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  • Сухая и влажная уборка одним движением Сухая и влажная уборка одним движением Сухая и влажная уборка одним движением

    PowerPro Aqua Беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки

    FC6401/01

    Сухая и влажная уборка одним движением

    Новый мощный беспроводной пылесос Philips PowerPro Aqua оснащен системой влажной уборки. Он быстро собирает грязь и моет пол — просто снимите насадку, чтобы выполнить сухую уборку, или наденьте насадку для выполнения сухой и влажной уборки одним движением!

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    PowerPro Aqua Беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки

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    Сухая и влажная уборка одним движением

    Всегда под рукой для ежедневной уборки

    • Съемный резервуар для влажной уборки
    • Чистит и моет
    • 18 В
    Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

    Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

    Технология PowerCyclone гарантирует превосходные результаты уборки всего одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.

    Новая система влажной уборки: оптимальная влажность для всех твердых полов

    Новая система влажной уборки: оптимальная влажность для всех твердых полов

    Уникальная система влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий.

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

    3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

    3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

    3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

    Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки

    Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки

    Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.

    Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

    Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

    Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.

    Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В для долгой работы

    Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В для долгой работы

    Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В обеспечивает беспроводную работу в течение 40 минут. Теперь уборка в любой комнате дома станет намного проще и вам не придется беспокоиться о длине провода.

    Безмешковые пылесосы: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Безмешковые пылесосы: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.

    Съемная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки

    Съемная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки

    Магниты по обеим сторонам резервуара для воды позволяют легко подключать и отключать насадку для влажной уборки.

    Для всех видов напольных покрытий

    Для всех видов напольных покрытий

    Сухая уборка всех типов твердых напольных покрытий и ковров. Съемный резервуар для воды позволяет проводить влажную уборку всех типов твердых напольных покрытий.

    Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

    Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

    Моющиеся губчатые фильтры продлевают срок службы прибора и повышают эффективность работы.

    Легкая конструкция и маневренность для удобного управления

    Легкая конструкция нового пылесоса PowerPro Aqua обеспечивает хорошую маневренность и удобное управление.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive Turbo
      Аксессуары в комплекте
      2 насадки из микрофибры

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      Включение/выключение
      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      200 x 250 (нижняя поверхность); 1150 (высота)  mm
      Вес изделия
      4,7  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Уровень интенсивности звука
      83  dB
      Напряжение аккумулятора
      18  V
      Время зарядки
      5  hour(s)
      Время работы
      40  minute(s)
      Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара
      50  m²

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,6  l
      Выходной фильтр
      Губчатый фильтр

    • Удобство использования

      Максимальная емкость резервуара для чистой воды
      0.2  l

    Badge-D2C

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    • Рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования. 2 насадки из микрофибры входят в комплект. На веб-странице www.philips.ru доступна информация о том, где можно купить насадки из микрофибры. При использовании насадок из микрофибры других производителей оптимальные результаты не гарантируются.

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