Ключевые слова для поиска

  • Невероятно быстрая и удобная уборка* Невероятно быстрая и удобная уборка* Невероятно быстрая и удобная уборка*
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    SpeedPro Max Беспроводной пылесос

    FC6813/01

    Невероятно быстрая и удобная уборка*

    Инновационный пылесос SpeedPro Max с насадкой с функцией всасывания 360° собирает больше загрязнений при каждом движении на стенах, мебели, напольном покрытии и коврах. Успевайте больше за меньшее время!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SpeedPro Max Беспроводной пылесос

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Невероятно быстрая и удобная уборка*

    благодаря насадке с функцией всасывания 360°

    • Насадка с функцией всасывания 360°
    • 18 В, время работы до 45 мин
    • "2 в 1": пылесос и ручной пылесос
    • Насадка TurboPet
    Насадка с функцией всасывания 360° собирает пыль и грязь со всех сторон

    Насадка с функцией всасывания 360° собирает пыль и грязь со всех сторон

    Насадка с функцией всасывания 360° собирает загрязнения при каждом движении — даже назад и по краям, каждое движение считается.

    Цифровой двигатель PowerBlade с высокой мощностью всасывания (>1000 л/мин)

    Цифровой двигатель PowerBlade с высокой мощностью всасывания (>1000 л/мин)

    Цифровой двигатель PowerBlade обеспечивает высочайшую мощность всасывания — более 1000 л/мин, — благодаря чему и возможно использование насадки с функцией всасывания 360°. Зарегистрируйтесь на веб-сайте Philips.com в течение 3 месяцев со дня покупки и получите бесплатную 5-летнюю гарантию на двигатель!

    PowerCyclone 8 — наша самая мощная безмешковая технология

    PowerCyclone 8 — наша самая мощная безмешковая технология

    PowerCyclone 8 — это наша лучшая технология для безмешковых пылесосов, которой теперь оснащены и беспроводные пылесосы. Эта технология обеспечивает более высокую мощность всасывания в течение более продолжительного времени.

    До 45 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 18 В

    До 45 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 18 В

    Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 18 В обеспечивают до 45 минут работы в режиме Eco, 20 минут в нормальном режиме и 14 минут в турборежиме.

    Трехступенчатая система фильтрации для высокой мощности всасывания надолго

    Трехступенчатая система фильтрации для высокой мощности всасывания надолго

    Благодаря трехступенчатой системе фильтрации в двигатель попадает только чистый воздух, что защищает его внутренние элементы

    На цифровом дисплее отображаются скорость и уровень заряда

    На цифровом дисплее отображаются скорость и уровень заряда

    На интеллектуальном цифровом дисплее отображаются скорость и уровень заряда аккумулятора, а также уведомления о необходимости замены фильтра.

    Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

    Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

    Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает Philips 7000 в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой.

    Насадка с LED-подсветкой позволяет увидеть незаметную пыль

    Насадка с LED-подсветкой позволяет увидеть незаметную пыль

    Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке Philips 7000.

    Быстрая очистка даже под низкой мебелью

    Быстрая очистка даже под низкой мебелью

    Philips 7000 отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

    Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

    Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

    Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.

    • Насадки и принадлежности

      Стандартная насадка
      Насадка с функцией всасывания 360°
      Аксессуары в комплекте
      • Адаптер питания перем. тока
      • Встроенная щетка
      • Настенная док-станция
      Дополнительная насадка
      Насадка-щетка Turbo с электроприводом

    • Конструкция

      Цвет
      Синий

    • Вес и размеры

      Вес изделия
      2,65  kg

    • Социальная ответственность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Рабочие параметры

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Уровень интенсивности звука
      84  dB
      Напряжение аккумулятора
      18  V
      Время зарядки
      5  hour(s)
      Время работы
      45  minute(s)
      Время работы (турборежим)
      14  minute(s)
      Воздушный поток (макс)
      >1000  l/min

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,6  l
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • По сравнению с 10 самыми популярными беспроводными пылесосами >300€ в Германии в 2017 году, компанией Philips были разработаны процедуры испытаний по очистке твердого напольного покрытия от сильных загрязнений в соответствии с международным стандартом IEC60312-1 (январь, 2018 г.)

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.