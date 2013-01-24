Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Запасной комплект

FC6042/01
Общая оценка / 5
  • Набор сменных фильтров для PowerPro Expert* Набор сменных фильтров для PowerPro Expert* Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*
    -{discount-value}

    Запасной комплект

    FC6042/01
    Общая оценка / 5

    Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*

    Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линейки Philips PowerPro Expert*. В набор входят воздухозаборный и выходной фильтры, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*

    Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линейки Philips PowerPro Expert*. В набор входят воздухозаборный и выходной фильтры, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*

    Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линейки Philips PowerPro Expert*. В набор входят воздухозаборный и выходной фильтры, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*

    Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линейки Philips PowerPro Expert*. В набор входят воздухозаборный и выходной фильтры, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все vacuum-cleaner-filters-and-accessories

      Набор сменных фильтров для PowerPro Expert*

      Оригинальные сменные фильтры от Philips

      • 1 выходной фильтр
      • 1 моющийся воздухозаборный фильтр
      Выходной фильтр

      Выходной фильтр

      В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

      Моющийся воздухозаборный фильтр

      Моющийся воздухозаборный фильтр

      В этот набор входит 1 моющийся воздухозаборный фильтр. Этот фильтр защищает мотор от попадания пыли и мусора, которые могут его повредить. Фильтр необходимо заменять один раз в год.

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        Выходной фильтр
        1x
        Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора
        1x

      • Подходит для

        PowerPro Expert
        • FC9728
        • FC9732
        • FC9733
        • FC9734
        • FC9735

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Совместимо с PowerPro Expert: FC9728, FC9732, FC9733, FC9734, FC9735