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    PowerPro Aqua Беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки

    FC6404/01

    Сухая и влажная уборка одним движением

    Новый беспроводной PowerPro Aqua (с литий-ионным аккумулятором) — это мощный инструмент "3 в 1" для ежедневной уборки. Безмешковый пылесос для всех типов напольных покрытий, ручной пылесос для уборки в углах и на различных поверхностях, например на диванах и креслах, и насадка для влажной уборки, позволяющая собирать грязь на влажных участках.

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    PowerPro Aqua Беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки

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    Сухая и влажная уборка одним движением

    Всегда под рукой для ежедневной уборки

    • 3 в 1
    • Чистит и моет
    • 18 В
    Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

    Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

    Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.

    Новая система влажной уборки: оптимальная влажность для всех твердых полов

    Новая система влажной уборки: оптимальная влажность для всех твердых полов

    Уникальная система влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий.

    Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

    Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

    Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

    3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

    3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

    3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

    Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

    Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

    Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.

    Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки

    Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки

    Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.

    Безмешковые пылесосы: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Безмешковые пылесосы: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.

    Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В для долгой работы

    Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В для долгой работы

    Мощный литий-ионный аккумулятор 18 В обеспечивает беспроводную работу в течение 40 минут. Теперь уборка в любой комнате дома станет намного проще и вам не придется беспокоиться о длине провода.

    Для всех видов напольных покрытий

    Для всех видов напольных покрытий

    Сухая уборка всех типов твердых напольных покрытий и ковров. Съемный резервуар для воды позволяет проводить влажную уборку всех типов твердых напольных покрытий.

    Съемная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки

    Съемная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки

    Магниты по обеим сторонам резервуара для воды позволяют легко подключать и отключать насадку для влажной уборки.

    Легкая конструкция и маневренность для удобного управления

    Легкая конструкция нового пылесоса PowerPro Aqua обеспечивает хорошую маневренность и удобное управление.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive Turbo
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • 2 насадки из микрофибры
      • Щетка "2 в 1"

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      Включение/выключение
      Цвет
      Неоновый голубой

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      250 x 180 x 1160  mm
      Вес изделия
      4,7  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Уровень интенсивности звука
      83  dB
      Напряжение аккумулятора
      18  V
      Время зарядки
      5  hour(s)
      Время работы
      40  minute(s)
      Элемент для влажной уборки
      Уникальная насадка для влажной уборки
      Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара
      50  m²

    • Фильтрация

      Система фильтрации
      3-этапная вихревая фильтрация
      Емкость пылесборника
      0,6  l
      Выходной фильтр
      Микрофильтр

    • Удобство использования

      Максимальная емкость резервуара для чистой воды
      0,2  l
      Возможность использования моющих средств
      прозрачное моющее средство или чистая вода

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    • Рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования. 2 насадки из микрофибры входят в комплект. На веб-странице www.philips.ru доступна информация о том, где можно купить насадки из микрофибры. При использовании насадок из микрофибры других производителей оптимальные результаты не гарантируются.

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