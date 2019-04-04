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  • Сухая и влажная уборка с дезинфекцией пола* Сухая и влажная уборка с дезинфекцией пола* Сухая и влажная уборка с дезинфекцией пола*

    Philips 5000 Aqua Беспроводной вертикальный пылесос

    FC6728/01

    Сухая и влажная уборка с дезинфекцией пола*

    Новый беспроводной пылесос Philips 5000 Aqua обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки.

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    Philips 5000 Aqua Беспроводной вертикальный пылесос

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    Сухая и влажная уборка с дезинфекцией пола*

    • Сухая, влажная уборка и ручной пылесос
    • До 50 минут работы без подзарядки
    • Дезинфекция пола*
    • Насадка с LED-подсветкой.Cистема всасывания 180°
    Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

    Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

    Насадка с системой всасывания 180° мощно и точно убирает до 98 % грязи и пыли каждым движением — на всех напольных покрытиях и даже в труднодоступных участках.

    Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

    Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

    Пыль, пух, волосы и крошки будет легко заметить благодаря LED-подсветке в насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь во время уборки.

    Сухая/влажная уборка и ручной пылесос, устраняет до 99 % бактерий

    Сухая/влажная уборка и ручной пылесос, устраняет до 99 % бактерий

    Уникальная система влажной и сухой уборки помогает устранять до 99 % бактерий за один проход. Управление подачей воды обеспечивает оптимальный уровень влажности при уборке твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.

    Для различных типов пыли с Aquaboost для устойчивых загрязнений

    Для различных типов пыли с Aquaboost для устойчивых загрязнений

    Режим AquaBoost для быстрой очистки устойчивых загрязнений.

    До 50 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

    До 50 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

    Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 50 минут работы в нормальном режиме и 22 минут в турборежиме.

    Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока

    Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока

    Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока и мощного всасывания пыли насадкой.

    PowerCyclone 7 обеспечит стабильно высокую эффективность пылесоса

    PowerCyclone 7 обеспечит стабильно высокую эффективность пылесоса

    Технология PowerCyclone 7 мгновенно разделяет воздух и пыль для поддержания стабильно высокой эффективности пылесоса.

    Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

    Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

    Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.

    Моющийся фильтр для стабильно быстрого воздухопотока*

    Моющийся фильтр для стабильно быстрого воздухопотока*

    Система фильтрации задерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая чистый воздух в мотор для быстрого воздухопотока и поддержания стабильно высокой мощности.

    Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

    Принадлежности можно с легкостью отсоединить и подсоединить. Съемный ручной блок превращает Philips 5000 Aqua в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

    Быстрая очистка даже под низкой мебелью

    Пылесос Philips 5000 Aqua отличается гибкостью и маневренностью. Расположенный сверху пылесборник обеспечивает низкий угол наклона — пылесос можно даже полностью положить на пол для проникновения под низкую мебель.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Сухая и влажная уборка
      Аксессуары в комплекте
      • Адаптер питания перем. тока
      • Щелевая насадка
      • Насадка из микрофибры
      • Встроенная щетка
      • Настенная док-станция
      • Резервуар для воды
      Дополнительная насадка
      Насадка с системой всасывания 180°

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      3 в 1
      Цвет
      Матово-синий металлик

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      2,1  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Уровень интенсивности звука
      80  dB
      Напряжение аккумулятора
      21,6  V
      Время зарядки
      5  hour(s)
      Время работы
      50  minute(s)
      Время работы (турборежим)
      22  minute(s)
      Воздушный поток (макс)
      До 800  l/min
      Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара
      60  m²

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,4  l
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр*

    • Удобство использования

      Ручка для переноски
      Верхняя часть
      Максимальная емкость резервуара для чистой воды
      0,28  l
      Возможность использования моющих средств
      прозрачное моющее средство или чистая вода
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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    • Мойте фильтр руками раз в 2 недели для оптимальных результатов. Мойте, пока при выжимании вода не будет чистой. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием. *При добавлении в резервуар с водой дезинфицирующего моющего средства. Независимое исследование, 2018 г.

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