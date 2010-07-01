Ключевые слова для поиска

  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    акустическая док-станция

    DS1100/12

    Одержимые звуком

    Компактная акустическая док-станция Philips DS1100/12 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и удобная зарядка второго устройства.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 140 руб.

    акустическая док-станция

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Одержимые звуком

    Заполните спальню музыкой и стилем

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

    Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

    Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

    При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.

    • Звук

      Выходная мощность
      4 Вт (RMS)
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Динамики
      Система с неодимовым магнитом

    • Комфорт

      Часы
      Цифровые
      Зарядное устройство
      iPhone

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Размеры

      Вес брутто
      1,03  кг
      Количество в упаковке
      2
      Вес коробки
      2.35  кг
      Вес
      0.75  кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      171 x 67 x 171  миллиметра
      Размеры коробки
      204 x 196 x 273  миллиметра

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod classic
      • iPod mini
      • iPod nano
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod 5-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    • Приложение для iPod/iPhone/iPad

      Совместимость
      от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

    • Приложение для iPod/iPhone

      Название приложения
      DockStudio
      Бесплатная загрузка из App store
      Да
      Будильник
      • несколько сигналов будильника
      • просыпайтесь под музыку
      • просыпайтесь под звуки природы
      • просыпайтесь под фотографии
      • таймер отключения
      Воспроизведение
      • Навигация по альбому/дорожке
      • управление воспроизведением
      Часы
      • цифровой дисплей
      • аналоговый дисплей

    • Зарядка

      USB-устройства
      5 В

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.