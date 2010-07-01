DS1100/12
Одержимые звуком
Компактная акустическая док-станция Philips DS1100/12 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и удобная зарядка второго устройства.
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Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.
При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.
Звук
Громкоговорители
Комфорт
Питание
Размеры
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Приложение для iPod/iPhone
Зарядка
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