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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    акустическая док-станция

    DS3010/10

    Одержимые звуком

    Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизация iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства.

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    акустическая док-станция

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    Одержимые звуком

    Заполните комнату музыкой и стилем

    • для iPod/iPhone
    • Питание от батарей/сети
    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

    Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

    Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

    Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

    Синхронизация ПК с iPod/iPhone

    Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      10 Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Система с неодимовым магнитом
      Да

    • Подключения

      Вход Aux
      Да
      Функция PC Link
      Порт USB 2.0

    • Питание

      Тип элемента питания
      Тип AA / щелочная LR6
      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      • Элемент питания
      Количество аккумуляторов
      4
      Время работы от батарей
      8  часов

    • Аксессуары

      Кабели
      Вход AUX 3,5 мм
      Кабель USB
      Черный

    • Размеры

      Количество в упаковке
      2
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      210 x 150 x 135
      Вес, включая упаковку
      1,33  кг
      Вес коробки
      3.03  кг
      Вес
      0.96  кг
      Размеры коробки
      300 x 240 x 145 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      Зарядка iPhone

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod mini
      • iPod nano
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod classic
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod touch
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
      • iPod 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    • Приложение для iPod/iPhone/iPad

      Совместимость
      от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

    • Приложение для iPod/iPhone

      Название приложения
      DockStudio
      Бесплатная загрузка из App store
      Да
      Будильник
      • Несколько сигналов будильника
      • Таймер отключения
      • Просыпайтесь под музыку
      • Просыпайтесь под звуки природы
      • Просыпайтесь под фотографии
      Воспроизведение
      • Навигация по альбому/дорожке
      • Элементы управления воспроизведением
      Часы
      • Аналоговый дисплей
      • Цифровой дисплей
      Установки звука
      • Функция DBB
      • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика

    Badge-D2C

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