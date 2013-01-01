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  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом

    акустическая док-станция

    DS1155/12

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки.

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    акустическая док-станция

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    Звук, заполняющий ваш дом

    • с коннектором Lightning
    • для iPod/iPhone
    • USB-порт для зарядки
    • 6 Вт
    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

    Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

    При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.

    Общая выходная мощность 6 Вт RMS

    Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

    • Звук

      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Комфорт

      Часы
      Цифровой дисплей

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      1,08 кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      177 x 177 x 100 миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      222 x 139 x 222 мм
      Вес продукта
      0,88 кг

    • Зарядка

      USB-устройства
      5 В

    Badge-D2C

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