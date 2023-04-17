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  • Мощный внешний аккумулятор Мощный внешний аккумулятор Мощный внешний аккумулятор

    Внешний USB-аккумулятор

    DLP7721C/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Мощный внешний аккумулятор

    Безопасный литий-полимерный аккумулятор с большой емкостью 20 000 мА·ч. Удобная зарядка вашего телефона в любой ситуации. Быстрая зарядка с USB-C PD 3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A с QC 3.0 (макс. выход 18 Вт).

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    Внешний USB-аккумулятор

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    Мощный внешний аккумулятор

    с помощью портативного зарядного устройства

    • 20 000 мА·ч
    • 3 разъема USB для зарядки
    • QC 3.0 и PD 3.0
    • PPS

    3 USB-порта для одновременной зарядки трех устройств

    3 USB-порта для одновременной зарядки трех устройств

    Порт зарядки USB-C PD 20 Вт

    Оснащен портом быстрой зарядки USB-C (Power Delivery) PD 20 Вт.

    USB-A с быстрой зарядкой QC

    Технология быстрой зарядки Quick Charge (QC) обеспечивает быструю зарядку благодаря повышенному напряжению и силе тока. Она использует протокол Quick Charge для оптимизации скорости зарядки совместимых устройств.

    Зарядка на 50 % за 30 минут

    Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.

    Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C

    PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

    Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

    Светодиодный индикатор питания

    Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

    • Дизайн и отделка

      Материалы
      PC + ABS

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34  см
      Количество потребительских упаковок
      18
      Длина
      13.4  (дюймы)
      ширина
      24  см
      Высота
      22.5  см
      GTIN
      1 48 95229 13553 3
      ширина
      9.4  (дюймы)
      Высота
      8.9  (дюймы)

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      22  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Длина
      8.7  (дюймы)
      ширина
      10.7  см
      Высота
      20.5  см
      ширина
      4.2  (дюймы)
      Высота
      8.1  (дюймы)
      GTIN
      2 48 95229 13553 0

    • Совместимость

      Подходит для следующих моделей
      Устройства с зарядкой через USB

    • Мощность

      Емкость аккумулятора
      20 000 мА·ч 74 Вт·ч
      Входная мощность
      Type-C 5 В/3 А, MicroUSB 5 В/2 А
      Выходные параметры
      USB-C макс. 20 Вт USB-A макс. 18 Вт

    • Размеры упаковки

      Высота
      17  см
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3.5  см
      Высота
      6.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13553 6
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Глубина
      1.4  (дюймы)

    • Габариты изделия

      Высота
      13.6  см
      ширина
      6.8  см
      Глубина
      2.75  см
      ширина
      2.7  (дюймы)
      высота
      5.4  (дюймы)
      Глубина
      1.1  (дюймы)
      Вес
      0.355  кг
      Вес
      0.783  фунта

    • Аксессуары

      Кабели
      Зарядный кабель USB-C
      Инструкция по эксплуатации
      Инструкция по эксплуатации

    Badge-D2C

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