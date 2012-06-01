Экологически безвредная ионно-литиевая технология

Ионно-литиевые аккумуляторы действительно экологически безвредны. Они не содержат токсичных элементов и безопасны для окружающей среды. Кроме того, они не разряжаются пока изделие не используется, а энергопотребление в режиме ожидания незначительно. Поэтому они также являются энергосберегающими.