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Steam Plus

Пароочиститель

FC7020/01
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  • Чистые до блеска полы благодаря обработке паром Чистые до блеска полы благодаря обработке паром Чистые до блеска полы благодаря обработке паром
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    Steam Plus Пароочиститель

    FC7020/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Представляем новый пароочиститель Philips Steam Plus FC7020 для быстрой и эффективной очистки полов. Он уничтожает микробы и бактерии с помощью пара и обеспечивает непревзойденную чистоту. Прибор может работать как в режиме чистки, так и обработки паром. Пусть в вашем доме всегда царит чистота и порядок! Узнать обо всех преимуществах

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    Steam Plus Пароочиститель

    Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Представляем новый пароочиститель Philips Steam Plus FC7020 для быстрой и эффективной очистки полов. Он уничтожает микробы и бактерии с помощью пара и обеспечивает непревзойденную чистоту. Прибор может работать как в режиме чистки, так и обработки паром. Пусть в вашем доме всегда царит чистота и порядок! Узнать обо всех преимуществах

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      Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

      Очистка и обработка паром одним движением

      • 2 в 1: очистка и обработка паром
      • Время нагрева — 30 секунд
      • 2 насадки из микрофибры
      • Любой твердый пол
      Пар уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий

      Пар уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий

      Philips Steam Plus гарантирует самые гигиеничные результаты уборки с помощью пара. Philips Steam Plus уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий. Поможет очистить все типы твердых напольных покрытий без добавления в воду моющих средств.

      1300 Вт для мощной подачи пара

      1300 Вт для мощной подачи пара

      Мощность 1300 Вт обеспечивает быстрый нагрев. Прибор Steam Plus будет готов к работе менее чем за 30 секунд. Светодиодный индикатор меняет цвет с белого на синий при готовности Steam Plus к работе.

      Очистка и обработка паром одним движением

      Очистка и обработка паром одним движением

      Быстрая уборка и абсолютная чистота. Универсальный пароочиститель Steam Plus сэкономит ваше время и силы. Он сметает грязь, пыль и любые мелкие частицы и при этом дезинфицирует пол паром. Функции прибора можно использовать как по отдельности, так и одновременно для более быстрой очистки пола.

      Быстрая сушка

      Быстрая сушка

      Philips Steam Plus ускоряет процесс уборки. Он не только эффективно устраняет видимые и невидимые загрязнения, но и оставляет пол практически сухим после очистки.

      Никаких следов на полу

      Никаких следов на полу

      Steam Plus использует только воду, а значит, на вашем полу не останется никаких следов моющих средств.

      Долговечные моющиеся накладки из микроволокна

      Долговечные моющиеся накладки из микроволокна

      2 долговечные моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно сметает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.

      Когда прибор не используется, пар не подается

      Когда прибор не используется, пар не подается

      Если во время уборки вы делаете паузу, в вертикальном положении прибор Steam Plus автоматически останавливает подачу пара — удобное решение для вашей безопасности.

      Можно использовать водопроводную воду

      Можно использовать водопроводную воду

      В приборе Steam Plus можно использовать водопроводную воду. Активный фильтр против накипи удаляет известковый осадок. Для максимальной эффективности и долгой службы прибора рекомендуем заменять активный фильтр каждые полгода.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Звездный белый и темно-лазурный

      • Функциональный дизайн

        Пылесборник и резервуар для воды
        Просвечивающий

      • Высокое качество

        Уровень шума (Lc IEC)
        < 75  дБ
        Входная мощность (IEC)
        1300  Вт

      • Система подачи пара

        Время нагрева
        <30  с
        Время работы (подача пара)
        20  мин.
        Подача пара
        20  г/мин
        Температура пара на выходе
        > 100  °C
        Объем резервуара
        450  мл
        Активный фильтр против накипи
        Да

      • Простота использования

        Регулируемая телескопическая трубка
        100–120  см
        Длина шнура
        6  м
        Разборная трубка
        Отсоединение от корпуса (с винтом)
        Режим ожидания
        Автоматическая остановка пара
        Отделение для хранения шнура
        На трубке

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        1 держатель накладки
        Очистка
        • Моющаяся накладка из микроволокна
        • Быстро вращающаяся щетка

      • Вес и габариты

        Размеры накладки из микроволокна
        27x11  см
        Размеры насадки
        28x18x4,5  см
        Вес (кг)
        <3  кг

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