Звук, заполняющий ваш дом
Утром эта стильная акустическая док-станция Philips Fidelio DS1200/12 наполнит вашу комнату необычайно глубоким и насыщенным звуком. Поставив устройство рядом с кроватью, вы сможете узнать время, использовать его в качестве будильника или ночника, а также заряжать до двух устройств iPod, iPhone или iPad одновременно. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Утром эта стильная акустическая док-станция Philips Fidelio DS1200/12 наполнит вашу комнату необычайно глубоким и насыщенным звуком. Поставив устройство рядом с кроватью, вы сможете узнать время, использовать его в качестве будильника или ночника, а также заряжать до двух устройств iPod, iPhone или iPad одновременно. Узнать обо всех преимуществах
Звук, заполняющий ваш дом
Утром эта стильная акустическая док-станция Philips Fidelio DS1200/12 наполнит вашу комнату необычайно глубоким и насыщенным звуком. Поставив устройство рядом с кроватью, вы сможете узнать время, использовать его в качестве будильника или ночника, а также заряжать до двух устройств iPod, iPhone или iPad одновременно. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Утром эта стильная акустическая док-станция Philips Fidelio DS1200/12 наполнит вашу комнату необычайно глубоким и насыщенным звуком. Поставив устройство рядом с кроватью, вы сможете узнать время, использовать его в качестве будильника или ночника, а также заряжать до двух устройств iPod, iPhone или iPad одновременно. Узнать обо всех преимуществах
Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.
При подключении к док-станции она автоматически выполнит синхронизацию часов с устройствами iPod/iPhone/iPad.
Заряжайте iPad на док-станции Fidelio через разъем док-станции. Одновременно можно заряжать iPod, iPhone или другие мобильные устройства через разъем USB.
Установите iPod, iPhone или iPad в док-станцию Philips Fidelio DS1200, созданную специально для этих устройств, или извлеките устройство — док-станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций, док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Совместима с iPad
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Звук
Громкоговорители
Аудиовоспроизведение
Комфорт
Зарядка
Размеры
Питание
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