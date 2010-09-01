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акустическая док-станция

DS8550/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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    Bluetooth

    акустическая док-станция

    DS8550/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Звук, заполняющий ваш дом

    Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Эта элегантная акустическая док-станция воспроизводит превосходный звук с вашего iPod, iPhone или iPad и гарантирует удобство благодаря встроенному аккумулятору и беспроводной потоковой передаче по Bluetooth.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Эта элегантная акустическая док-станция воспроизводит превосходный звук с вашего iPod, iPhone или iPad и гарантирует удобство благодаря встроенному аккумулятору и беспроводной потоковой передаче по Bluetooth.

    Звук, заполняющий ваш дом

    Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Эта элегантная акустическая док-станция воспроизводит превосходный звук с вашего iPod, iPhone или iPad и гарантирует удобство благодаря встроенному аккумулятору и беспроводной потоковой передаче по Bluetooth.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Эта элегантная акустическая док-станция воспроизводит превосходный звук с вашего iPod, iPhone или iPad и гарантирует удобство благодаря встроенному аккумулятору и беспроводной потоковой передаче по Bluetooth.

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      Звук, заполняющий ваш дом

      Одержимые звуком

      Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

      Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

      Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

      SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

      SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

      Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

      Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

      Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

      Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      Великолепный вид как с установленными в док-станцию устройствами iPhone/iPod, так и без них

      Установите iPod или iPhone в акустическую док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций акустическая док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.

      Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к АС

      Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

      Превосходные игровые звуковые эффекты через Bluetooth

      Впечатления от игры были бы неполными без великолепных звуковых эффектов. Теперь игры на смартфоне или любом портативном устройстве станут еще более захватывающими благодаря акустической док-станции от Philips, оживляющей любое звучание. Чистый и громкий звук, усиливающий впечатление. Кроме того, это необыкновенно удобно благодаря Bluetooth. Просто установите беспроводное подключение Bluetooth между портативным устройством и акустической док-станцией и погружайтесь в мир игр.

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        iPad

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod classic
        • iPod touch
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
        • iPod 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения

      • Приложение для iPod/iPhone

        Название приложения
        DockStudio
        Бесплатная загрузка из App store
        Да
        Совместимость
        iPhone OS 3.0
        Воспроизведение
        • Навигация по альбому/дорожке
        • Элементы управления воспроизведением
        Установки звука
        • 5-полосный эквалайзер
        • Функция DBB
        • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
        Часы
        • Аналоговый дисплей
        • Цифровой дисплей
        Будильник
        • Несколько сигналов будильника
        • Таймер отключения
        • Просыпайтесь под музыку
        • Просыпайтесь под звуки природы
        • Просыпайтесь под фотографии
        Индикатор заряда аккумулятора
        Состояние батареи АС

      • Подключения

        Bluetooth
        Да
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м
        Вход Aux
        Да

      • Аудиовоспроизведение

        Режим воспроизведения в док-станции
        • Зарядка iPhone
        • Зарядка iPod
        • Воспроизведение и пауза
        • Следующая и предыдущая дорожка

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2Х15 Вт
        Звуковая система
        Стерео
        Типы громкоговорителей
        Акустическая система Bass Reflex
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Громкоговорители

        Излучатели
        Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.

      • Комфорт

        Подсветка
        Да
        Пульт ДУ
        Многофункциональность

      • Питание

        Источник питания
        • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
        • Батарея
        Тип элемента питания
        Встроенный аккумулятор
        Время работы от батарей
        5  ч

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Пульт ДУ
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке
        • Инструкция по эксплуатации

      • Размеры

        Глубина продукта
        139  миллиметра
        Высота продукта
        158  миллиметра
        Ширина продукта
        421  миллиметра
        Глубина упаковки
        158  миллиметра
        Высота упаковки
        220  миллиметра
        Ширина упаковки
        484  миллиметра

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Пульт ДУ
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке
      • Инструкция по эксплуатации

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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