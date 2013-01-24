В комплект входят 2 насадки из микрофибры

2 долговечные моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно сметает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.