Другие продукты в комплекте
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Руководство по быстрой установке
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
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Звук, заполняющий ваш дом
Оцените более естественное и насыщенное звучание музыкальных записей из вашей коллекции благодаря модели Philips DS6200/10. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и насладитесь невероятным качеством звука медиазаписей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Оцените более естественное и насыщенное звучание музыкальных записей из вашей коллекции благодаря модели Philips DS6200/10. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и насладитесь невероятным качеством звука медиазаписей. Узнать обо всех преимуществах
Звук, заполняющий ваш дом
Оцените более естественное и насыщенное звучание музыкальных записей из вашей коллекции благодаря модели Philips DS6200/10. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и насладитесь невероятным качеством звука медиазаписей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Оцените более естественное и насыщенное звучание музыкальных записей из вашей коллекции благодаря модели Philips DS6200/10. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и насладитесь невероятным качеством звука медиазаписей. Узнать обо всех преимуществах
Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.
Эти акустические системы выполнены в форме равностороннего треугольника, которая была специально разработана для более сбалансированного звучания. Такая форма гарантирует равномерное распределение веса и, как следствие, более равномерное распределение звука и отсутствие искажений. Каждая акустическая система DS6200 оснащена одним широкополосным излучателем и двумя запатентованными компонентами wOOx от Philips, которые вместе обеспечивают более глубокие и насыщенные басы, в то время как благодаря корпусу треугольной формы достигается объемное, пространственное звучание.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Изогнутый корпус не только отлично выглядит, но и имеет форму, которая обеспечивает сбалансированный естественный звук в его первоначальном виде. Меньше искажений и окрашивания звука — можете быть уверены, что любимая музыка всегда будет звучать так, как и было задумано. Компания Philips разбирается в акустике и позаботилась не только о превосходном звучании, но и внешнем виде устройства!
Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Приложение для iPod/iPhone
Звук
Аудиосистемы
Левый/правый каналы аудиосистемы
Левая/правая АС
Аксессуары
Подключения
Размеры
Питание