FC6726/01
Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
Новый беспроводной пылесос Philips 5000 обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах.Узнать обо всех преимуществах
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Насадка с системой всасывания 180° мощно и точно убирает до 98 % грязи и пыли каждым движением — на всех напольных покрытиях и даже в труднодоступных участках.
Пыль, пух, волосы и крошки будет легко заметить благодаря LED-подсветке в насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь во время уборки.
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 40 минут работы в нормальном режиме и 20 минут в турборежиме.
Пылесборник пылесоса можно легко извлечь и опустошить без лишней грязи и пыли.
Мини-насадка "Турбо" идеально подойдет для очистки сидений, обивки и ковров от шерсти животных. Это компактный, мощный и эффективный аксессуар.
Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока и мощного всасывания пыли насадкой.
Технология PowerCyclone 7 мгновенно разделяет воздух и пыль для поддержания стабильно высокой эффективности пылесоса.
Система фильтрации задерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая чистый воздух в мотор для быстрого воздухопотока и поддержания стабильно высокой мощности.
Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов грязи.
Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает Philips 5000 в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.
Philips 5000 отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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