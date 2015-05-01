Уникальные запоминающие форму амбушюры из пеноматериала для длительного комфорта

Наушники Fidelio оснащены уникальными дышащими и запоминающими форму подушечками из пеноматериала для максимального комфорта во время длительного прослушивания. Пеноматериал не только принимает форму вашего уха, но и обеспечивает звукоизоляцию, которая сокращает уровень внешних шумов и позволяет воспроизводить четкие низкие частоты. Внешняя сторона амбушюр изготовлена из ткани и натуральной кожи в оптимальной пропорции, что способствует снижению давления на ухо и рассеиванию тепла — поэтому наушники всегда приятно носить.