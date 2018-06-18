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    PowerPro Aqua Беспроводной пылесос с аккумулятором

    FC6408/01

    Сухая и влажная уборка одним движением

    Новый беспроводной PowerPro Aqua (25,2 В) — это мощный инструмент "3 в 1" для ежедневной уборки. Безмешковый пылесос для всех типов напольных покрытий, ручной пылесос для уборки в углах и на различных поверхностях, например на диванах и креслах, и насадка для влажной уборки, позволяющая собирать грязь на влажных участках.

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    PowerPro Aqua Беспроводной пылесос с аккумулятором

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    Сухая и влажная уборка одним движением

    Всегда под рукой для ежедневной уборки

    • 3 в 1
    • Ручной пылесос, чистка и влажная уборка
    • 25,2 В
    3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

    3-слойный фильтр задерживает мельчайшие частицы

    3-слойный моющийся фильтр захватывает > 90 % таких аллергенов, как пыльца, шерсть животных и пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

    Безмешковый пылесос: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Безмешковый пылесос: простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

    Новый безмешковый пылесос PowerPro Aqua позволяет очищать загрязненный контейнер, не касаясь пыли.

    Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки

    Беспроводной режим обеспечивает свободу перемещения прибора во время уборки

    Беспроводная работа: уборка любых типов напольных покрытий в любой части дома.

    Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

    Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

    Ручной пылесос для очистки мебели и уборки в труднодоступных углах

    Легкая конструкция и маневренность для удобного управления

    Легкая конструкция и маневренность для удобного управления

    Легкая конструкция нового пылесоса PowerPro Aqua обеспечивает хорошую маневренность и удобное управление.

    Съемная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки

    Съемная насадка для мгновенного переключения в режим влажной уборки

    Магниты по обеим сторонам позволяют легко подключать и отключать насадку для влажной уборки.

    Новая система влажной уборки: оптимальная влажность для твердых полов

    Новая система влажной уборки: оптимальная влажность для твердых полов

    Уникальная насадка для влажной уборки контролирует количество поступающей воды во время всего процесса уборки твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры* легко стирать вручную или в стиральной машине.

    Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

    Технология PowerCyclone обеспечивает высокое качество очистки

    Технология PowerCyclone гарантирует идеальные результаты — уборка одним движением. Поток воздуха на высокой скорости попадает в циклонную камеру PowerCyclone и усиливается в воздуховоде изогнутой формы, благодаря чему частицы пыли отделяются от воздуха.

    Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В для работы до 1 часа

    Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В для работы до 1 часа

    Мощный литийионный аккумулятор 25,2 В обеспечивает беспроводную работу до 1 часа. Вы также можете зарядить его в любой момент, не дожидаясь полной разрядки.

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

    Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive Turbo
      Аксессуары в комплекте
      • Щетка "2 в 1"
      • Адаптер питания перем. тока
      • Щелевая насадка
      • 2 насадки из микрофибры

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      Включение/выключение
      Цвет
      Серебристый

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      4,7  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Уровень интенсивности звука
      83  dB
      Напряжение аккумулятора
      25,2  V
      Время зарядки
      5  hour(s)
      Время работы
      до 60  minute(s)
      Элемент для влажной уборки
      Уникальная насадка для влажной уборки
      Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара
      50  m²

    • Фильтрация

      Система фильтрации
      3 слоя, разработано по немецкой технологии
      Емкость пылесборника
      0,6  l
      Выходной фильтр
      Губчатый фильтр

    • Удобство использования

      Максимальная емкость резервуара для чистой воды
      0,2  l
      Возможность использования моющих средств
      прозрачное моющее средство или чистая вода

    Badge-D2C

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    • Рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования. 2 насадки из микрофибры входят в комплект. На веб-странице www.philips.ru доступна информация о том, где можно купить насадки из микрофибры. При использовании насадок из микрофибры других производителей оптимальные результаты не гарантируются.

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