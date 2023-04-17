Безопасный литий-полимерный аккумулятор с большой емкостью 20 000 мА·ч. Удобная зарядка вашего телефона в любой ситуации. Быстрая зарядка с USB-C PD 3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A с QC 3.0 (макс. выход 18 Вт).
Технология быстрой зарядки Quick Charge (QC) обеспечивает быструю зарядку благодаря повышенному напряжению и силе тока. Она использует протокол Quick Charge для оптимизации скорости зарядки совместимых устройств.
Зарядка на 50 % за 30 минут
Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.
Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C
PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Светодиодный индикатор питания
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
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