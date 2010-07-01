Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.