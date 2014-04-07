FC7008/01
Гигиеничная очистка поверхностей при помощи пара
Philips SteamCleaner Multi выводит въевшиеся пятна и жир при помощи пара. Чистота и гигиеничность: пар уничтожает до 99,9 % бактерий. Благодаря насадке для подачи пара Вы с легкостью очистите даже труднодоступные места, а впитывающая насадка из микрофибры удалит всю грязь.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В Philips SteamCleaner Multi используется только вода, а значит, на очищенных поверхностях не останется никаких следов.
Чистота и гигиеничность благодаря прибору Philips SteamCleaner Multi. SteamCleaner Multi уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий на различных поверхностях без добавления моющих средств.
2 долговечные моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно сметает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.
Индикатор горит белым светом, когда прибор нагревается, и мигает голубым, когда прибор готов к использованию. SteamCleaner Multi готов к работе менее чем через 45 секунд и обеспечивает постоянную подачу пара в течение всей уборки.
Насадки из микрофибры сметают и впитывают всю грязь и пыль с очищаемых поверхностей, позволяя вам делать уборку быстро и без усилий.
Пар высокой температуры легко растворяет жир и грязь. Использование пара — превосходный метод очищения всех видов пятен и грязи.
Очищайте гладкие поверхности с помощью треугольной паровой насадки с насадкой из микрофибры. Одно движение — и никакой грязи и пятен! Треугольная насадка с заостренным носиком позволяет удалять грязь во всех уголках дома.
Особый дизайн узкой насадки для подачи пара разработан специально для уборки в таких труднодоступных местах, как вентиляционные отверстия, которые невозможно очистить при помощи обычных инструментов.
Компактный прибор SteamCleaner Multi удобно использовать и легко хранить. Благодаря малому весу даже долгая уборка перестанет быть столь утомительной.
Насадки и аксессуары
Система подачи пара
Дизайн
Вес и габариты
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.