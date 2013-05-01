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  • Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов

    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

    DTM5095/12

    Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов

    Воспроизводите музыку через соединение Bluetooth® — без проводов. Эта док-станция Philips также позволяет прослушивать музыку с компакт-дисков или iPod/iPad/iPhone через разъем Lightning. Благодаря технологиям LivingSound и PureDigital вы услышите любимую музыку в объемном и кристально чистом звучании.

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    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

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    Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проводов

    Одержимые звуком

    • Bluetooth
    • с коннектором Lightning
    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

    Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

    Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

    Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      200 Вт
      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • Динамическое усиление басов
      • LivingSound
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Основная АС
      • 5" НЧ-динамик
      • Акустическая система Bass Reflex
      Количество встроенных АС
      4
      Типы НЧ-излучателей
      пассивный

    • Подключения

      Разъемы на задней панели
      Вход AUX
      Другие подключения
      Антенна FM
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Функция MP3 Link
      Профили Bluetooth
      A2DP

    • Аудиовоспроизведение

      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • MP3-CD
      • Флэш-накопитель USB
      • WMA-CD
      Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
      • перемотка вперед/назад
      • следующая и предыдущая дорожка
      • воспроизведение и пауза

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Улучшения тюнера
      Автосохранение
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      • Тип программы
      • Название станции
      • Установка часов по сигналам RDS

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Таймер отключения
      • Сигнал USB
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Часы
      • На главном дисплее
      • таймер отключения
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Режим ожидания Eco Power
      0,5 Вт
      Индикация
      Режим приглушения
      Зарядное устройство
      • iPad
      • iPhone
      • iPod
      • iPad Mini

    • Питание

      Источник питания
      • 220—240 В
      • 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM
      Краткое руководство пользователя
      Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
      Пульт ДУ
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков
      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • шнур питания

    • Размеры

      Вес брутто
      18  кг
      Глубина упаковки
      398  миллиметра
      Высота упаковки
      1130  миллиметра
      Вес нетто
      14,5  кг
      Ширина упаковки
      422  миллиметра
      Глубина основного устройства
      300  миллиметра
      Высота основного устройства
      978  миллиметра
      Ширина основного устройства
      300  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • Повторить / одна / все / программа
      • Воспроизведение в произвольном порядке
      • Программирование 20 дорожек
      • Быстро вперед/назад
      • Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      • Флэш-накопитель USB
      Поддержка меток ID3
      Да
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Запрограммированное воспроизведение
      • Повтор
      • Вперемешку
      • Стоп
      Тип загрузчика
      • С приводом
      • Лоток
      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPhone
      • Зарядка iPod
      • Зарядка iPad

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod nano 7 поколения
      • iPod touch 5 поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      iPhone 5

    • Совместима с iPad

      Совместим с
      • iPad mini
      • iPad с дисплеем Retina

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    Badge-D2C

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