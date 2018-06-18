3-слойный моющийся фильтр захватывает >90% таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.
Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.
Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.
Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах
Легкая конструкция нового пылесоса PowerPro Aqua обеспечивает хорошую маневренность и удобное управление.
Магниты по обеим сторонам позволяют легко подключать и отключать насадку для влажной уборки.
Уникальная насадка для влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры* легко стирать вручную или в стиральной машине.
Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.
Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В обеспечивает беспроводную работу до 1 часа. Вы также можете зарядить его в любой момент, не дожидаясь полной разрядки.
Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Забота об окружающей среде
Высокое качество
Фильтрация
Удобство использования
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.