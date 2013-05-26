Ключевые слова для поиска

1

акустическая док-станция с Bluetooth®

DS3480/12
Общая оценка / 5
  • Звук, заполняющий ваш дом, без проводов Звук, заполняющий ваш дом, без проводов Звук, заполняющий ваш дом, без проводов
    -{discount-value}

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    DS3480/12
    Общая оценка / 5

    Звук, заполняющий ваш дом, без проводов

    Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Акустическая док-станция DS3480 воспроизводит кристально чистый звук и одновременно заряжает подключенное устройство. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    Звук, заполняющий ваш дом, без проводов

    Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Акустическая док-станция DS3480 воспроизводит кристально чистый звук и одновременно заряжает подключенное устройство. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов! Узнать обо всех преимуществах

    Звук, заполняющий ваш дом, без проводов

    Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Акустическая док-станция DS3480 воспроизводит кристально чистый звук и одновременно заряжает подключенное устройство. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    Звук, заполняющий ваш дом, без проводов

    Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Акустическая док-станция DS3480 воспроизводит кристально чистый звук и одновременно заряжает подключенное устройство. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Док-станция

      Звук, заполняющий ваш дом, без проводов

      • коннектор Lightning
      • для iPod/iPhone
      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

      Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

      Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

      Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

      Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.

      Динамичный, заполняющий комнату звук

      Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату естественным звучанием и мощными глубокими басами.

      • Совместима с iPad

        через Bluetooth
        • iPad
        • iPad 2
        • iPad mini
        • iPad 4

      • Совместимость с iPhone

        через коннектор Lightning
        iPhone 5
        через Bluetooth
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5

      • Совместимость с iPod

        через коннектор Lightning
        • iPod nano 7 поколения
        • iPod touch 5 поколения
        через Bluetooth
        • iPod nano 7 поколения
        • iPod touch 5 поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения

      • Приложение для iPod/iPhone

        Название приложения
        • ClockStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Совместимость
        iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
        Более 7000 интернет-радиостанций
        Да
        Прогноз погоды на 5 дней
        Да
        Часы
        аналоговый режим отображения, цифровой режим отображения, цифровой режим отображения с демонстрацией слайдов

      • Звук

        Выходная мощность
        12 Вт (среднеквадр.)
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов
        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        A2DP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        10 м, прямая видимость
        Версия Bluetooth
        2,1
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да
        Порт USB
        для зарядки любых мобильных устройств

      • Размеры

        Размеры изделия (ШxГxВ)
        274 x 143 x 136  мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        350 x 140 x 186 мм
        Вес продукта
        1  кг
        Вес, включая упаковку
        1,55  кг

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Тип элемента питания
        Литий-ионный (встроенный)
        Срок службы аккумулятора
        5  ч

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.