Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
Благодаря PowerCyclone и насадке TriActive Turbo
2 в 1
12 В
Без мешков для мусора
2 аксессуара
Максимальная производительность с технологией PowerCyclone
Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.
Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий
Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.
Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте
Благодаря беспроводному режиму вы сможете свободно перемещать прибор. Уборка в любой комнате дома станет намного проще, и вам не придется беспокоиться о длине провода.
Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте
Трубка хранится в удобном положении вертикально, как с рукояткой, так и без нее. Таким образом, вы можете расположить трубку где угодно, даже в процессе уборки.
Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных
Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.
Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах
Благодаря особому дизайну PowerPro Duo вы сможете без усилий очищать даже самые труднодоступные места, например, под диваном, кроватью или столом.
Функция "2 в 1": очистка полов и мебели
Функциональность конструкции 2-в-1 позволяет пользоваться пылесосом, держа его в руках, или с трубкой, чтобы легко чистить как пол, так и мебель.
Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием
Уникальная конструкция контейнера для сбора пыли позволяет выбрасывать пыль прямо в мусорное ведро. Благодаря простой системе очистки грязь и пыль легко удаляются из контейнера одним нажатием, что обеспечивает простоту и гигиеничность.
Моющийся губчатый фильтр для долгого срока службы
PowerPro Duo оснащен надежным губчатым фильтром для долгого срока службы. Его легко промывать под краном или в посудомоечной машине.
*3 Протестировано независимым институтом тестирования на эффективность очистки ковров и твердых напольных покрытий по сравнению с ручными беспроводными пылесосами "2 в 1" мощностью 12 В наиболее популярных марок; на основании данных независимого источника; июнь 2013 г.
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