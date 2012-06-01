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  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

    MiniVac Ручной пылесос

    FC6146/01

    Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

    Великолепные результаты уборки благодаря мощному пылесосу Philips MiniVac Lithium 10,8 В. Циклонная система и двухуровневая фильтрация гарантируют долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли.

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    MiniVac Ручной пылесос

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    Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

    Циклонный фильтр и насадка аэродинамической формы

    • Литиевая батарея 10,8 В
    • Циклонная система, без мешка
    • Щелевая насадка и щетка
    Экологически безвредная ионно-литиевая технология

    Экологически безвредная ионно-литиевая технология

    Ионно-литиевые аккумуляторы действительно экологически безвредны. Они не содержат токсичных элементов и безопасны для окружающей среды. Кроме того, они не разряжаются пока изделие не используется, а энергопотребление в режиме ожидания незначительно. Поэтому они также являются энергосберегающими.

    Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

    Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

    Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

    Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

    Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

    Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.

    Литий-ионные аккумуляторы.

    Литий-ионные аккумуляторы.

    Мощные литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) Philips Mini Vac обеспечивают более длительное питание по сравнению со стандартными никель-кадмиевыми (NiCd) аккумуляторами. Литий-ионные аккумуляторы также отличаются легкостью, что делает уборку приятным занятием.

    Насадка снимается одним нажатием, что обеспечивает простоту очистки

    Насадка снимается одним нажатием, что обеспечивает простоту очистки

    Насадка пылесоса Philips MiniVac отсоединяется одним движением, что обеспечивает простоту и удобство очистки: теперь вам не придется касаться грязных частей прибора.

    Быстрая зарядка за 8 часов

    Быстрая зарядка за 8 часов

    Зарядка литиевых аккумуляторов выполняется всего за 8 часов, что вдвое быстрее обычной зарядки.

    • Насадки и аксессуары

      Прочие аксессуары
      Зарядная база

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      Полупрозрачная емкость для пыли
      Цвет
      Черный/нержавеющая сталь/ красные вставки

    • Вес и габариты

      Количество в A-коробе
      6
      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      460 x 160 x 160  mm
      Вес изделия
      0,8  kg
      Размеры A-короба (Д x Ш x В)
      508 x 335 x 490  mm

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Напряжение аккумулятора
      10,8  V
      Время зарядки
      8  hour(s)
      Время работы
      9  minute(s)
      Вакуум (макс)
      4,3  kPa
      Входная мощность (макс)
      100  W
      Мощность всасывания (макс.)
      22  W
      Уровень шума (Lc IEC)
      81  dB
      Воздушный поток (макс)
      950  l/min

    • Фильтрация

      Система фильтрации
      Двухэтапная вихревая фильтрация
      Емкость пылесборника
      0,5  l

    • Удобство использования

      Особые функции
      • Индикатор зарядки
      • Удобная ручка

    Badge-D2C

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