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  • Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad. Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad. Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.

    акустическая док-станция

    DS1600/12

    Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.

    С помощью акустической док-станции DS1600 Philips с DualDock можно воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad или заряжать устройства через коннектор Lightning и 30-контактный разъем. Эта универсальная система обеспечивает богатое и насыщенное звучание и оснащена USB-портом для зарядки второго мобильного устройства.

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    акустическая док-станция

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    Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.

    • DualDock
    • для iPod/iPhone/iPad
    • USB-порт для зарядки
    • 8 Вт
    DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

    DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

    Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.

    Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

    Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

    Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.

    Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

    Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Автоматическая синхронизация времени или даты при установке в док-станцию

    Док-станция автоматически синхронизирует время или дату с iPod/iPhone/iPad, когда они установлены в док-станцию. Чтобы переключиться между временем и датой, просто нажмите кнопку.

    • Звук

      Выходная мощность
      8 Вт RMS
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Подключения

      Аудиовход (3,5 мм)
      Да
      Порт USB
      для зарядки второго мобильного устройства

    • Комфорт

      Часы
      • Цифровые
      • Показ в течение 24/12 часов
      Дата
      ММДД/ДДММ

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      96 x 225 x 143  миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      127 x 261 x 187 мм

    • Совместимость с iPod

      через коннектор Lightning
      • iPod nano 7 поколения
      • iPod touch 5 поколения
      через 30-контактный разъем
      • iPod
      • iPod classic
      • iPod mini
      • iPod nano
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 3-го поколения
      • iPod touch 4-го поколения
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod 5-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone 5
      • iPhone 6
      • iPhone 6 Plus
      • iPhone 6S
      • iPhone 6S Plus
      • iPhone SE
      через 30-контактный разъем
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S

    • Совместима с iPad

      через коннектор Lightning
      • iPad mini
      • iPad с дисплеем Retina
      через 30-контактный разъем
      • iPad
      • iPad 2

    • Приложение для iPod/iPhone/iPad

      Название приложения
      • ClockStudio
      • Бесплатная загрузка из App store
      Более 7000 интернет-радиостанций
      Да
      Прогноз погоды на 5 дней
      Да
      Совместимость
      от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
      Совместимость
      iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
      Часы
      аналоговый режим отображения, цифровой режим отображения, цифровой режим отображения с демонстрацией слайдов

    Badge-D2C

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