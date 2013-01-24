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MiniVac

Ручной пылесос

FC6141/01
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  • Тщательная уборка в автомобиле Тщательная уборка в автомобиле Тщательная уборка в автомобиле
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    MiniVac Ручной пылесос

    FC6141/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Тщательная уборка в автомобиле

    Еще более качественные результаты уборки благодаря мощному пылесосу Philips MiniVac 12 В для автомобиля. Двухуровневый циклонный фильтр гарантирует долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    MiniVac Ручной пылесос

    Тщательная уборка в автомобиле

    Еще более качественные результаты уборки благодаря мощному пылесосу Philips MiniVac 12 В для автомобиля. Двухуровневый циклонный фильтр гарантирует долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах

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      Тщательная уборка в автомобиле

      Циклонный фильтр и насадка аэродинамической формы

      • Для автомобиля, 12 В
      • Циклонная система, без мешка
      • 5 аксессуаров и чехол для хранения
      • Для автомобиля (адаптер прикуривателя)
      Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

      Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

      Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

      Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

      Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

      Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.

      Адаптер для авто для неограниченного времени работы

      Адаптер для авто для неограниченного времени работы

      Пылесос Philips MiniVac идеально подходит для уборки в автомобиле: прилагаемый адаптер для прикуривателя позволяет выполнить очистку даже самых труднодоступных поверхностей машины. Поэтому он всегда готов к использованию!

      Изогнутая ручка для удобного захвата

      Изогнутая ручка для удобного захвата

      Philips Mini Vac оснащен закругленной ручкой для оптимального хвата. Вы можете держать Mini Vac так, как удобно именно вам.

      Специальный автомобильный чехол

      Специальный автомобильный чехол

      Этот чехол позволяет хранить все насадки и адаптер прикуривателя в одном месте — теперь все предметы, которые нужны для уборки, всегда будут под рукой!

      Широкий выбор аксессуаров для различных функций

      Широкий выбор аксессуаров для различных функций

      Пылесос Philips MiniVac поставляется в комплекте с различными аксессуарами, которые позволяют проводить уборку в автомобиле без лишних усилий. Комплект аксессуаров включает в себя большую и маленькую щетки, большую и маленькую щелевые насадки и длинный шланг — идеально для уборки в труднодоступных местах. Превосходное решение для автомобиля!

      Подходит для использования с адаптером прикуривателя 12 В

      Оптимальные результаты уборки: используйте пылесос Philips MiniVac в автомобиле благодаря специальному кабелю 12 В.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Насыщенный черный с серебристым
        Функциональный дизайн
        Полупрозрачная емкость для пыли

      • Высокое качество

        Уровень шума (Lc IEC)
        81  дБ
        Воздушный поток (макс)
        840  л/мин.
        Входная мощность (макс)
        120  Вт
        Мощность всасывания (макс.)
        22  Вт
        Вакуум (макс)
        4.2  кПа

      • Фильтрация

        Система фильтрации
        Двухэтапная вихревая фильтрация
        Вместительность пылесборника
        0,5  л

      • Простота использования

        Особые функции
        Удобная ручка

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        • Щетка
        • Большая щетка
        • Длинная щелевая насадка
        Прочие аксессуары
        • Гибкий шланг
        • Адаптер прикуривателя
        • Чехол для хранения

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