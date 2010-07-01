DS8500/12
Исключительное качество звука и стиль
Благодаря технологии PureDigital роскошная элегантная док-станция с АС от Philips обеспечивает великолепный звук с iPhone/iPod. Наслаждайтесь улучшенным управлением с датчиком расстояния и удобным пультом ДУ, сочетающимся с дизайном и отделкой АС.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.
Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.
Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..
Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.
Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.
Установите iPod или iPhone в акустическую док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций акустическая док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Приложение для iPod/iPhone
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.