

    Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

    Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

    3 USB-порта для одновременной зарядки трех устройств

    3 USB-порта для одновременной зарядки трех устройств

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    • Внешняя упаковка

      Длина
      40  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      15.7  (дюймы)
      ширина
      35  см
      Вес брутто
      11  кг
      Высота
      22.5  см
      GTIN
      1 48 95229 13549 6
      ширина
      13.8  (дюймы)
      Высота
      8.9  (дюймы)
      Вес нетто
      8.28  кг
      Вес брутто
      24.251  фунта
      Вес нетто
      18.254  фунта
      Вес упаковки
      2.72  кг
      Вес упаковки
      5.997  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      19  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Длина
      7.5  (дюймы)
      ширина
      10.7  см
      Высота
      20.5  см
      ширина
      4.2  (дюймы)
      Высота
      8.1  (дюймы)
      Вес нетто
      1.38  кг
      Вес брутто
      1.75  кг
      Вес нетто
      3.042  фунта
      Вес брутто
      3.858  фунта
      Вес упаковки
      0.37  кг
      Вес упаковки
      0.816  фунта
      GTIN
      2 48 95229 13549 3

    • Совместимость

      Подходит для следующих моделей
      Устройства с зарядкой через USB

    • Мощность

      Емкость аккумулятора
      10 000 мА·ч 37 Вт·ч
      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Входная мощность
      USB 5 В/2 А
      Выходные параметры
      USB C 5 В/3 А USB1 и 2: 5 В/2,1 А

    • Размеры упаковки

      Высота
      19.5  см
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3  см
      Высота
      7.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13549 9
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.28  кг
      Глубина
      1.2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.23  кг
      Вес брутто
      0.617  фунта
      Вес нетто
      0.507  фунта
      Вес упаковки
      0.05  кг
      Вес упаковки
      0.110  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      14.67  см
      ширина
      6.9  см
      Глубина
      1.58  см
      ширина
      2.7  (дюймы)
      высота
      5.8  (дюймы)
      Глубина
      0.6  (дюймы)
      Вес
      0.225  кг
      Вес
      0.496  фунта

    • Аксессуары

      Кабели
      Зарядный кабель USB-C

    Badge-D2C

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