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  • Заполните дом чудесным звуком без проводов Заполните дом чудесным звуком без проводов Заполните дом чудесным звуком без проводов

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    DS8400/10

    Заполните дом чудесным звуком без проводов

    Акустическая док-станция DS8400 обеспечивает потрясающее звучание с iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning. Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Благодаря Bluetooth-подключению и аккумулятору музыку можно слушать где угодно и без проводов.

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    акустическая док-станция с Bluetooth®

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    Заполните дом чудесным звуком без проводов

    • Bluetooth®
    • с коннектором Lightning
    • для iPod/iPhone/iPad
    • 30 Вт, аккумулятор
    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

    SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

    Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

    Приложение SoundStudio для управления настройками звука

    Приложение SoundStudio для управления настройками звука

    Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

    Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

    Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

    Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к динамикам

    Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

    • Звук

      Выходная мощность
      30 Вт (среднеквадр.)
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Динамики
      Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
      Улучшения АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      2,1
      Профили Bluetooth
      A2DP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      10 м, прямая видимость
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный (встроенный)
      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Время работы батареи
      5  часов

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Пульт ДУ
      • Зарядная база

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      3,75  кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      444 x 180 x 167  миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      513 x 225 x 233 мм
      Вес продукта
      2,805  кг

    • Совместимость с iPod

      через Bluetooth
      • iPod nano 7 поколения
      • iPod touch 5 поколения
      • iPod touch 3-го поколения
      • iPod touch 4-го поколения
      через коннектор Lightning
      • iPod nano 7 поколения
      • iPod touch 5 поколения

    • Совместимость с iPhone

      через Bluetooth
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      через коннектор Lightning
      iPhone 5

    • Совместима с iPad

      через Bluetooth
      • iPad
      • iPad 2
      • iPad mini
      • iPad 4
      через коннектор Lightning
      • iPad mini
      • iPad с дисплеем Retina

    • Приложение для iPod/iPhone/iPad

      Название приложения
      • SoundStudio
      • Бесплатная загрузка из App store
      Совместимость
      от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
      Совместимость
      iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Пульт ДУ
    • Зарядная база
    Badge-D2C

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