FC6146/01
Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
Великолепные результаты уборки благодаря мощному пылесосу Philips MiniVac Lithium 10,8 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли.Узнать обо всех преимуществах
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Ионно-литиевые аккумуляторы действительно экологически безвредны. Они не содержат токсичных элементов и безопасны для окружающей среды. Кроме того, они не разряжаются пока изделие не используется, а энергопотребление в режиме ожидания незначительно. Поэтому они также являются энергосберегающими.
Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.
Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.
Мощные литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) Philips Mini Vac обеспечивают более длительное питание по сравнению со стандартными никель-кадмиевыми (NiCd) аккумуляторами. Литий-ионные аккумуляторы также отличаются легкостью, что делает уборку приятным занятием.
Насадка пылесоса Philips MiniVac отсоединяется одним движением, что обеспечивает простоту и удобство очистки: теперь вам не придется касаться грязных частей прибора.
Зарядка литиевых аккумуляторов выполняется всего за 8 часов, что вдвое быстрее обычной зарядки.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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