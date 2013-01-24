Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

Представляем новый пароочиститель Philips Steam Plus FC7020 для быстрой и эффективной очистки полов. Он уничтожает микробы и бактерии с помощью пара и обеспечивает непревзойденную чистоту. Прибор может работать как в режиме чистки, так и обработки паром. Пусть в вашем доме всегда царит чистота и порядок! Узнать обо всех преимуществах