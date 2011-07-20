DS1200/12
Звук, заполняющий ваш дом
Утром эта стильная акустическая док-станция Philips Fidelio DS1200/12 наполнит вашу комнату необычайно глубоким и насыщенным звуком. Поставив устройство рядом с кроватью, вы сможете узнать время, использовать его в качестве будильника или ночника, а также заряжать до двух устройств iPod, iPhone или iPad одновременно.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.
При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone/iPad.
Заряжайте iPad на док-станции Fidelio через разъем док-станции. Одновременно можно заряжать iPod, iPhone или другие мобильные устройства через разъем USB.
Установите iPod, iPhone или iPad в док-станцию Philips Fidelio DS1200, созданную специально для этих устройств, или извлеките устройство — док-станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций, док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.
Звук
Громкоговорители
Комфорт
Питание
Размеры
Аудиовоспроизведение
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Совместима с iPad
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Зарядка
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