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  • Исключительное качество звука и стиль Исключительное качество звука и стиль Исключительное качество звука и стиль

    акустическая док-станция

    DS8500/12

    Исключительное качество звука и стиль

    Благодаря технологии PureDigital роскошная элегантная док-станция с АС от Philips обеспечивает великолепный звук с iPhone/iPod. Наслаждайтесь улучшенным управлением с датчиком расстояния и удобным пультом ДУ, сочетающимся с дизайном и отделкой АС.

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    акустическая док-станция

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    Исключительное качество звука и стиль

    Одержимые звуком

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

    Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

    Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

    Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.

    Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

    Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

    Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

    Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к динамикам

    Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

    Изящно изогнутая задняя сторона для элегантного кристально-чистого звучания

    Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.

    Великолепный вид как с установленными в док-станцию устройствами iPhone/iPod, так и без них

    Установите iPod или iPhone в акустическую док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций акустическая док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 15 Вт RMS
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Динамики
      Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
      Улучшения АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Подключения

      Вход Aux
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
      • следующая и предыдущая дорожка
      • воспроизведение и пауза

    • Комфорт

      Зарядное устройство
      • iPhone
      • iPod

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      Да
      Прочее
      Краткое руководство пользователя
      Кабели/подключение
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • шнур питания
      Гарантия
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Вес брутто
      3,1  кг
      Глубина основного устройства
      139  миллиметра
      Высота основного устройства
      158  миллиметра
      Вес
      2.3  кг
      Ширина основного устройства
      421  миллиметра
      Высота упаковки
      220  миллиметра
      Ширина упаковки
      484  миллиметра
      Глубина упаковки
      158  миллиметра

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod mini
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod classic
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
      • iPod 5-го поколения
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    • Приложение для iPod/iPhone/iPad

      Совместимость
      от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

    • Приложение для iPod/iPhone

      Название приложения
      DockStudio
      Бесплатная загрузка из App store
      Да
      Будильник
      • несколько сигналов будильника
      • таймер отключения
      • просыпайтесь под музыку
      • просыпайтесь под звуки природы
      • просыпайтесь под фотографии
      Воспроизведение
      • Навигация по альбому/дорожке
      • управление воспроизведением
      Более 7000 интернет-радиостанций
      Да
      Часы
      • аналоговый дисплей
      • цифровой дисплей
      Установки звука
      • 5-полосный эквалайзер
      • Функция DBB
      • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
      Прогноз погоды для разных стран
      Да

    Badge-D2C

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