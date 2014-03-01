Очистка и обработка паром одним движением

Быстрая уборка и абсолютная чистота. Универсальный пароочиститель Steam Plus сэкономит ваше время и силы. Он сметает грязь, пыль и любые мелкие частицы и при этом дезинфицирует пол паром. Функции прибора можно использовать как по отдельности, так и одновременно для более быстрой очистки пола.