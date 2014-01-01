Philips Fidelioакустическая система с док-станцией
DTM9030/10
Высокое искусство беспроводной передачи звука
Напольные АС Philips Fidelio обеспечивают полное погружение в музыку высокого качества. Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с aptX и AAC. Воспроизведение с компакт-дисков, iPod или iPhone благодаря Philips DualDock. Всего лишь две акустические системы для заполняющего комнату звучания.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
DualDock для зарядки и воспроизведения музыки с iPod/iPhone (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)
DualDock отличается элегантным дизайном и наличием разъемов для коннектора Lightning и 30-контактного коннектора для устройств Apple. Доступ к разъемам можно получить в любой момент, при этом DualDock будет служить подставкой для iPhone/iPod.
Напольные АС для воспроизведения музыки в превосходном качестве
Напольные акустические системы Fidelio обеспечивают оптимальный уровень громкости и создают насыщенный и чистый звук. Они сочетают в себе точность передачи средних частот традиционной двухполосной акустической системы и усиленные басы, поддерживают передачу нижних частот звукового диапазона и идеально подходят для воспроизведения музыки в превосходном качестве.
Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Беспроводное воспроизведение музыки через Bluetooth® и aptX®
Беспроводное воспроизведение музыкального контента с мобильного телефона и ПК через Bluetooth® и aptX®
Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома
Напольные АС создают широкую звуковую панораму и объемное звучание. Их стильный и современный компактный дизайн удачно дополнит любой интерьер.
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