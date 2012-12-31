Звук, заполняющий ваш дом

Акустическая док-станция DS3205, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone с кристально чистым звуком. Для максимального удобства устройство может работать как от электросети, так и от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах