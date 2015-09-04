FC6401/01
Сухая и влажная уборка одним движением
Новый мощный беспроводной пылесос Philips PowerPro Aqua оснащен системой влажной уборки. Он быстро собирает грязь и моет пол — просто снимите насадку, чтобы выполнить сухую уборку, или наденьте насадку для выполнения сухой и влажной уборки одним движением!Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология PowerCyclone гарантирует превосходные результаты уборки всего одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.
Уникальная система влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий.
Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.
3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.
Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.
Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.
Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В обеспечивает беспроводную работу в течение 40 минут. Теперь уборка в любой комнате дома станет намного проще и вам не придется беспокоиться о длине провода.
Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.
Магниты по обеим сторонам резервуара для воды позволяют легко подключать и отключать насадку для влажной уборки.
Сухая уборка всех типов твердых напольных покрытий и ковров. Съемный резервуар для воды позволяет проводить влажную уборку всех типов твердых напольных покрытий.
Моющиеся губчатые фильтры продлевают срок службы прибора и повышают эффективность работы.
Легкая конструкция нового пылесоса PowerPro Aqua обеспечивает хорошую маневренность и удобное управление.
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