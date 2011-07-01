Приложение SoundStudio для управления настройками звука

Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.