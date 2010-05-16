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  • Создана, чтобы путешествовать по миру с вами Создана, чтобы путешествовать по миру с вами Создана, чтобы путешествовать по миру с вами

    акустическая док-станция

    DS7550/12

    Создана, чтобы путешествовать по миру с вами

    Компактный и удобный плеер Philips DS7550/12 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол.

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    акустическая док-станция

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    Создана, чтобы путешествовать по миру с вами

    благодаря этой акустической док-станции

    • для iPod/iPhone
    • Аккумулятор
    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

    Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

    Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

    Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

    Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      10 Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Система с неодимовым магнитом
      Да

    • Подключения

      Вход Aux
      Да

    • Питание

      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      • Элемент питания
      Тип элемента питания
      Встроенный аккумулятор
      Время работы от батарей
      8  часов

    • Аксессуары

      Кабели
      Вход AUX 3,5 мм

    • Размеры

      Количество в упаковке
      2
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      310 x 110 x 40
      Вес, включая упаковку
      1,04  кг
      Вес коробки
      2.3  кг
      Вес
      0.76  кг
      Размеры коробки
      175 x 162 x 440 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPhone
      • Зарядка iPod

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod mini
      • iPod classic
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod 5-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    • Приложение для iPod/iPhone

      Название приложения
      DockStudio
      Бесплатная загрузка из App store
      Да
      Совместимость
      iPhone OS 3.0
      Будильник
      • Несколько сигналов будильника
      • Таймер отключения
      • Просыпайтесь под музыку
      • Просыпайтесь под звуки природы
      • Просыпайтесь под фотографии
      Воспроизведение
      • Навигация по альбому/дорожке
      • Элементы управления воспроизведением
      Часы
      • Аналоговый дисплей
      • Цифровой дисплей
      Установки звука
      • Функция DBB
      • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
      Индикатор заряда аккумулятора
      Состояние батареи АС

    Badge-D2C

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