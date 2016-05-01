FC6404/01
Сухая и влажная уборка одним движением
Новый беспроводной PowerPro Aqua (с литий-ионным аккумулятором) — это мощный инструмент "3 в 1" для ежедневной уборки. Безмешковый пылесос для всех типов напольных покрытий, ручной пылесос для уборки в углах и на различных поверхностях, например на диванах и креслах, и насадка для влажной уборки, позволяющая собирать грязь на влажных участках.Узнать обо всех преимуществах
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Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.
Уникальная система влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий.
Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах
Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.
3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.
Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.
Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.
Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.
Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В обеспечивает беспроводную работу в течение 40 минут. Теперь уборка в любой комнате дома станет намного проще и вам не придется беспокоиться о длине провода.
Сухая уборка всех типов твердых напольных покрытий и ковров. Съемный резервуар для воды позволяет проводить влажную уборку всех типов твердых напольных покрытий.
Магниты по обеим сторонам резервуара для воды позволяют легко подключать и отключать насадку для влажной уборки.
Легкая конструкция нового пылесоса PowerPro Aqua обеспечивает хорошую маневренность и удобное управление.
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