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акустическая док-станция

DS9000/12
Общая оценка / 5
2 награды
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    акустическая док-станция

    DS9000/12
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Оцените достоверность

    Акустическая док-станция Philips DS9000/12 — это способ по-иному услышать вашу любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Оцените достоверность

    Акустическая док-станция Philips DS9000/12 — это способ по-иному услышать вашу любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества. Узнать обо всех преимуществах

    Оцените достоверность

    Акустическая док-станция Philips DS9000/12 — это способ по-иному услышать вашу любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Оцените достоверность

    Акустическая док-станция Philips DS9000/12 — это способ по-иному услышать вашу любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества. Узнать обо всех преимуществах

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      благодаря этой акустической док-станции

      • для iPod/iPhone/iPad
      Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука

      Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука

      Дизайн пассивного кроссовера позволяет расслышать каждую ноту, делая звучание необыкновенно чистым, естественным и совершенным. Благодаря сложным инженерным решениям каждая деталь спектра звуковых частот разделяется и направляется соответствующим преобразователям. Сигналы никогда не направляются за пределы частотной характеристики преобразователя, что значительно повышает качество звучания и уменьшает искажение. А в сочетании с первоклассным качеством электронных компонентов воспроизводимый пассивным кроссовером звук становится сбалансированным и не отличимым от оригинала.

      Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

      Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

      Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

      Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

      Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

      Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

      Динамики аудиофильского качества для реалистичного звучания

      Динамики аудиофильского качества для реалистичного звучания

      Акустическая док-станция Philips оснащена кольцевым излучающим динамиком ВЧ — высококачественным преобразователем, используемым в системах Hi-Fi — который объединяет идеальное воспроизведение высоких частот с поразительной точностью и четкостью звука. Шумы и искажения снижены до абсолютного минимума, позволяя вам в полной мере оценить тончайшие нюансы музыки.

      Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

      Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

      Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

      SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

      SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

      Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        iPad

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod classic
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
        • iPod 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения

      • Приложение для iPod/iPhone

        Бесплатная загрузка из App store
        Да
        Название приложения
        DockStudio
        Совместимость
        iPhone OS 3.0
        Воспроизведение
        • Навигация по альбому/дорожке
        • Элементы управления воспроизведением
        Установки звука
        • 5-полосный эквалайзер
        • Функция DBB
        • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
        Часы
        • Аналоговый дисплей
        • Цифровой дисплей
        Будильник
        • Несколько сигналов будильника
        • Таймер отключения
        • Просыпайтесь под музыку
        • Просыпайтесь под звуки природы
        • Просыпайтесь под фотографии

      • Аудиовоспроизведение

        Режим воспроизведения в док-станции
        • Зарядка iPad
        • Зарядка iPhone
        • Зарядка iPod
        • Воспроизведение и пауза
        • Следующая и предыдущая дорожка

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2x50 Вт
        Звуковая система
        Стерео
        Типы громкоговорителей
        Акустическая система Bass Reflex
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Громкоговорители

        Излучатели
        • ВЧ-излучатели 1" — 2 шт.
        • НЧ-излучатели 4" — 2 шт.

      • Подключения

        Вход Aux
        Да

      • Комфорт

        Пульт ДУ
        Многофункциональность

      • Питание

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Пульт ДУ
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке

      • Размеры

        Ширина продукта
        562  миллиметра
        Высота продукта
        214  миллиметра
        Глубина продукта
        216  миллиметра
        Ширина упаковки
        619  миллиметра
        Высота упаковки
        276  миллиметра
        Глубина упаковки
        276  миллиметра
        Вес
        6,5  кг
        Вес, включая упаковку
        9,6  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Пульт ДУ
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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