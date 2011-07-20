Ключевые слова для поиска

1

акустическая док-станция

DS1200/12
Общая оценка / 5
  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
    -{discount-value}

    акустическая док-станция

    DS1200/12
    Общая оценка / 5

    Звук, заполняющий ваш дом

    Утром эта стильная акустическая док-станция Philips Fidelio DS1200/12 наполнит вашу комнату необычайно глубоким и насыщенным звуком. Поставив устройство рядом с кроватью, вы сможете узнать время, использовать его в качестве будильника или ночника, а также заряжать до двух устройств iPod, iPhone или iPad одновременно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 790 руб.

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Утром эта стильная акустическая док-станция Philips Fidelio DS1200/12 наполнит вашу комнату необычайно глубоким и насыщенным звуком. Поставив устройство рядом с кроватью, вы сможете узнать время, использовать его в качестве будильника или ночника, а также заряжать до двух устройств iPod, iPhone или iPad одновременно. Узнать обо всех преимуществах

    Звук, заполняющий ваш дом

    Утром эта стильная акустическая док-станция Philips Fidelio DS1200/12 наполнит вашу комнату необычайно глубоким и насыщенным звуком. Поставив устройство рядом с кроватью, вы сможете узнать время, использовать его в качестве будильника или ночника, а также заряжать до двух устройств iPod, iPhone или iPad одновременно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 790 руб.

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Утром эта стильная акустическая док-станция Philips Fidelio DS1200/12 наполнит вашу комнату необычайно глубоким и насыщенным звуком. Поставив устройство рядом с кроватью, вы сможете узнать время, использовать его в качестве будильника или ночника, а также заряжать до двух устройств iPod, iPhone или iPad одновременно. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Док-станция

      Звук, заполняющий ваш дом

      Одержимые звуком

      • для iPod/iPhone/iPad
      • Дисплей часов
      Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

      Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

      Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone/iPad, установленными в док-станцию

      При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone/iPad.

      Одновременная зарядка iPhone и iPad

      Заряжайте iPad на док-станции Fidelio через разъем док-станции. Одновременно можно заряжать iPod, iPhone или другие мобильные устройства через разъем USB.

      Разработано для iPod/iPhone/iPad

      Установите iPod, iPhone или iPad в док-станцию Philips Fidelio DS1200, созданную специально для этих устройств, или извлеките устройство — док-станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций, док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod
        • iPod classic
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        iPad

      • Приложение для iPod/iPhone/iPad

        Название приложения
        • DockStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Совместимость
        iPhone OS 4.0
        Воспроизведение
        • Навигация по альбому/дорожке
        • управление воспроизведением
        Часы
        • аналоговый дисплей
        • цифровой дисплей
        Будильник
        • несколько сигналов будильника
        • таймер отключения
        • просыпайтесь под музыку
        • просыпайтесь под звуки природы
        • просыпайтесь под фотографии

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        4 Вт
        Звуковая система
        Стерео
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Громкоговорители

        Система с неодимовым магнитом
        Да

      • Аудиовоспроизведение

        Режим воспроизведения в док-станции
        Зарядка iPhone

      • Комфорт

        Часы/версия
        Цифровые

      • Зарядка

        USB-устройства
        5 В

      • Размеры

        Размеры коробки
        237 x 122 x 169 мм
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        208 x 140 x 82 мм

      • Питание

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.