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  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    PowerPro Duo Беспроводной пылесос "2 в 1"

    FC6162/02

    Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Технология PowerCyclone поддерживает высокую мощность всасывания для отличной производительности. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием.

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    PowerPro Duo Беспроводной пылесос "2 в 1"

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    Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    Благодаря PowerCyclone и насадке TriActive Turbo

    • 2 в 1
    • 12 В
    • Без мешков для мусора
    • 2 аксессуара
    Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

    Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

    Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

    Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

    Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

    Благодаря особому дизайну PowerPro Duo вы сможете без усилий очищать даже самые труднодоступные места, например, под диваном, кроватью или столом.

    Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

    Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

    Благодаря беспроводному режиму вы сможете свободно перемещать прибор. Уборка в любой комнате дома станет намного проще, и вам не придется беспокоиться о длине провода.

    Функция "2 в 1": очистка полов и мебели

    Функция "2 в 1": очистка полов и мебели

    Функциональность конструкции 2-в-1 позволяет пользоваться пылесосом, держа его в руках, или с трубкой, чтобы легко чистить как пол, так и мебель.

    Моющийся губчатый фильтр для долгого срока службы

    Моющийся губчатый фильтр для долгого срока службы

    PowerPro Duo оснащен надежным губчатым фильтром для долгого срока службы. Его легко промывать под краном или в посудомоечной машине.

    Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

    Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

    Трубка хранится в удобном положении вертикально, как с рукояткой, так и без нее. Таким образом, вы можете расположить трубку где угодно, даже в процессе уборки.

    Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Уникальная конструкция контейнера для сбора пыли позволяет выбрасывать пыль прямо в мусорное ведро. Благодаря простой системе очистки грязь и пыль легко удаляются из контейнера одним нажатием, что обеспечивает простоту и гигиеничность.

    Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

    Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

    Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive Turbo
      Аксессуары в комплекте
      • Щетка
      • Щелевая насадка

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      • 2 в 1
      • Автоотключение
      • Полупрозрачная емкость для пыли
      Цвет
      Ярко-красный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      215x253x1150  mm
      Вес изделия
      3,2  kg

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Уровень интенсивности звука
      80  dB
      Напряжение аккумулятора
      12  V
      Время зарядки
      16  hour(s)
      Время работы
      20–25  minute(s)

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,6  l
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр

    Badge-D2C

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    • *3 Протестировано независимым институтом тестирования на эффективность очистки ковров и твердых напольных покрытий по сравнению с ручными беспроводными пылесосами "2 в 1" мощностью 12 В наиболее популярных марок; на основании данных независимого источника; июнь 2013 г.

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