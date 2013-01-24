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акустическая док-станция

DS6200/10
Общая оценка / 5
  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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    акустическая док-станция

    DS6200/10
    Общая оценка / 5

    Звук, заполняющий ваш дом

    Оцените более естественное и насыщенное звучание музыкальных записей из вашей коллекции благодаря модели Philips DS6200/10. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и насладитесь невероятным качеством звука медиазаписей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Оцените более естественное и насыщенное звучание музыкальных записей из вашей коллекции благодаря модели Philips DS6200/10. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и насладитесь невероятным качеством звука медиазаписей. Узнать обо всех преимуществах

    Звук, заполняющий ваш дом

    Оцените более естественное и насыщенное звучание музыкальных записей из вашей коллекции благодаря модели Philips DS6200/10. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и насладитесь невероятным качеством звука медиазаписей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Оцените более естественное и насыщенное звучание музыкальных записей из вашей коллекции благодаря модели Philips DS6200/10. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и насладитесь невероятным качеством звука медиазаписей. Узнать обо всех преимуществах

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      Звук, заполняющий ваш дом

      Одержимые звуком

      • Система 2.0
      • для iPod/iPhone
      Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений

      Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений

      Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.

      Концептуальная форма равностороннего треугольника

      Концептуальная форма равностороннего треугольника

      Эти акустические системы выполнены в форме равностороннего треугольника, которая была специально разработана для более сбалансированного звучания. Такая форма гарантирует равномерное распределение веса и, как следствие, более равномерное распределение звука и отсутствие искажений. Каждая акустическая система DS6200 оснащена одним широкополосным излучателем и двумя запатентованными компонентами wOOx от Philips, которые вместе обеспечивают более глубокие и насыщенные басы, в то время как благодаря корпусу треугольной формы достигается объемное, пространственное звучание.

      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

      Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

      Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

      Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

      Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      Изогнутый корпус для сглаженного звучания

      Изогнутый корпус не только отлично выглядит, но и имеет форму, которая обеспечивает сбалансированный естественный звук в его первоначальном виде. Меньше искажений и окрашивания звука — можете быть уверены, что любимая музыка всегда будет звучать так, как и было задумано. Компания Philips разбирается в акустике и позаботилась не только о превосходном звучании, но и внешнем виде устройства!

      Синхронизация ПК с iPod/iPhone

      Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

      Технические характеристики

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • Приложение для iPod/iPhone

        Название приложения
        • DockStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Совместимость
        iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
        Более 7000 интернет-радиостанций
        Да
        Прогноз погоды на 5 дней
        Да
        Воспроизведение
        • Навигация по альбому/дорожке
        • управление воспроизведением
        Установки звука
        • 5-полосный эквалайзер
        • Функция DBB
        • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
        Часы
        • аналоговый дисплей
        • цифровой дисплей
        Будильник
        • несколько сигналов будильника
        • таймер отключения

      • Звук

        Эквалайзер
        5-полосный
        Настройки эквалайзера
        • Классика
        • Вкл./выкл. динамического усиления НЧ
        • Плоский
        • Джаз
        • Поп
        • Рок
        Выходная мощность
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аудиосистемы

        Частотный диапазон
        50—16 кГц
        Входное сопротивление
        22 кОм
        Общая выходная мощность
        20 Вт
        Питание
        Внешний адаптер 10,5 В, 3 А
        Отношение сигнал/шум
        82 дБа
        Суммарные гармонические искажения
        0,8 %

      • Левый/правый каналы аудиосистемы

        Усилитель мощности аудиосигнала
        Цифровой усилитель STA339BWS
        Разделение каналов
        55 дБ
        Входная чувствительность
        600 мВ ±100 мВ
        Номинальная выходная мощность
        2 x 10 Вт

      • Левая/правая АС

        Диапазон мощности излучателей
        5—20 Вт
        Частотный диапазон
        100 Гц — 18 кГц
        Номинальное сопротивление
        4 Ом
        Чувствительность
        84 дБ/Вт/м
        Излучатель
        Широкополосный 2,5"

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Руководство по быстрой установке
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      • Подключения

        Вход Aux
        Да
        USB
        для подключения к ПК

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        148 x 148 x 150  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        390 x 190 x 205 мм
        Вес продукта
        0,8  кг
        Вес, включая упаковку
        4,2  кг

      • Питание

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Руководство по быстрой установке
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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