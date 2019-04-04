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  • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

    Philips 5000 Беспроводной вертикальный пылесос

    FC6726/01

    Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

    Новый беспроводной пылесос Philips 5000 обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах.

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    Philips 5000 Беспроводной вертикальный пылесос

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    Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

    • Насадка с системой всасывания 180°
    • 21,6 В, до 40 минут
    • 2 в 1: сухая уборка и ручной пылесос
    • Мини-насадка "Турбо"
    Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

    Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

    Насадка с системой всасывания 180° мощно и точно убирает до 98 % грязи и пыли каждым движением — на всех напольных покрытиях и даже в труднодоступных участках.

    Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

    Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

    Пыль, пух, волосы и крошки будет легко заметить благодаря LED-подсветке в насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь во время уборки.

    До 40 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

    До 40 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

    Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 40 минут работы в нормальном режиме и 20 минут в турборежиме.

    Уникальный дизайн пылесборника для очистки без лишней пыли

    Уникальный дизайн пылесборника для очистки без лишней пыли

    Пылесборник пылесоса можно легко извлечь и опустошить без лишней грязи и пыли.

    Мини-насадка "Турбо" для быстрой очистки мягких поверхностей

    Мини-насадка "Турбо" для быстрой очистки мягких поверхностей

    Мини-насадка "Турбо" идеально подойдет для очистки сидений, обивки и ковров от шерсти животных. Это компактный, мощный и эффективный аксессуар.

    Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока

    Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока

    Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока и мощного всасывания пыли насадкой.

    PowerCyclone 7 обеспечит стабильно высокую эффективность пылесоса

    PowerCyclone 7 обеспечит стабильно высокую эффективность пылесоса

    Технология PowerCyclone 7 мгновенно разделяет воздух и пыль для поддержания стабильно высокой эффективности пылесоса.

    Моющийся фильтр для стабильно быстрого воздухопотока*

    Моющийся фильтр для стабильно быстрого воздухопотока*

    Система фильтрации задерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая чистый воздух в мотор для быстрого воздухопотока и поддержания стабильно высокой мощности.

    Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов грязи

    Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов грязи

    Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов грязи.

    Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

    Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает Philips 5000 в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

    Быстрая уборка где угодно, даже под низкой мебелью

    Philips 5000 отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка с системой всасывания 180°
      Аксессуары в комплекте
      • Адаптер питания перем. тока
      • Щелевая насадка
      • Встроенная щетка
      • Настенная док-станция
      Дополнительная насадка
      Мини-насадка "Турбо"

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      2 в 1
      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      2,48  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Уровень интенсивности звука
      80  dB
      Напряжение аккумулятора
      21,6  V
      Время зарядки
      5  hour(s)
      Время работы
      40  minute(s)
      Время работы (турборежим)
      20  minute(s)
      Воздушный поток (макс)
      До 800  l/min

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,4  l
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр*

    • Удобство использования

      Ручка для переноски
      Верхняя часть
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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    • Мойте фильтр руками раз в 2 недели для оптимальных результатов. Мойте, пока при выжимании вода не будет чистой. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием.

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