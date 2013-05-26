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  • Звук, заполняющий ваш дом, без проводов Звук, заполняющий ваш дом, без проводов Звук, заполняющий ваш дом, без проводов

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    DS3480/12

    Звук, заполняющий ваш дом, без проводов

    Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Акустическая док-станция DS3480 воспроизводит кристально чистый звук и одновременно заряжает подключенное устройство. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов!

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    акустическая док-станция с Bluetooth®

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    Звук, заполняющий ваш дом, без проводов

    • коннектор Lightning
    • для iPod/iPhone
    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

    Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

    Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

    Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

    Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.

    Динамичный, заполняющий комнату звук

    Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату естественным звучанием и мощными глубокими басами.

    • Звук

      Выходная мощность
      12 Вт (среднеквадр.)
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      2,1
      Профили Bluetooth
      A2DP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      10 м, прямая видимость
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да
      Порт USB
      для зарядки любых мобильных устройств

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный (встроенный)
      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Время работы батареи
      5  часов

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      1,55  кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      274 x 143 x 136  миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      350 x 140 x 186 мм
      Вес продукта
      1  кг

    • Совместимость с iPod

      через Bluetooth
      • iPod nano 7 поколения
      • iPod touch 5 поколения
      • iPod touch 3-го поколения
      • iPod touch 4-го поколения
      через коннектор Lightning
      • iPod nano 7 поколения
      • iPod touch 5 поколения

    • Совместимость с iPhone

      через Bluetooth
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      через коннектор Lightning
      iPhone 5

    • Совместима с iPad

      через Bluetooth
      • iPad
      • iPad 2
      • iPad mini
      • iPad 4

    • Приложение для iPod/iPhone/iPad

      Совместимость
      от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

    • Приложение для iPod/iPhone

      Название приложения
      • ClockStudio
      • Бесплатная загрузка из App store
      Прогноз погоды на 5 дней
      Да
      Совместимость
      iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
      Более 7000 интернет-радиостанций
      Да
      Часы
      аналоговый режим отображения, цифровой режим отображения, цифровой режим отображения с демонстрацией слайдов

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