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  • Чистые до блеска полы благодаря обработке паром Чистые до блеска полы благодаря обработке паром Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Steam Plus Пароочиститель

    FC7020/01

    Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Представляем новый пароочиститель Philips Steam Plus FC7020 для быстрой и эффективной очистки полов. Он уничтожает микробы и бактерии с помощью пара и обеспечивает непревзойденную чистоту. Прибор может работать как в режиме чистки, так и обработки паром. Пусть в вашем доме всегда царит чистота и порядок!

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    Steam Plus Пароочиститель

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    Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Очистка и обработка паром одним движением

    • 2 в 1: очистка и обработка паром
    • Время нагрева — 30 секунд
    • 2 насадки из микрофибры
    • Любой твердый пол
    Пар уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий

    Пар уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий

    Philips Steam Plus гарантирует самые гигиеничные результаты уборки с помощью пара. Philips Steam Plus уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий. Поможет очистить все типы твердых напольных покрытий без добавления в воду моющих средств.

    1300 Вт для мощной подачи пара

    1300 Вт для мощной подачи пара

    Мощность 1300 Вт обеспечивает быстрый нагрев. Прибор Steam Plus будет готов к работе менее чем за 30 секунд. Светодиодный индикатор меняет цвет с белого на синий при готовности Steam Plus к работе.

    Очистка и обработка паром одним движением

    Очистка и обработка паром одним движением

    Быстрая уборка и абсолютная чистота. Универсальный пароочиститель Steam Plus сэкономит ваше время и силы. Он сметает грязь, пыль и любые мелкие частицы и при этом дезинфицирует пол паром. Функции прибора можно использовать как по отдельности, так и одновременно для более быстрой очистки пола.

    Быстрая сушка

    Быстрая сушка

    Philips Steam Plus ускоряет процесс уборки. Он не только эффективно устраняет видимые и невидимые загрязнения, но и оставляет пол практически сухим после очистки.

    Никаких следов на полу

    Никаких следов на полу

    Steam Plus использует только воду, а значит, на вашем полу не останется никаких следов моющих средств.

    Долговечные моющиеся накладки из микроволокна

    Долговечные моющиеся накладки из микроволокна

    2 долговечные моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно сметает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.

    Когда прибор не используется, пар не подается

    Когда прибор не используется, пар не подается

    Если во время уборки вы делаете паузу, в вертикальном положении прибор Steam Plus автоматически останавливает подачу пара — удобное решение для вашей безопасности.

    Можно использовать водопроводную воду

    Можно использовать водопроводную воду

    В приборе Steam Plus можно использовать водопроводную воду. Активный фильтр против накипи удаляет известковый осадок. Для максимальной эффективности и долгой службы прибора рекомендуем заменять активный фильтр каждые полгода.

    • Функциональный дизайн

      Пылесборник и резервуар для воды
      Просвечивающий

    • Насадки и аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      1 держатель накладки
      Очистка
      • Моющаяся накладка из микроволокна
      • Быстро вращающаяся щетка

    • Система подачи пара

      Температура пара на выходе
      > 100  °C
      Время нагрева
      <30  s
      Время работы (подача пара)
      20  minute(s)
      Объем резервуара
      450  ml
      Активный фильтр против накипи
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Звездный белый и темно-лазурный

    • Вес и габариты

      Размеры накладки из микроволокна
      27x11  cm
      Размеры насадки
      28x18x4,5  cm
      Вес (кг)
      <3  kg

    • Удобство использования

      Регулируемая телескопическая трубка
      100–120  cm
      Разборная трубка
      Отсоединение от корпуса (с винтом)
      Режим ожидания
      Автоматическая остановка пара
      Хранение шнура
      На трубке

    Badge-D2C

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