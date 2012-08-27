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акустическая док-станция

DS1150/11
Общая оценка / 5
  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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    акустическая док-станция

    DS1150/11
    Общая оценка / 5

    Звук, заполняющий ваш дом

    Компактная акустическая док-станция DS1150/11 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и возможность зарядки второго устройства через USB. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Компактная акустическая док-станция DS1150/11 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и возможность зарядки второго устройства через USB. Узнать обо всех преимуществах

    Звук, заполняющий ваш дом

    Компактная акустическая док-станция DS1150/11 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и возможность зарядки второго устройства через USB. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Компактная акустическая док-станция DS1150/11 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и возможность зарядки второго устройства через USB. Узнать обо всех преимуществах

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      Звук, заполняющий ваш дом

      Одержимые звуком

      • с 30-контактным разъемом
      • для iPod/iPhone
      • USB-порт для зарядки
      • 6 Вт
      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

      При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.

      Общая выходная мощность 4 Вт RMS

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod classic
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod touch
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
        • iPod 5-го поколения

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • Приложение для iPod/iPhone

        Название приложения
        • DockStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Совместимость
        iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
        Более 7000 интернет-радиостанций
        Да
        Прогноз погоды на 5 дней
        Да
        Воспроизведение
        • Навигация по альбому/дорожке
        • управление воспроизведением
        Установки звука
        • 5-полосный эквалайзер
        • Функция DBB
        • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
        Часы
        • аналоговый дисплей
        • цифровой дисплей
        Будильник
        • несколько сигналов будильника
        • таймер отключения

      • Звук

        Выходная мощность
        4 Вт (RMS)
        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Зарядка

        USB-устройства
        5 В

      • Функции управления

        Часы
        Цифровые
        Зарядное устройство
        • iPod
        • iPhone

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        176 x 176 x 77  мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        222 x 139 x 222 мм
        Вес продукта
        0,88  кг
        Вес, включая упаковку
        1,08  кг

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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