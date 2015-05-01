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Звук высокой четкости — куда бы вы ни отправились
Сверхтонкие и легкие наушники Philips Fidelio F1 идеально подходят для путешествий: в одной модели прекрасно сочетаются безупречное качество звучания, удобная посадка и прочность. Тщательно продуманная конструкция обеспечивает звук высокой четкости и превосходную шумоизоляцию в любых условиях.Узнать обо всех преимуществах
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Точные высококачественные 40-мм излучатели, акустическое оформление закрытого типа и система Bass Reflex — это результат тщательной проработки каждой акустической характеристики командой Fidelio. Наушники Fidelio F1 воспроизводят невероятно насыщенные басы, чистые высокие и естественные средние частоты, что в совокупности и составляет качество звучания Fidelio.
Наушники Fidelio F1 оснащены элементами управления и микрофоном для удобного переключения с прослушивания музыки на звонки. Слушайте музыку и всегда оставайтесь на связи с близкими людьми.
Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.
Наушники Fidelio оснащены уникальными дышащими и запоминающими форму подушечками из пеноматериала для максимального комфорта во время длительного прослушивания. Пеноматериал не только принимает форму вашего уха, но и обеспечивает звукоизоляцию, которая сокращает уровень внешних шумов и позволяет воспроизводить четкие низкие частоты. Внешняя сторона амбушюр изготовлена из ткани и натуральной кожи в оптимальной пропорции, что способствует снижению давления на ухо и рассеиванию тепла — поэтому наушники всегда приятно носить.
Тонкие и легкие наушники Fidelio F1 можно сложить, что обеспечивает удобное хранение — путешествуйте налегке!
Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.
Звук
Подключения
Аксессуары
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