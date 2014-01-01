Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Антенна FM
DTM5096/12
Высокое искусство передачи звука
Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки.Узнать обо всех преимуществах
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Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.
Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.
Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Аудиовоспроизведение
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