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  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    PowerPro Duo Ручной беспроводной пылесос "2 в 1"

    FC6168/01

    Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Технология PowerCyclone поддерживает высокую мощность всасывания для отличной производительности. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием.

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    PowerPro Duo Ручной беспроводной пылесос "2 в 1"

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    Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    Благодаря PowerCyclone и насадке TriActive Turbo

    • Литиевая батарея 18 В
    • Технология PowerCyclone
    • Насадка TriActive Turbo
    • 2-в-1: очистка полов и мебели
    Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

    Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

    Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

    Мощные литий-ионные батареи 18 В обеспечивают долгую работу

    Мощные литий-ионные батареи 18 В обеспечивают долгую работу

    Мощные литий-ионные батареи 18 В работают дольше, чем обычные батареи. Кроме того, они гораздо легче, что значительно упрощает уборку.

    Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

    Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

    Благодаря беспроводному режиму вы сможете свободно перемещать прибор. Уборка в любой комнате дома станет намного проще, и вам не придется беспокоиться о длине провода.

    Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

    Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

    Трубка хранится в удобном положении вертикально, как с рукояткой, так и без нее. Таким образом, вы можете расположить трубку где угодно, даже в процессе уборки.

    Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

    Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

    Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.

    Функция "2 в 1": очистка полов и мебели

    Функция "2 в 1": очистка полов и мебели

    Функциональность конструкции 2-в-1 позволяет пользоваться пылесосом, держа его в руках, или с трубкой, чтобы легко чистить как пол, так и мебель.

    Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

    Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

    Благодаря особому дизайну PowerPro Duo вы сможете без усилий очищать даже самые труднодоступные места, например, под диваном, кроватью или столом.

    Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Уникальная конструкция контейнера для сбора пыли позволяет выбрасывать пыль прямо в мусорное ведро. Благодаря простой системе очистки грязь и пыль легко удаляются из контейнера одним нажатием, что обеспечивает простоту и гигиеничность.

    3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

    3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

    3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive Turbo
      Аксессуары в комплекте
      • Щетка
      • Щелевая насадка

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      • 2 в 1
      • Автоотключение
      • Полупрозрачная емкость для пыли
      Цвет
      Титан

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      215x253x1150  mm
      Вес изделия
      3,2  kg

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Уровень интенсивности звука
      83  dB
      Напряжение аккумулятора
      18  V
      Время зарядки
      5  hour(s)
      Время работы
      40  minute(s)

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,6  l
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр

    Badge-D2C

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    • Внутрикорпоративное тестирование Philips. По сравнению с FC8455/FC8456.

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