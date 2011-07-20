Звук, заполняющий ваш дом

Утром эта стильная акустическая док-станция Philips Fidelio DS1200/12 наполнит вашу комнату необычайно глубоким и насыщенным звуком. Поставив устройство рядом с кроватью, вы сможете узнать время, использовать его в качестве будильника или ночника, а также заряжать до двух устройств iPod, iPhone или iPad одновременно. Узнать обо всех преимуществах