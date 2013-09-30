DS1600/12
Звук, заполняющий ваш дом! Для iPod/iPhone/iPad.
С помощью акустической док-станции DS1600 Philips с DualDock можно воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad или заряжать устройства через коннектор Lightning и 30-контактный разъем. Эта универсальная система обеспечивает богатое и насыщенное звучание и оснащена USB-портом для зарядки второго мобильного устройства.Узнать обо всех преимуществах
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Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.
Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
Док-станция автоматически синхронизирует время или дату с iPod/iPhone/iPad, когда они установлены в док-станцию. Чтобы переключиться между временем и датой, просто нажмите кнопку.
Звук
Подключения
Комфорт
Питание
Размеры
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Совместима с iPad
Приложение для iPod/iPhone/iPad
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