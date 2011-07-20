Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.