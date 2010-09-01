Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Пульт ДУ
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
- Инструкция по эксплуатации
DS8550/10
Звук, заполняющий ваш дом
Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Эта элегантная акустическая док-станция воспроизводит превосходный звук с вашего iPod, iPhone или iPad и гарантирует удобство благодаря встроенному аккумулятору и беспроводной потоковой передаче по Bluetooth.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.
Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..
Установите iPod или iPhone в акустическую док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций акустическая док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.
Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.
Впечатления от игры были бы неполными без великолепных звуковых эффектов. Теперь игры на смартфоне или любом портативном устройстве станут еще более захватывающими благодаря акустической док-станции от Philips, оживляющей любое звучание. Чистый и громкий звук, усиливающий впечатление. Кроме того, это необыкновенно удобно благодаря Bluetooth. Просто установите беспроводное подключение Bluetooth между портативным устройством и акустической док-станцией и погружайтесь в мир игр.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Совместима с iPad
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Приложение для iPod/iPhone
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