Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
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Совершенный дизайн и безупречное качество звучания отличает акустическую док-станцию Philips Fidelio DS9/10 от всех остальных моделей. Натуральное дерево и другие высококачественные материалы позволяют передать тончайшие нюансы музыки с iPod Touch, iPhone и iPad. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оцените достоверность
Совершенный дизайн и безупречное качество звучания отличает акустическую док-станцию Philips Fidelio DS9/10 от всех остальных моделей. Натуральное дерево и другие высококачественные материалы позволяют передать тончайшие нюансы музыки с iPod Touch, iPhone и iPad. Узнать обо всех преимуществах
Оцените достоверность
Совершенный дизайн и безупречное качество звучания отличает акустическую док-станцию Philips Fidelio DS9/10 от всех остальных моделей. Натуральное дерево и другие высококачественные материалы позволяют передать тончайшие нюансы музыки с iPod Touch, iPhone и iPad. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оцените достоверность
Совершенный дизайн и безупречное качество звучания отличает акустическую док-станцию Philips Fidelio DS9/10 от всех остальных моделей. Натуральное дерево и другие высококачественные материалы позволяют передать тончайшие нюансы музыки с iPod Touch, iPhone и iPad. Узнать обо всех преимуществах
Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.
Многие акустические док-станции используют аналоговый выход iPod, iPhone или iPad, а затем снова преобразуют его в цифровой, что приводит к появлению шумов и снижению четкости. Но благодаря использованию цифрового выхода вашего плеера акустическая система сохраняет целостность аудиосигнала, что улучшает отношение сигнала/шума и четкость.
В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.
В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.
Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.
Подключение через вход AUX позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к АС с помощью входа AUX.
Двухканальная АС для высокоточного воспроизведения звука, оснащенная ВЧ-излучатель с мягким куполом. ВЧ-излучатели были созданы Philips в начале 1960-х годов, и во второй половине века стали использоваться в акустических системах класса Hi-Fi. Они обеспечивают четкий и естественный звук без резкого звучания или искажения, раскрывая всю полноту звучания записи.
Общая выходная мощность этой акустической системы Philips составляет 50 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
Совместимость
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Громкоговорители
Аксессуары
Подключения
Размеры
Питание
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