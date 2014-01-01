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  • Высокое искусство беспроводной передачи звука Высокое искусство беспроводной передачи звука Высокое искусство беспроводной передачи звука
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    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

    DTM9030/10

    Высокое искусство беспроводной передачи звука

    Напольные АС Philips Fidelio обеспечивают полное погружение в музыку высокого качества. Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с aptX и AAC. Воспроизведение с компакт-дисков, iPod или iPhone благодаря Philips DualDock. Всего лишь две акустические системы для заполняющего комнату звучания.

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    Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

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    Высокое искусство беспроводной передачи звука

    Одержимые звуком

    • Bluetooth®, aptX и AAC
    Общая выходная мощность 160 Вт

    Общая выходная мощность 160 Вт

    Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    DualDock для зарядки и воспроизведения музыки с iPod/iPhone (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

    DualDock для зарядки и воспроизведения музыки с iPod/iPhone (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

    DualDock отличается элегантным дизайном и наличием разъемов для коннектора Lightning и 30-контактного коннектора для устройств Apple. Доступ к разъемам можно получить в любой момент, при этом DualDock будет служить подставкой для iPhone/iPod.

    Напольные АС для воспроизведения музыки в превосходном качестве

    Напольные АС для воспроизведения музыки в превосходном качестве

    Напольные акустические системы Fidelio обеспечивают оптимальный уровень громкости и создают насыщенный и чистый звук. Они сочетают в себе точность передачи средних частот традиционной двухполосной акустической системы и усиленные басы, поддерживают передачу нижних частот звукового диапазона и идеально подходят для воспроизведения музыки в превосходном качестве.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Беспроводное воспроизведение музыки через Bluetooth® и aptX®

    Беспроводное воспроизведение музыкального контента с мобильного телефона и ПК через Bluetooth® и aptX®

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    Напольные АС создают широкую звуковую панораму и объемное звучание. Их стильный и современный компактный дизайн удачно дополнит любой интерьер.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 x 80 Вт (КНИ <1 %)
      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком 4 режима
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Основная АС
      • Акустическая система Bass Reflex
      • 4" НЧ-динамик
      Количество встроенных АС
      6

    • Подключения

      Разъемы на задней панели
      • Вход AUX
      • Цифровой коаксиальный вход
      • Цифровой оптический вход
      Другие подключения
      Антенна FM
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Функция MP3 Link
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • aptX

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Улучшения тюнера
      Автосохранение
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      • Тип программы
      • Название станции
      • Установка часов по сигналам RDS

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Таймер отключения
      • Сигнал USB
      • Сигнализация iPod
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Часы
      • На главном дисплее
      • таймер отключения
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Режим ожидания Eco Power
      0,5 Вт
      Зарядное устройство
      • iPhone
      • iPod

    • Питание

      Источник питания
      • 220—240 В
      • 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM
      • Кабель для аудиосигнала
      Краткое руководство пользователя
      Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
      Пульт ДУ
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    • Размеры

      Вес брутто
      30,7  кг
      Глубина упаковки
      390  миллиметра
      Высота упаковки
      1120  миллиметра
      Вес нетто
      26,3  кг
      Ширина упаковки
      560  миллиметра
      Глубина основного устройства
      300  миллиметра
      Высота основного устройства
      985  миллиметра
      Ширина основного устройства
      300  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • Повторить / одна / все / программа
      • Воспроизведение в произвольном порядке
      • Программирование 20 дорожек
      • Быстро вперед/назад
      • Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      • Флэш-накопитель USB
      Поддержка меток ID3
      Да
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Запрограммированное воспроизведение
      • Повтор
      • Вперемешку
      • Стоп
      Тип загрузчика
      С приводом
      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPhone
      • Зарядка iPod

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod nano 7 поколения
      • iPod touch 5 поколения
      • iPod classic
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 3-го поколения
      • iPod touch 4-го поколения
      через Bluetooth
      • iPod nano 7 поколения
      • iPod touch 3-го поколения
      • iPod touch 4-го поколения
      • iPod touch 5 поколения
      через коннектор Lightning
      • iPod nano 7 поколения
      • iPod touch 5 поколения

    • Совместимость с iPhone

      через 30-контактный разъем
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      через Bluetooth
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPhone 6
      • iPhone 6 Plus
      • iPhone 6S
      • iPhone 6S Plus
      • iPhone SE
      через коннектор Lightning
      • iPhone 5
      • iPhone 6
      • iPhone 6 Plus
      • iPhone 6S
      • iPhone 6S Plus
      • iPhone SE

    • Совместима с iPad

      через Bluetooth
      • iPad Air 2
      • iPad mini 2
      • iPad mini 4
      • iPad Pro

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    • Кабель для аудиосигнала
    Badge-D2C

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