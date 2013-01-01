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акустическая док-станция

DS1155/12
Общая оценка / 5
  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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    акустическая док-станция

    DS1155/12
    Общая оценка / 5

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки. Узнать обо всех преимуществах

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Звук, заполняющий ваш дом

      • с коннектором Lightning
      • для iPod/iPhone
      • USB-порт для зарядки
      • 6 Вт
      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

      Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

      При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone.

      Общая выходная мощность 6 Вт RMS

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod nano 7 поколения
        • iPod touch 5 поколения

      • Звук

        Выходная мощность
        6 Вт (RMS)
        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Зарядка

        USB-устройства
        5 В

      • Комфорт

        Часы
        Цифровые

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        177 x 177 x 100  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        222 x 139 x 222 мм
        Вес продукта
        0,88  кг
        Вес, включая упаковку
        1,08  кг

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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