FC7020/01
Чистые до блеска полы благодаря обработке паром
Представляем новый пароочиститель Philips Steam Plus FC7020 для быстрой и эффективной очистки полов. Он уничтожает микробы и бактерии с помощью пара и обеспечивает непревзойденную чистоту. Прибор может работать как в режиме чистки, так и обработки паром. Пусть в вашем доме всегда царит чистота и порядок!Узнать обо всех преимуществах
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Philips Steam Plus гарантирует самые гигиеничные результаты уборки с помощью пара. Philips Steam Plus уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий. Поможет очистить все типы твердых напольных покрытий без добавления в воду моющих средств.
Мощность 1300 Вт обеспечивает быстрый нагрев. Прибор Steam Plus будет готов к работе менее чем за 30 секунд. Светодиодный индикатор меняет цвет с белого на синий при готовности Steam Plus к работе.
Быстрая уборка и абсолютная чистота. Универсальный пароочиститель Steam Plus сэкономит ваше время и силы. Он сметает грязь, пыль и любые мелкие частицы и при этом дезинфицирует пол паром. Функции прибора можно использовать как по отдельности, так и одновременно для более быстрой очистки пола.
Philips Steam Plus ускоряет процесс уборки. Он не только эффективно устраняет видимые и невидимые загрязнения, но и оставляет пол практически сухим после очистки.
Steam Plus использует только воду, а значит, на вашем полу не останется никаких следов моющих средств.
2 долговечные моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно сметает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.
Если во время уборки вы делаете паузу, в вертикальном положении прибор Steam Plus автоматически останавливает подачу пара — удобное решение для вашей безопасности.
В приборе Steam Plus можно использовать водопроводную воду. Активный фильтр против накипи удаляет известковый осадок. Для максимальной эффективности и долгой службы прибора рекомендуем заменять активный фильтр каждые полгода.
Функциональный дизайн
Насадки и аксессуары
Система подачи пара
Дизайн
Вес и габариты
Удобство использования
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