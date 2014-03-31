FC6141/01
Тщательная уборка в автомобиле
Еще более качественные результаты уборки благодаря мощному пылесосу Philips MiniVac 12 В для автомобиля. Двухуровневый циклонный фильтр гарантирует долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли.Узнать обо всех преимуществах
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Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.
Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.
Пылесос Philips MiniVac идеально подходит для уборки в автомобиле: прилагаемый адаптер для прикуривателя позволяет выполнить очистку даже самых труднодоступных поверхностей машины без необходимости зарядки пылесоса MiniVac. Поэтому он всегда готов к использованию!
Philips Mini Vac оснащен закругленной ручкой для оптимального хвата. Вы можете держать Mini Vac так, как удобно именно вам.
Этот чехол позволяет хранить все насадки и адаптер прикуривателя в одном месте — теперь все предметы, которые нужны для уборки, всегда будут под рукой!
Пылесос Philips MiniVac поставляется в комплекте с различными аксессуарами, которые позволяют проводить уборку в автомобиле без лишних усилий. Комплект аксессуаров включает в себя большую и маленькую щетки, большую и маленькую щелевые насадки и длинный шланг — идеально для уборки в труднодоступных местах. Превосходное решение для автомобиля!
Оптимальные результаты уборки: используйте пылесос Philips MiniVac в автомобиле благодаря специальному кабелю 12 В.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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