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акустическая док-станция

DS6100/12
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  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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    акустическая док-станция

    DS6100/12
    Общая оценка / 5

    Звук, заполняющий ваш дом

    Хорошая музыка заслуживает качественного звучания. Модель Philips DS6100/12 обеспечивает четкий сбалансированный звук благодаря излучателям с неодимовыми магнитами. Совместимость с любыми моделями iPod/iPhone или iMac/ПК. Позволяет синхронизировать iPod/iPhone c iMac/ПК. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Хорошая музыка заслуживает качественного звучания. Модель Philips DS6100/12 обеспечивает четкий сбалансированный звук благодаря излучателям с неодимовыми магнитами. Совместимость с любыми моделями iPod/iPhone или iMac/ПК. Позволяет синхронизировать iPod/iPhone c iMac/ПК. Узнать обо всех преимуществах

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      Звук, заполняющий ваш дом

      Одержимые звуком

      • Звуковая панель
      • для iPod/iPhone
      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений

      Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений

      Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.

      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

      Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

      Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      Алюминиевая решетка

      Качество сборки премиум-класса. Передняя панель АС выполнена из цельного листа анодированного полированного алюминия, материала, который используется при изготовлении самолетов. Алюминий, из которого изготовлена акустическая камера, оптимизирует передачу звука и создает четкое, точное и мощное звучание.

      Синхронизация ПК с iPod/iPhone

      Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 10 Вт
        Звуковая система
        Стерео
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Громкоговорители

        Система с неодимовым магнитом
        Да

      • Подключения

        Вход Aux
        Да
        Наушники
        3,5 мм
        Функция PC Link
        Порт USB 2.0

      • Питание

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

      • Аксессуары

        Кабели
        Кабель линейного входа, кабель USB

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        528 x 90 x 73 мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        599 x 118 x 103 мм
        Вес продукта
        1,7  кг

      • Совместимость с iPod

        Совместимые продукты
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod classic
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod touch
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
        • iPod 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения

      • Совместимость с iPhone

        Совместимые продукты
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • Приложение для iPod/iPhone

        Название приложения
        • DockStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Прогноз погоды на 5 дней
        Да
        Будильник
        • несколько сигналов будильника
        • таймер отключения
        Совместимость
        iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
        Воспроизведение
        • Навигация по альбому/дорожке
        • управление воспроизведением
        Более 7000 интернет-радиостанций
        Да
        Часы
        • аналоговый дисплей
        • цифровой дисплей
        Установки звука
        • 5-полосный эквалайзер
        • Функция DBB
        • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика

      • Левая/правая АС

        Диапазон мощности излучателей
        5—15 Вт
        Излучатель
        Широкополосный 2"
        Частотный диапазон
        120 Гц — 22 кГц
        Номинальное сопротивление
        4 Ом
        Чувствительность
        82 дБ/Вт/м

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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