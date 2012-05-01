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    акустическая док-станция

    DS1150/12

    Звук, заполняющий ваш дом

    Компактная акустическая док-станция Philips DS1150/12 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и удобная зарядка второго устройства.

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    акустическая док-станция

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    Звук, заполняющий ваш дом

    Одержимые звуком

    • с 30-контактным разъемом
    • для iPod/iPhone
    • USB-порт для зарядки
    • 6 Вт
    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

    Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

    При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.

    Общая выходная мощность 4 Вт RMS

    Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

    • Звук

      Выходная мощность
      4 Вт (RMS)
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Комфорт

      Часы
      Цифровые
      Зарядное устройство
      • iPod
      • iPhone

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      1,08  кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      176 x 176 x 77  миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      222 x 139 x 222 мм
      Вес продукта
      0,88  кг

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod mini
      • iPod nano
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod classic
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod touch
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
      • iPod 5-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S

    • Приложение для iPod/iPhone/iPad

      Совместимость
      от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

    • Приложение для iPod/iPhone

      Название приложения
      • DockStudio
      • Бесплатная загрузка из App store
      Прогноз погоды на 5 дней
      Да
      Будильник
      • несколько сигналов будильника
      • таймер отключения
      Воспроизведение
      • Навигация по альбому/дорожке
      • управление воспроизведением
      Более 7000 интернет-радиостанций
      Да
      Часы
      • аналоговый дисплей
      • цифровой дисплей
      Установки звука
      • 5-полосный эквалайзер
      • Функция DBB
      • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика

    • Зарядка

      USB-устройства
      5 В

    Badge-D2C

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