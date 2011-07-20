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    акустическая док-станция

    DS1200/12

    Звук, заполняющий ваш дом

    Утром эта стильная акустическая док-станция Philips Fidelio DS1200/12 наполнит вашу комнату необычайно глубоким и насыщенным звуком. Поставив устройство рядом с кроватью, вы сможете узнать время, использовать его в качестве будильника или ночника, а также заряжать до двух устройств iPod, iPhone или iPad одновременно.

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    Рекомендуемая розничная цена: 3 790 руб.

    акустическая док-станция

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    Звук, заполняющий ваш дом

    Одержимые звуком

    • для iPod/iPhone/iPad
    • Дисплей часов
    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

    Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

    Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.

    Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

    Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone/iPad, установленными в док-станцию

    При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone/iPad.

    Одновременная зарядка iPhone и iPad

    Заряжайте iPad на док-станции Fidelio через разъем док-станции. Одновременно можно заряжать iPod, iPhone или другие мобильные устройства через разъем USB.

    Разработано для iPod/iPhone/iPad

    Установите iPod, iPhone или iPad в док-станцию Philips Fidelio DS1200, созданную специально для этих устройств, или извлеките устройство — док-станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций, док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      4 Вт
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Система с неодимовым магнитом
      Да

    • Комфорт

      Часы/версия
      Цифровой дисплей

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      208 x 140 x 82 мм
      Размеры коробки
      237 x 122 x 169 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      Зарядка iPhone

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod classic
      • iPod mini
      • iPod nano
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod 5-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    • Совместима с iPad

      Совместим с
      iPad

    • Приложение для iPod/iPhone/iPad

      Название приложения
      • DockStudio
      • Бесплатная загрузка из App store
      Совместимость
      от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
      Будильник
      • несколько сигналов будильника
      • таймер отключения
      • просыпайтесь под музыку
      • просыпайтесь под звуки природы
      • просыпайтесь под фотографии
      Часы
      • аналоговый дисплей
      • цифровой дисплей
      Воспроизведение
      • Навигация по альбому/дорожке
      • управление воспроизведением

    • Зарядка

      USB-устройства
      5 В

    Badge-D2C

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