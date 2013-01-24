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PowerPro Aqua

Беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки

FC6404/01
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    PowerPro Aqua Беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки

    FC6404/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Сухая и влажная уборка одним движением

    Новый беспроводной PowerPro Aqua (с литий-ионным аккумулятором) — это мощный инструмент "3 в 1" для ежедневной уборки. Безмешковый пылесос для всех типов напольных покрытий, ручной пылесос для уборки в углах и на различных поверхностях, например на диванах и креслах, и насадка для влажной уборки, позволяющая собирать грязь на влажных участках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PowerPro Aqua Беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки

    Сухая и влажная уборка одним движением

    Новый беспроводной PowerPro Aqua (с литий-ионным аккумулятором) — это мощный инструмент "3 в 1" для ежедневной уборки. Безмешковый пылесос для всех типов напольных покрытий, ручной пылесос для уборки в углах и на различных поверхностях, например на диванах и креслах, и насадка для влажной уборки, позволяющая собирать грязь на влажных участках. Узнать обо всех преимуществах

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      Сухая и влажная уборка одним движением

      Всегда под рукой для ежедневной уборки

      • 3 в 1
      • Чистит и моет
      • 18 В
      Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

      Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

      Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.

      Новая система влажной уборки: оптимальный уровень влажности для всех типов твердых полов

      Новая система влажной уборки: оптимальный уровень влажности для всех типов твердых полов

      Уникальная система влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий.

      Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

      Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

      Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

      3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

      3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

      3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

      Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

      Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

      Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.

      Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки

      Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки

      Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.

      Безмешковые пылесосы: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

      Безмешковые пылесосы: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

      Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.

      Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В для долгой работы

      Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В для долгой работы

      Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В обеспечивает беспроводную работу в течение 40 минут. Теперь уборка в любой комнате дома станет намного проще и вам не придется беспокоиться о длине провода.

      Подходит для всех видов напольных покрытий

      Подходит для всех видов напольных покрытий

      Сухая уборка всех типов твердых напольных покрытий и ковров. Съемный резервуар для воды позволяет проводить влажную уборку всех типов твердых напольных покрытий.

      Съемная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки

      Съемная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки

      Магниты по обеим сторонам резервуара для воды позволяют легко подключать и отключать насадку для влажной уборки.

      Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

      Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

      Легкая конструкция и маневренность для удобного управления

      Легкая конструкция нового пылесоса PowerPro Aqua обеспечивает хорошую маневренность и удобное управление.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Тип элемента питания
        Литийионный
        Напряжение батареи
        18  В
        Время зарядки
        5  часов
        Элемент для влажной уборки
        Уникальная насадка для влажной уборки
        Время работы
        40  минут(ы)
        Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара
        50  м²
        Уровень интенсивности звука
        83  дБ

      • Простота использования

        Максимальная емкость резервуара для чистой воды
        0,2  л
        Возможность использования моющих средств
        прозрачное моющее средство или чистая вода

      • Дизайн

        цвет
        Неоновый голубой
        Функциональный дизайн
        Включение/выключение

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,6  л
        Выходной фильтр
        Микрофильтр
        Система фильтрации
        3-этапная вихревая фильтрация

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • 2 насадки из микрофибры
        • Щетка "2 в 1"
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive Turbo

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        250 x 180 x 1160  миллиметра
        Вес изделия
        4,7  кг

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            • Рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования. 2 насадки из микрофибры входят в комплект. На веб-странице www.philips.ru доступна информация о том, где можно купить насадки из микрофибры. При использовании насадок из микрофибры других производителей оптимальные результаты не гарантируются.