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В Philips SteamCleaner Multi используется только вода, а значит, на очищенных поверхностях не останется никаких следов.
Чистота и гигиеничность благодаря прибору Philips SteamCleaner Multi. SteamCleaner Multi уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий на различных поверхностях без добавления моющих средств.
2 долговечные моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно сметает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.
Индикатор горит белым светом, когда прибор нагревается, и мигает голубым, когда прибор готов к использованию. SteamCleaner Multi готов к работе менее чем через 45 секунд и обеспечивает постоянную подачу пара в течение всей уборки.
Насадки из микрофибры сметают и впитывают всю грязь и пыль с очищаемых поверхностей, позволяя вам делать уборку быстро и без усилий.
Пар высокой температуры легко растворяет жир и грязь. Использование пара — превосходный метод очищения всех видов пятен и грязи.
Очищайте гладкие поверхности с помощью треугольной паровой насадки с насадкой из микрофибры. Одно движение — и никакой грязи и пятен! Треугольная насадка с заостренным носиком позволяет удалять грязь во всех уголках дома.
Особый дизайн узкой насадки для подачи пара разработан специально для уборки в таких труднодоступных местах, как вентиляционные отверстия, которые невозможно очистить при помощи обычных инструментов.
Компактный прибор SteamCleaner Multi удобно использовать и легко хранить. Благодаря малому весу даже долгая уборка перестанет быть столь утомительной.
Дизайн
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты
Насадки и принадлежности
Система подачи пара