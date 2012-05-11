FC6161/02
Великолепные результаты уборки каждый день
Наслаждайтесь ощущением чистоты с Philips DailyDuo. Этот беспроводной пылесос 2-в-1 с удобной рукояткой поможет вам очистить и пол, и мебель. Всегда под рукой для быстрой ежедневной чистки!Узнать обо всех преимуществах
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Пылесос DailyDuo включает мощные аккумуляторы (16,8 В), благодаря которым обеспечивается высокая всасывающая способность на протяжении всего периода работы. В сочетании с высокой скоростью вращения устройства PowerBrush пылесос DailyDuo помогает с легкостью добиться непревзойденной чистоты.
Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.
Гофрированный HEPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается хорошей очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличный результат на протяжении длительного срока.
Функциональность конструкции 2-в-1 позволяет пользоваться пылесосом, держа его в руках, или с трубкой, чтобы легко чистить как пол, так и мебель.
Система извлечения пылесборника QuickDraw позволяет одной рукой отсоединить рукоятку от трубки, ускоряя процесс чистки.
Функция автоматического отключения AutoOff прекращает зарядку при полной зарядке батарей, позволяя существенно экономить электроэнергию.
Трубка хранится в удобном положении вертикально, как с рукояткой, так и без нее. Таким образом, вы можете расположить трубку где угодно, даже в процессе уборки.
Аккумуляторные батареи для использования без проводов дают свободу перемещениям в процессе уборки.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Производительность
Фильтрация
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