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    акустическая док-станция

    DS8550/10

    Звук, заполняющий ваш дом

    Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Эта элегантная акустическая док-станция воспроизводит превосходный звук с вашего iPod, iPhone или iPad и гарантирует удобство благодаря встроенному аккумулятору и беспроводной потоковой передаче по Bluetooth.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

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    Звук, заполняющий ваш дом

    Одержимые звуком

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

    SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

    SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

    Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

    Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

    Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

    Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

    Великолепный вид как с установленными в док-станцию устройствами iPhone/iPod, так и без них

    Установите iPod или iPhone в акустическую док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций акустическая док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.

    Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к динамикам

    Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

    Превосходные игровые звуковые эффекты через Bluetooth

    Впечатления от игры были бы неполными без великолепных звуковых эффектов. Теперь игры на смартфоне или любом портативном устройстве станут еще более захватывающими благодаря акустической док-станции от Philips, оживляющей любое звучание. Чистый и громкий звук, усиливающий впечатление. Кроме того, это необыкновенно удобно благодаря Bluetooth. Просто установите беспроводное подключение Bluetooth между портативным устройством и акустической док-станцией и погружайтесь в мир игр.

    • Звук

      Типы громкоговорителей
      Акустическая система Bass Reflex
      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2Х15 Вт
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Излучатели
      Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.

    • Подключения

      Bluetooth
      Да
      Вход Aux
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      Зона видимости 10 м

    • Комфорт

      Подсветка
      Да
      Пульт ДУ
      Многофункциональность

    • Питание

      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      • Элемент питания
      Тип элемента питания
      Встроенный аккумулятор
      Время работы от батарей
      5  часов

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Пульт ДУ
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке
      • Инструкция по эксплуатации

    • Размеры

      Глубина упаковки
      158  миллиметра
      Глубина продукта
      139  миллиметра
      Высота упаковки
      220  миллиметра
      Ширина упаковки
      484  миллиметра
      Ширина продукта
      421  миллиметра
      Высота продукта
      158  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPhone
      • Зарядка iPod
      • Воспроизведение и пауза
      • Следующая и предыдущая дорожка

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod mini
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod classic
      • iPod touch
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
      • iPod 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    • Совместима с iPad

      Совместим с
      iPad

    • Приложение для iPod/iPhone/iPad

      Совместимость
      от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

    • Приложение для iPod/iPhone

      Название приложения
      DockStudio
      Бесплатная загрузка из App store
      Да
      Будильник
      • Несколько сигналов будильника
      • Таймер отключения
      • Просыпайтесь под музыку
      • Просыпайтесь под звуки природы
      • Просыпайтесь под фотографии
      Воспроизведение
      • Навигация по альбому/дорожке
      • Элементы управления воспроизведением
      Часы
      • Аналоговый дисплей
      • Цифровой дисплей
      Установки звука
      • 5-полосный эквалайзер
      • Функция DBB
      • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
      Индикатор заряда аккумулятора
      Состояние батареи АС

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Пульт ДУ
    • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
    • Гарантийный сертификат
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    • Руководство по быстрой установке
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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