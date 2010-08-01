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    акустическая док-станция

    DS9000/10

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    Акустическая док-станция Philips — это способ по-иному услышать любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества.

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    акустическая док-станция

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    Одержимые звуком

    • для iPod/iPhone/iPad
    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука

    Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука

    Дизайн пассивного кроссовера позволяет расслышать каждую ноту, делая звучание необыкновенно чистым, естественным и совершенным. Благодаря сложным инженерным решениям каждая деталь спектра звуковых частот разделяется и направляется соответствующим преобразователям. Сигналы никогда не направляются за пределы частотной характеристики преобразователя, что значительно повышает качество звучания и уменьшает искажение. А в сочетании с первоклассным качеством электронных компонентов воспроизводимый пассивным кроссовером звук становится сбалансированным и не отличимым от оригинала.

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

    Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

    Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

    Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

    Динамики аудиофильского качества для реалистичного звучания

    Динамики аудиофильского качества для реалистичного звучания

    Акустическая док-станция Philips оснащена кольцевым излучающим динамиком ВЧ — высококачественным преобразователем, используемым в системах Hi-Fi — который объединяет идеальное воспроизведение высоких частот с поразительной точностью и четкостью звука. Шумы и искажения снижены до абсолютного минимума, позволяя вам в полной мере оценить тончайшие нюансы музыки.

    Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

    Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

    Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

    Изящно изогнутая задняя сторона для элегантного кристально-чистого звучания

    Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 50 Вт RMS
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Динамики
      • ВЧ-излучатели 1" — 2 шт.
      • НЧ-излучатели 4" — 2 шт.
      Улучшения АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Подключения

      Вход Aux
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
      • следующая и предыдущая дорожка
      • воспроизведение и пауза

    • Комфорт

      Зарядное устройство
      • iPhone
      • iPod

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      Да
      Прочее
      Краткое руководство пользователя
      Кабели/подключение
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • шнур питания
      Гарантия
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Вес брутто
      9,6  кг
      Глубина основного устройства
      216  миллиметра
      Высота основного устройства
      214  миллиметра
      Вес
      6.5  кг
      Ширина основного устройства
      562  миллиметра
      Высота упаковки
      276  миллиметра
      Ширина упаковки
      619  миллиметра
      Глубина упаковки
      276  миллиметра

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod mini
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod classic
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
      • iPod 5-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    • Приложение для iPod/iPhone/iPad

      Совместимость
      от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

    • Приложение для iPod/iPhone

      Название приложения
      DockStudio
      Бесплатная загрузка из App store
      Да
      Будильник
      • несколько сигналов будильника
      • таймер отключения
      • просыпайтесь под музыку
      • просыпайтесь под звуки природы
      • просыпайтесь под фотографии
      Воспроизведение
      • Навигация по альбому/дорожке
      • управление воспроизведением
      Часы
      • аналоговый дисплей
      • цифровой дисплей
      Установки звука
      • 5-полосный эквалайзер
      • Функция DBB
      • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика

    Badge-D2C

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