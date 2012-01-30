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акустическая док-станция

DS3100/12
Общая оценка / 5
  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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    акустическая док-станция

    DS3100/12
    Общая оценка / 5

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция Philips DS3100/12 эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизируйте iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция Philips DS3100/12 эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизируйте iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция Philips DS3100/12 эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизируйте iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция Philips DS3100/12 эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый и объемный звук. Синхронизируйте iPhone/iPod с ПК. Питание от аккумулятора или от сети для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах

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      Звук, заполняющий ваш дом

      Одержимые звуком

      • для iPod/iPhone
      • Питание от батарей/сети
      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      Синхронизация ПК с iPod/iPhone

      Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod
        • iPod classic
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • Приложение для iPod/iPhone

        Название приложения
        • DockStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Совместимость
        iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
        Более 7000 интернет-радиостанций
        Да
        Прогноз погоды на 5 дней
        Да
        Воспроизведение
        • Навигация по альбому/дорожке
        • управление воспроизведением
        Установки звука
        • 5-полосный эквалайзер
        • Функция DBB
        • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
        Часы
        • аналоговый дисплей
        • цифровой дисплей
        Будильник
        • несколько сигналов будильника
        • таймер отключения

      • Звук

        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов
        Выходная мощность
        10 Вт RMS

      • Подключения

        Функция PC Link
        Порт USB 2.0
        Вход Aux
        Да

      • Питание

        Источник питания
        • батарея
        • 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Тип элемента питания
        AA (LR6)
        Количество батарей
        4
        Время работы батареи
        8  ч

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        224 x 120 x 162  мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        304 x 146 x 188 мм
        Вес продукта
        1,3  кг
        Вес, включая упаковку
        1,7  кг

      • Функции управления

        Зарядное устройство
        • iPod
        • iPhone

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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