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Philips Fidelio

акустическая система с док-станцией

DTM5096/12
Fidelio
Общая оценка / 5
Fidelio
  • Высокое искусство передачи звука Высокое искусство передачи звука Высокое искусство передачи звука
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    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

    DTM5096/12
    Общая оценка / 5

    Высокое искусство передачи звука

    Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

    Высокое искусство передачи звука

    Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Высокое искусство передачи звука

    Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

    Высокое искусство передачи звука

    Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокое искусство передачи звука

      Одержимые звуком

      • Bluetooth®
      Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

      Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

      Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

      Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

      Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

      Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

      DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

      DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

      Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.

      Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

      Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

      Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

      Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

      Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

      Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        200 Вт
        Улучшение звука
        • Цифровое управление звуком 4 режима
        • Динамическое усиление басов
        • LivingSound
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Громкоговорители

        Основная АС
        • 5" НЧ-динамик
        • Акустическая система Bass Reflex
        Количество встроенных АС
        4
        Типы НЧ-излучателей
        пассивный

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • Флэш-накопитель USB
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повторить / одна / все / программа
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        • Программирование 20 дорожек
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        Тип загрузчика
        • С приводом
        • Лоток
        Поддержка меток ID3
        Да
        Режимы для USB Direct
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повтор
        • Вперемешку
        • Стоп
        Режим воспроизведения в док-станции
        • Зарядка iPhone
        • Зарядка iPod
        • Зарядка iPad

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Улучшения тюнера
        Автосохранение
        RDS
        • Тип программы
        • Название станции
        • Установка часов по сигналам RDS
        Сохранение радиостанций
        20
        Антенна
        Антенна FM (75 Ом)

      • Подключения

        Другие подключения
        Антенна FM
        Линейный стереовход 3,5 мм
        Функция MP3 Link
        Разъемы на задней панели
        Вход AUX
        Профили Bluetooth
        A2DP

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • Звуковой сигнал с радио
        • Таймер отключения
        • Сигнал USB
        Часы
        • На главном дисплее
        • таймер отключения
        Тип дисплея
        Дисплей VFD
        Режим ожидания Eco Power
        0,5 Вт
        Индикация
        Режим приглушения
        Зарядное устройство
        • iPad
        • iPhone
        • iPod
        • iPad Mini
        Тип дисплея
        Дисплей VFD

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM
        Краткое руководство пользователя
        Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
        Пульт ДУ
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        16 языков
        Кабели/подключение
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • шнур питания
        Прочее
        Инструкция по эксплуатации

      • Размеры

        Глубина упаковки
        370  миллиметра
        Высота упаковки
        334  миллиметра
        Ширина упаковки
        1120  миллиметра
        Вес брутто
        12,5  кг
        Вес нетто
        9  кг
        Глубина основного устройства
        300  миллиметра
        Высота основного устройства
        994  миллиметра
        Ширина основного устройства
        300  миллиметра

      • Питание

        Источник питания
        • 220—240 В
        • 50 Гц

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
        • перемотка вперед/назад
        • следующая и предыдущая дорожка
        • воспроизведение и пауза
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • MP3-CD
        • Флэш-накопитель USB
        • WMA-CD

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod nano 7 поколения
        • iPod touch 5 поколения
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения
        через Bluetooth
        • iPod nano 7 поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения
        • iPod touch 5 поколения
        через коннектор Lightning
        • iPod nano 7 поколения
        • iPod touch 5 поколения

      • Совместимость с iPhone

        через Bluetooth
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE
        через коннектор Lightning
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE
        через 30-контактный разъем
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        • iPad mini
        • iPad с дисплеем Retina
        • iPad
        • iPad 2
        • Новая модель iPad
        • iPad Air 2
        • iPad mini 2
        • iPad mini 4
        • iPad mini с дисплеем Retina
        • iPad Pro
        через Bluetooth
        • iPad Air 2
        • iPad mini 2
        • iPad mini 4
        • iPad Pro

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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