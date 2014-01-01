Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.