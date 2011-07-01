Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Руководство по быстрой установке
DS9/10
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Совершенный дизайн и безупречное качество звучания отличает акустическую док-станцию Philips Fidelio DS9/10 от всех остальных моделей. Натуральное дерево и другие высококачественные материалы позволяют передать тончайшие нюансы музыки с iPod Touch, iPhone и iPad.Узнать обо всех преимуществах
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Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.
Многие акустические док-станции используют аналоговый выход iPod, iPhone или iPad, а затем снова преобразуют его в цифровой, что приводит к появлению шумов и снижению четкости. Но благодаря использованию цифрового выхода вашего плеера акустическая система сохраняет целостность аудиосигнала, что улучшает отношение сигнала/шума и четкость.
В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.
В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.
Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.
Подключение через вход AUX позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к АС с помощью входа AUX.
Двухканальная АС для высокоточного воспроизведения звука, оснащенная ВЧ-излучатель с мягким куполом. ВЧ-излучатели были созданы Philips в начале 1960-х годов, и во второй половине века стали использоваться в акустических системах класса Hi-Fi. Они обеспечивают четкий и естественный звук без резкого звучания или искажения, раскрывая всю полноту звучания записи.
Общая выходная мощность этой акустической системы Philips составляет 50 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
Громкоговорители
Подключения
Совместимость
Питание
Аксессуары
Размеры
Приложение для iPod/iPhone/iPad
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