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акустическая док-станция

DS3020/12
Общая оценка / 5
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    акустическая док-станция

    DS3020/12
    Общая оценка / 5

    Заполните комнату музыкой и стилем

    Акустическая док-станция Philips DS3020/12 эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизация iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 590 руб.

    акустическая док-станция

    Заполните комнату музыкой и стилем

    Акустическая док-станция Philips DS3020/12 эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизация iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

    Заполните комнату музыкой и стилем

    Акустическая док-станция Philips DS3020/12 эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизация iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 3 590 руб.

    акустическая док-станция

    Заполните комнату музыкой и стилем

    Акустическая док-станция Philips DS3020/12 эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизация iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

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      благодаря этой акустической док-станции

      • для iPod/iPhone
      • Питание от батарей/сети
      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

      Синхронизация ПК с iPod/iPhone

      Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod
        • iPod classic
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения

      • Приложение для iPod/iPhone

        Название приложения
        DockStudio
        Бесплатная загрузка из App store
        Да
        Совместимость
        iPhone OS 3.0
        Воспроизведение
        • Навигация по альбому/дорожке
        • Элементы управления воспроизведением
        Установки звука
        • Функция DBB
        • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
        Часы
        • Аналоговый дисплей
        • Цифровой дисплей
        Будильник
        • Несколько сигналов будильника
        • Таймер отключения
        • Просыпайтесь под музыку
        • Просыпайтесь под звуки природы
        • Просыпайтесь под фотографии

      • Аудиовоспроизведение

        Режим воспроизведения в док-станции
        Зарядка iPhone

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        10 Вт
        Звуковая система
        Стерео
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов

      • Подключения

        Функция PC Link
        Порт USB 2.0
        Вход Aux
        Да

      • Громкоговорители

        Система с неодимовым магнитом
        Да

      • Питание

        Источник питания
        • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
        • Элемент питания
        Тип элемента питания
        Тип AA / щелочная LR6
        Количество батарей
        4
        Время работы от батарей
        8  ч

      • Размеры

        Вес коробки
        3,03  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        210 x 150 x 135
        Вес, включая упаковку
        1,33  кг
        Размеры коробки
        300 x 240 x 145 мм
        Количество в упаковке
        2
        Вес
        0,96  кг

      • Аксессуары

        Кабели
        Вход AUX 3,5 мм
        Кабель USB
        Белый

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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