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Philips Fidelio

Акустическая док-станция Primo

DS9/10
Fidelio
Общая оценка / 5
Fidelio
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    Philips Fidelio Акустическая док-станция Primo

    DS9/10
    Общая оценка / 5

    Оцените достоверность

    Совершенный дизайн и безупречное качество звучания отличает акустическую док-станцию Philips Fidelio DS9/10 от всех остальных моделей. Натуральное дерево и другие высококачественные материалы позволяют передать тончайшие нюансы музыки с iPod Touch, iPhone и iPad. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio Акустическая док-станция Primo

    Оцените достоверность

    Совершенный дизайн и безупречное качество звучания отличает акустическую док-станцию Philips Fidelio DS9/10 от всех остальных моделей. Натуральное дерево и другие высококачественные материалы позволяют передать тончайшие нюансы музыки с iPod Touch, iPhone и iPad. Узнать обо всех преимуществах

    Оцените достоверность

    Совершенный дизайн и безупречное качество звучания отличает акустическую док-станцию Philips Fidelio DS9/10 от всех остальных моделей. Натуральное дерево и другие высококачественные материалы позволяют передать тончайшие нюансы музыки с iPod Touch, iPhone и iPad. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio Акустическая док-станция Primo

    Оцените достоверность

    Совершенный дизайн и безупречное качество звучания отличает акустическую док-станцию Philips Fidelio DS9/10 от всех остальных моделей. Натуральное дерево и другие высококачественные материалы позволяют передать тончайшие нюансы музыки с iPod Touch, iPhone и iPad. Узнать обо всех преимуществах

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      Оцените достоверность

      благодаря этой акустической док-станции

      • для iPod/iPhone/iPad
      SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

      SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

      Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

      Технология цифровой обработки Pure digital для чистоты аудиосигнала

      Технология цифровой обработки Pure digital для чистоты аудиосигнала

      Многие акустические док-станции используют аналоговый выход iPod, iPhone или iPad, а затем снова преобразуют его в цифровой, что приводит к появлению шумов и снижению четкости. Но благодаря использованию цифрового выхода вашего плеера акустическая система сохраняет целостность аудиосигнала, что улучшает отношение сигнала/шума и четкость.

      Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

      Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

      В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.

      Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

      Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

      В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.

      Приложение SoundStudio для управления настройками звука

      Приложение SoundStudio для управления настройками звука

      Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

      Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

      Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

      Подключение через вход AUX позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к АС с помощью входа AUX.

      ВЧ-излучатель с мягким куполом для четкого и естественного звука

      Двухканальная АС для высокоточного воспроизведения звука, оснащенная ВЧ-излучатель с мягким куполом. ВЧ-излучатели были созданы Philips в начале 1960-х годов, и во второй половине века стали использоваться в акустических системах класса Hi-Fi. Они обеспечивают четкий и естественный звук без резкого звучания или искажения, раскрывая всю полноту звучания записи.

      Общая выходная мощность 50 Вт RMS

      Общая выходная мощность этой акустической системы Philips составляет 50 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

      • Совместимость

        Совместим с
        всеми моделями iPod, iPhone и iPad

      • Приложение для iPod/iPhone/iPad

        Название приложения
        • SoundStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Совместимость
        iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии

      • Громкоговорители

        Излучатели АС
        • ВЧ-излучатель 3/4" / 20 мм, 2 шт.
        • СЧ-излучатель 3" / 8 см, 2 шт.
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        50 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке

      • Подключения

        Вход Aux
        Да

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        511 x 205 x 178  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        566 x 260 x 244 мм
        Вес продукта
        5,5  кг
        Вес, включая упаковку
        7,2  кг

      • Питание

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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