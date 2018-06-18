Сухая и влажная уборка одним движением

Новый беспроводной PowerPro Aqua (25,2 В) — это мощный инструмент "3 в 1" для ежедневной уборки. Безмешковый пылесос для всех типов напольных покрытий, ручной пылесос для уборки в углах и на различных поверхностях, например на диванах и креслах, и насадка для влажной уборки, позволяющая собирать грязь на влажных участках.