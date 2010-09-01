Великолепный вид как с установленными в док-станцию устройствами iPhone/iPod, так и без них

Установите iPod или iPhone в акустическую док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций акустическая док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.