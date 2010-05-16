Создана, чтобы путешествовать по миру с вами
Компактный и удобный плеер Philips DS7550/12 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создана, чтобы путешествовать по миру с вами
Компактный и удобный плеер Philips DS7550/12 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах
Создана, чтобы путешествовать по миру с вами
Компактный и удобный плеер Philips DS7550/12 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создана, чтобы путешествовать по миру с вами
Компактный и удобный плеер Philips DS7550/12 не производит впечатления легковесности, когда дело касается качества звука. Модель создана для поездок и потому включает емкий аккумулятор, надежную алюминиевую отделку и дорожный чехол. Узнать обо всех преимуществах
Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Приложение для iPod/iPhone
Подключения
Аудиовоспроизведение
Звук
Громкоговорители
Аксессуары
Питание
Размеры
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