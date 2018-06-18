Ключевые слова для поиска

PowerPro Aqua

Беспроводной пылесос с аккумулятором

FC6408/01
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Сухая и влажная уборка одним движением Сухая и влажная уборка одним движением Сухая и влажная уборка одним движением
    -{discount-value}

    PowerPro Aqua Беспроводной пылесос с аккумулятором

    FC6408/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Сухая и влажная уборка одним движением

      Всегда под рукой для ежедневной уборки

      • 3 в 1
      • Ручной пылесос, чистка и влажная уборка
      • 25,2 В
      3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

      3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

      3-слойный моющийся фильтр захватывает >90% таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

      Безмешковый пылесос: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

      Безмешковый пылесос: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

      Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.

      Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки

      Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки

      Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.

      Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

      Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

      Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

      Легкая конструкция и маневренность для удобного управления

      Легкая конструкция и маневренность для удобного управления

      Легкая конструкция нового пылесоса PowerPro Aqua обеспечивает хорошую маневренность и удобное управление.

      Съемная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки

      Съемная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки

      Магниты по обеим сторонам позволяют легко подключать и отключать насадку для влажной уборки.

      Новая система влажной уборки: оптимальный уровень влажности для всех типов твердых напольных покрытий

      Новая система влажной уборки: оптимальный уровень влажности для всех типов твердых напольных покрытий

      Уникальная насадка для влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры* легко стирать вручную или в стиральной машине.

      Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

      Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

      Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.

      Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В для работы до 1 часа

      Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В для работы до 1 часа

      Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В обеспечивает беспроводную работу до 1 часа. Вы также можете зарядить его в любой момент, не дожидаясь полной разрядки.

      Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

      Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

      Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щетка "2 в 1"
        • Адаптер питания от сети переменного тока
        • Щелевая насадка
        • 2 насадки из микрофибры
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive Turbo

      • Дизайн

        цвет
        Серебряный
        Функциональный дизайн
        Включение/выключение

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        4,7  кг

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        > 90% переработанных материалов
        Инструкция по эксплуатации
        из 100% переработанной бумаги

      • Высокое качество

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Уровень интенсивности звука
        83  дБ
        Напряжение батареи
        25,2  В
        Время зарядки
        5  часов
        Время работы
        до 60  мин
        Элемент для влажной уборки
        Unique mopping system
        Площадь обрабатываемой поверхности без дозаправки емкости
        50  м²

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,6  л
        Система фильтрации
        3 слоя, разработано по немецкой технологии
        Выходной фильтр
        Губчатый фильтр

      • Удобство использования

        Вместительность емкости для чистой воды (макс.)
        0.2  л
        Моющие средства, которые можно использовать
        прозрачное моющее средство или просто вода

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования. 2 насадки из микрофибры входят в комплект. На веб-странице www.philips.ru доступна информация о том, где можно купить насадки из микрофибры. При использовании насадок из микрофибры других производителей оптимальные результаты не гарантируются.

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.