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акустическая док-станция

DS1100/12
Общая оценка / 5
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    акустическая док-станция

    DS1100/12
    Общая оценка / 5

    Одержимые звуком

    Компактная акустическая док-станция Philips DS1100/12 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и удобная зарядка второго устройства.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 140 руб.

    акустическая док-станция

    Одержимые звуком

    Компактная акустическая док-станция Philips DS1100/12 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и удобная зарядка второго устройства.

    Одержимые звуком

    Компактная акустическая док-станция Philips DS1100/12 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и удобная зарядка второго устройства.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 140 руб.

    акустическая док-станция

    Одержимые звуком

    Компактная акустическая док-станция Philips DS1100/12 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и удобная зарядка второго устройства.

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      Одержимые звуком

      Заполните спальню музыкой и стилем

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

      Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

      При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod
        • iPod classic
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения

      • Приложение для iPod/iPhone

        Название приложения
        DockStudio
        Бесплатная загрузка из App store
        Да
        Совместимость
        iPhone OS 3.0
        Воспроизведение
        • Навигация по альбому/дорожке
        • управление воспроизведением
        Часы
        • цифровой дисплей
        • аналоговый дисплей
        Будильник
        • несколько сигналов будильника
        • просыпайтесь под музыку
        • просыпайтесь под звуки природы
        • просыпайтесь под фотографии
        • таймер отключения

      • Зарядка

        USB-устройства
        5 В

      • Комфорт

        Часы
        Цифровые
        Зарядное устройство
        iPhone

      • Звук

        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Выходная мощность
        4 Вт (RMS)

      • Громкоговорители

        Излучатели АС
        Система с неодимовым магнитом

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

      • Размеры

        Вес брутто
        1,03  кг
        Размеры коробки
        204 x 196 x 273  миллиметра
        Количество в упаковке
        2
        Вес коробки
        2,35  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        171 x 67 x 171  миллиметра
        Вес
        0,75  кг

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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