FC6728/01
Сухая и влажная уборка с дезинфекцией пола*
Новый беспроводной пылесос Philips 5000 Aqua обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки.Узнать обо всех преимуществах
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Насадка с системой всасывания 180° мощно и точно убирает до 98 % грязи и пыли каждым движением — на всех напольных покрытиях и даже в труднодоступных участках.
Пыль, пух, волосы и крошки будет легко заметить благодаря LED-подсветке в насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь во время уборки.
Уникальная система влажной и сухой уборки помогает устранять до 99 % бактерий за один проход. Управление подачей воды обеспечивает оптимальный уровень влажности при уборке твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.
Режим AquaBoost для быстрой очистки устойчивых загрязнений.
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 50 минут работы в нормальном режиме и 22 минут в турборежиме.
Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока и мощного всасывания пыли насадкой.
Технология PowerCyclone 7 мгновенно разделяет воздух и пыль для поддержания стабильно высокой эффективности пылесоса.
Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.
Система фильтрации задерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая чистый воздух в мотор для быстрого воздухопотока и поддержания стабильно высокой мощности.
Принадлежности можно с легкостью отсоединить и подсоединить. Съемный ручной блок превращает Philips 5000 Aqua в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.
Пылесос Philips 5000 Aqua отличается гибкостью и маневренностью. Расположенный сверху пылесборник обеспечивает низкий угол наклона — пылесос можно даже полностью положить на пол для проникновения под низкую мебель.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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