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Philips Fidelio

Беспроводная акустическая док-станция Primo

DS9100W/10
Fidelio
Общая оценка / 5
Fidelio
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    Philips Fidelio Беспроводная акустическая док-станция Primo

    DS9100W/10
    Общая оценка / 5

    Оцените достоверность

    Система Philips Fidelio Primo — это способ по-новому услышать вашу любимую музыку. Она обеспечивает чистое и естественное звучание. Благодаря технологии AirPlay эта акустическая система воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes без использования проводов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio Беспроводная акустическая док-станция Primo

    Оцените достоверность

    Система Philips Fidelio Primo — это способ по-новому услышать вашу любимую музыку. Она обеспечивает чистое и естественное звучание. Благодаря технологии AirPlay эта акустическая система воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes без использования проводов. Узнать обо всех преимуществах

    Оцените достоверность

    Система Philips Fidelio Primo — это способ по-новому услышать вашу любимую музыку. Она обеспечивает чистое и естественное звучание. Благодаря технологии AirPlay эта акустическая система воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes без использования проводов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio Беспроводная акустическая док-станция Primo

    Оцените достоверность

    Система Philips Fidelio Primo — это способ по-новому услышать вашу любимую музыку. Она обеспечивает чистое и естественное звучание. Благодаря технологии AirPlay эта акустическая система воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes без использования проводов. Узнать обо всех преимуществах

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      Одержимые звуком

      • с технологией AirPlay
      ВЧ-излучатель аудиофильского качества для высокоточного воспроизведения звука

      ВЧ-излучатель аудиофильского качества для высокоточного воспроизведения звука

      Двухканальная система с кольцевым излучающим динамиком ВЧ, используемая при необходимости высокого аудиофильского качества. Диафрагма устраняет резонанс, благодаря чему достигается частотный отклик 40 кГц. Вместе с отличными динамическими характеристиками и низким уровнем искажения данная технология позволяет в полной мере воспроизвести тончайшие нюансы музыки.

      SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

      SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

      Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

      Технология цифровой обработки Pure digital для чистоты аудиосигнала

      Технология цифровой обработки Pure digital для чистоты аудиосигнала

      Многие акустические док-станции используют аналоговый выход iPod, iPhone или iPad, а затем снова преобразуют его в цифровой, что приводит к появлению шумов и снижению четкости. Но благодаря использованию цифрового выхода вашего плеера акустическая система сохраняет целостность аудиосигнала, что улучшает отношение сигнала/шума и четкость.

      Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

      Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

      В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.

      Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

      Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

      В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.

      Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay

      Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay

      Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции музыки iTunes на док-станции Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Позвольте любимой музыке сопровождать вас повсюду!

      Приложение SoundStudio для управления настройками звука

      Приложение SoundStudio для управления настройками звука

      Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

      Общая вых. мощность 100 Вт RMS

      Общая вых. мощность 100 Вт RMS

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

      Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой

      Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.

      • Совместимость

        Совместим с
        всеми моделями iPod, iPhone и iPad

      • Приложение для iPod/iPhone/iPad

        Название приложения
        • SoundStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Совместимость
        iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии

      • Громкоговорители

        Излучатели АС
        • Излучатель ВЧ 1,25" / 32 мм, 2 шт.
        • СЧ-излучатель 4" / 10 см, 2 шт.
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        100 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Краткое руководство
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      • Подключения

        Разъем док-станции
        Да
        AirPlay
        Да
        Вход Aux
        Да

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        562 x 216 x 214  мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        619 x 276 x 276 мм
        Вес продукта
        6,5  кг
        Вес, включая упаковку
        9,6  кг

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Краткое руководство
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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