Высокое искусство передачи звука

Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах