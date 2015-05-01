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  • Звук высокой четкости — куда бы вы ни отправились Звук высокой четкости — куда бы вы ни отправились Звук высокой четкости — куда бы вы ни отправились

    Fidelio Наушники с микрофоном

    F1/00

    Звук высокой четкости — куда бы вы ни отправились

    Сверхтонкие и легкие наушники Philips Fidelio F1 идеально подходят для путешествий: в одной модели прекрасно сочетаются безупречное качество звучания, удобная посадка и прочность. Тщательно продуманная конструкция обеспечивает звук высокой четкости и превосходную шумоизоляцию в любых условиях.

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    Fidelio Наушники с микрофоном

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    Звук высокой четкости — куда бы вы ни отправились

    • Звук высокого разрешения
    • Накладные
    • Уникальные подушечки из пеноматериала
    • Компактно складываются
    Фирменное звучание Fidelio: невероятно чистый звук и воспроизведение мельчайших деталей

    Фирменное звучание Fidelio: невероятно чистый звук и воспроизведение мельчайших деталей

    Точные высококачественные 40-мм излучатели, акустическое оформление закрытого типа и система Bass Reflex — это результат тщательной проработки каждой акустической характеристики командой Fidelio. Наушники Fidelio F1 воспроизводят невероятно насыщенные басы, чистые высокие и естественные средние частоты, что в совокупности и составляет качество звучания Fidelio.

    Встроенные элементы управления для удобного переключения между музыкой и вызовами

    Встроенные элементы управления для удобного переключения между музыкой и вызовами

    Наушники Fidelio F1 оснащены элементами управления и микрофоном для удобного переключения с прослушивания музыки на звонки. Слушайте музыку и всегда оставайтесь на связи с близкими людьми.

    40-мм излучатели высокой четкости для чистого и достоверного звучания

    40-мм излучатели высокой четкости для чистого и достоверного звучания

    Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

    Оформление закрытого типа сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы

    Оформление закрытого типа сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы

    В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.

    Уникальные запоминающие форму амбушюры из пеноматериала для длительного комфорта

    Уникальные запоминающие форму амбушюры из пеноматериала для длительного комфорта

    Наушники Fidelio оснащены уникальными дышащими и запоминающими форму подушечками из пеноматериала для максимального комфорта во время длительного прослушивания. Пеноматериал не только принимает форму вашего уха, но и обеспечивает звукоизоляцию, которая сокращает уровень внешних шумов и позволяет воспроизводить четкие низкие частоты. Внешняя сторона амбушюр изготовлена из ткани и натуральной кожи в оптимальной пропорции, что способствует снижению давления на ухо и рассеиванию тепла — поэтому наушники всегда приятно носить.

    Тонкая, легкая и компактная складная конструкция для путешествий налегке

    Тонкая, легкая и компактная складная конструкция для путешествий налегке

    Тонкие и легкие наушники Fidelio F1 можно сложить, что обеспечивает удобное хранение — путешествуйте налегке!

    Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

    Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов

    Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.

    Алюминий и кожа: превосходный дизайн и высокое качество

    Алюминий и кожа: превосходный дизайн и высокое качество

    Стильный чехол из искусственной замши: удобное хранение и защита

    Стильный чехол из искусственной замши: удобное хранение и защита

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      7–40 000 Гц
      Сопротивление
      16 Ом
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      150  мВт
      Искажение (КНИ)
      КНИ < 0,1 %

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Одностороннее
      Подходит для:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony

    • Аксессуары

      Аудиокабель
      с микрофоном и кнопкой приема вызова
      Аудиокабель 3,5 мм
      Да

    Badge-D2C

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