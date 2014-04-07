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  • Гигиеничная очистка поверхностей при помощи пара Гигиеничная очистка поверхностей при помощи пара Гигиеничная очистка поверхностей при помощи пара
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    SteamCleaner Multi Ручной пароочиститель

    FC7008/01

    Гигиеничная очистка поверхностей при помощи пара

    Philips SteamCleaner Multi выводит въевшиеся пятна и жир при помощи пара. Чистота и гигиеничность: пар уничтожает до 99,9 % бактерий. Благодаря насадке для подачи пара Вы с легкостью очистите даже труднодоступные места, а впитывающая насадка из микрофибры удалит всю грязь.

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    SteamCleaner Multi Ручной пароочиститель

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    Гигиеничная очистка поверхностей при помощи пара

    Удаление въевшихся пятен и уничтожение микробов без химических средств

    • 1200 Вт
    • 2 насадки из микрофибры
    • Узкая насадка
    Не требует использования моющих средств, не оставляет следов на поверхности

    Не требует использования моющих средств, не оставляет следов на поверхности

    В Philips SteamCleaner Multi используется только вода, а значит, на очищенных поверхностях не останется никаких следов.

    Пар уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий

    Пар уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий

    Чистота и гигиеничность благодаря прибору Philips SteamCleaner Multi. SteamCleaner Multi уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий на различных поверхностях без добавления моющих средств.

    В комплект входят 2 насадки из микрофибры

    В комплект входят 2 насадки из микрофибры

    2 долговечные моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно сметает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.

    Оповещает о готовности приступить к работе

    Оповещает о готовности приступить к работе

    Индикатор горит белым светом, когда прибор нагревается, и мигает голубым, когда прибор готов к использованию. SteamCleaner Multi готов к работе менее чем через 45 секунд и обеспечивает постоянную подачу пара в течение всей уборки.

    Долговечные моющиеся накладки из микроволокна

    Долговечные моющиеся накладки из микроволокна

    Насадки из микрофибры сметают и впитывают всю грязь и пыль с очищаемых поверхностей, позволяя вам делать уборку быстро и без усилий.

    Легкое удаление въевшихся пятен и жира с гладких поверхностей

    Легкое удаление въевшихся пятен и жира с гладких поверхностей

    Пар высокой температуры легко растворяет жир и грязь. Использование пара — превосходный метод очищения всех видов пятен и грязи.

    Уборка на любых участках благодаря треугольной насадке для подачи пара

    Уборка на любых участках благодаря треугольной насадке для подачи пара

    Очищайте гладкие поверхности с помощью треугольной паровой насадки с насадкой из микрофибры. Одно движение — и никакой грязи и пятен! Треугольная насадка с заостренным носиком позволяет удалять грязь во всех уголках дома.

    Узкая паровая насадка для уборки на труднодоступных участках

    Узкая паровая насадка для уборки на труднодоступных участках

    Особый дизайн узкой насадки для подачи пара разработан специально для уборки в таких труднодоступных местах, как вентиляционные отверстия, которые невозможно очистить при помощи обычных инструментов.

    Легкость, компактность и удобство хранения

    Компактный прибор SteamCleaner Multi удобно использовать и легко хранить. Благодаря малому весу даже долгая уборка перестанет быть столь утомительной.

    • Насадки и аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      2 насадки из микрофибры
      Очистка
      Моющаяся накладка из микроволокна
      Насадка для подачи пара
      • Узкая насадка для подачи пара
      • Треугольная насадка для подачи пара

    • Система подачи пара

      Температура пара на выходе
      > 100  °C
      Время нагрева
      <45  s
      Уборка без химических веществ
      100  %

    • Дизайн

      Цвет
      Ярко-зеленый

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      0,7  kg

    Badge-D2C

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