DS3010/10
Одержимые звуком
Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизация iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства.Узнать обо всех преимуществах
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Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.
Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Приложение для iPod/iPhone
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