FC6813/01
Невероятно быстрая и удобная уборка*
Инновационный пылесос SpeedPro Max с насадкой с функцией всасывания 360° собирает больше загрязнений при каждом движении на стенах, мебели, напольном покрытии и коврах. Успевайте больше за меньшее время!Узнать обо всех преимуществах
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Насадка с функцией всасывания 360° собирает загрязнения при каждом движении — даже назад и по краям, каждое движение считается.
Цифровой двигатель PowerBlade обеспечивает высочайшую мощность всасывания — более 1000 л/мин, — благодаря чему и возможно использование насадки с функцией всасывания 360°. Зарегистрируйтесь на веб-сайте Philips.com в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на двигатель!
PowerCyclone 8 — это наша лучшая технология для безмешковых пылесосов, которой теперь оснащены и беспроводные пылесосы. Эта технология обеспечивает более высокую мощность всасывания в течение более продолжительного времени.
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 18 В обеспечивают до 45 минут работы в режиме Eco, 20 минут в нормальном режиме и 14 минут в турборежиме.
Благодаря трехступенчатой системе фильтрации в двигатель попадает только чистый воздух, что защищает его внутренние элементы
На интеллектуальном цифровом дисплее отображаются скорость и уровень заряда аккумулятора, а также уведомления о необходимости замены фильтра.
Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает Philips 7000 в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой.
Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке Philips 7000.
Philips 7000 отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.
Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.
Насадки и принадлежности
Конструкция
Вес и размеры
Социальная ответственность
Рабочие параметры
Фильтрация
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