Подходит для людей, страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF

Технология AquaTrio с фильтрацией воды подходит для людей страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF (Европейский центр исследований проблем аллергии). Циркулирующая вода задерживает грязь и пыль. Аллергены связываются водой и не попадают обратно в воздух. AquaTrio устраняет 99,95 % аллергенов (включая кошачью и собачью шерсть, пылевого клеща или пыльцу) и создает более комфортную среду.