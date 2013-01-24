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Звук, заполняющий ваш дом
Хорошая музыка заслуживает качественного звучания. Модель Philips DS6100/10 обеспечивает четкий сбалансированный звук благодаря излучателям с неодимовыми магнитами. Совместимость с любыми моделями iPod/iPhone или iMac/ПК. Позволяет синхронизировать iPod/iPhone c iMac/ПК. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Хорошая музыка заслуживает качественного звучания. Модель Philips DS6100/10 обеспечивает четкий сбалансированный звук благодаря излучателям с неодимовыми магнитами. Совместимость с любыми моделями iPod/iPhone или iMac/ПК. Позволяет синхронизировать iPod/iPhone c iMac/ПК. Узнать обо всех преимуществах
Звук, заполняющий ваш дом
Хорошая музыка заслуживает качественного звучания. Модель Philips DS6100/10 обеспечивает четкий сбалансированный звук благодаря излучателям с неодимовыми магнитами. Совместимость с любыми моделями iPod/iPhone или iMac/ПК. Позволяет синхронизировать iPod/iPhone c iMac/ПК. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Хорошая музыка заслуживает качественного звучания. Модель Philips DS6100/10 обеспечивает четкий сбалансированный звук благодаря излучателям с неодимовыми магнитами. Совместимость с любыми моделями iPod/iPhone или iMac/ПК. Позволяет синхронизировать iPod/iPhone c iMac/ПК. Узнать обо всех преимуществах
Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Качество сборки премиум-класса. Передняя панель АС выполнена из цельного листа анодированного полированного алюминия, материала, который используется при изготовлении самолетов. Алюминий, из которого изготовлена акустическая камера, оптимизирует передачу звука и создает четкое, точное и мощное звучание.
Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Приложение для iPod/iPhone
Звук
Левая/правая АС
Подключения
Громкоговорители
Аксессуары
Питание
Размеры