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  • Высокое искусство передачи звука Высокое искусство передачи звука Высокое искусство передачи звука

    акустическая система с док-станцией

    DTM5096/12

    Высокое искусство передачи звука

    Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки.

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    акустическая система с док-станцией

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    Высокое искусство передачи звука

    Одержимые звуком

    • Bluetooth®
    Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

    Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

    Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

    DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

    DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

    Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      200 Вт
      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, LivingSound
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      4

    • Подключения

      Разъемы на задней панели
      Вход AUX
      Профили Bluetooth
      A2DP

    • Аудиовоспроизведение

      Поддерживаемые медианосители
      CD, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, WMA-CD

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM (75 Ом)
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      Тип программы, Название станции, Установка часов по сигналам RDS

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Сигнал USB
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Часы
      На главном дисплее, таймер отключения
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Режим ожидания Eco Power
      0,5 Вт

    • Питание

      Источник питания
      220—240 В, 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM
      Краткое руководство
      Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков
      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, шнур питания

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
      Режимы для USB Direct
      Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
      Тип загрузчика
      С приводом, Лоток

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    Badge-D2C

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