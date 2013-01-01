DS1155/12
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки.Узнать обо всех преимуществах
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Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Звук
Комфорт
Питание
Размеры
Зарядка
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