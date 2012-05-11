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  • Великолепные результаты уборки каждый день Великолепные результаты уборки каждый день Великолепные результаты уборки каждый день

    DailyDuo Беспроводной пылесос

    FC6161/02

    Великолепные результаты уборки каждый день

    Наслаждайтесь ощущением чистоты с Philips DailyDuo. Этот беспроводной пылесос 2-в-1 с удобной рукояткой поможет вам очистить и пол, и мебель. Всегда под рукой для быстрой ежедневной чистки!

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    DailyDuo Беспроводной пылесос

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    Великолепные результаты уборки каждый день

    Беспроводной пылесос 2-в-1 с постоянной мощностью всасывания

    • Пылесос "2 в 1": беспроводной и ручной
    • Циклонная система, без мешка
    • Батарея 16,8 В
    • Двухуровневая фильтрация HEPA
    Батареи 16,8 В для высокой мощности всасывания

    Батареи 16,8 В для высокой мощности всасывания

    Пылесос DailyDuo включает мощные аккумуляторы (16,8 В), благодаря которым обеспечивается высокая всасывающая способность на протяжении всего периода работы. В сочетании с высокой скоростью вращения устройства PowerBrush пылесос DailyDuo помогает с легкостью добиться непревзойденной чистоты.

    Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

    Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

    Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

    Циклонная система HEPA-фильтрации для продолжительного результата

    Циклонная система HEPA-фильтрации для продолжительного результата

    Гофрированный HEPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается хорошей очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличный результат на протяжении длительного срока.

    Функционал 2 в 1: очистка полов и мебели

    Функционал 2 в 1: очистка полов и мебели

    Функциональность конструкции 2-в-1 позволяет пользоваться пылесосом, держа его в руках, или с трубкой, чтобы легко чистить как пол, так и мебель.

    Система простого извлечения ручки QuickDraw

    Система простого извлечения ручки QuickDraw

    Система извлечения пылесборника QuickDraw позволяет одной рукой отсоединить рукоятку от трубки, ускоряя процесс чистки.

    Автооткл. зарядной системы гарантирует эффективное использование энергии

    Автооткл. зарядной системы гарантирует эффективное использование энергии

    Функция автоматического отключения AutoOff прекращает зарядку при полной зарядке батарей, позволяя существенно экономить электроэнергию.

    Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

    Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

    Трубка хранится в удобном положении вертикально, как с рукояткой, так и без нее. Таким образом, вы можете расположить трубку где угодно, даже в процессе уборки.

    Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

    Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

    Аккумуляторные батареи для использования без проводов дают свободу перемещениям в процессе уборки.

    • Насадки и аксессуары

      Прочие аксессуары
      Зарядная база
      Аксессуары в комплекте
      • Щетка
      • Щелевая насадка
      Хранение аксессуаров
      В базе зарядного устройства

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      Полупрозрачная емкость для пыли
      Цвет
      Серебристый

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      225 x 235 x 625  mm
      Количество в A-коробе
      2
      Вес изделия
      3,3  kg
      Размеры A-короба (Д x Ш x В)
      465 x 245 x 640  mm

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Напряжение аккумулятора
      16,8  V
      Время зарядки
      7  hour(s)
      Время работы
      20  minute(s)
      Вакуум (макс)
      4  kPa
      Входная мощность (макс)
      100  W
      Мощность всасывания (макс.)
      17  W
      Уровень шума (Lc IEC)
      <84  dB
      Воздушный поток (макс)
      850  l/min

    • Фильтрация

      Система фильтрации
      Циклонный фильтр HEPA
      Емкость пылесборника
      0,5  l

    Badge-D2C

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