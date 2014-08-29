FC7088/01
Чистит, моет и сушит одним движением
AquaTrio Pro одновременно чистит, моет и сушит, позволяя сэкономить до 50 % вашего времени и усилий*. Тщательное удаление грязи и пятен благодаря высокоэффективным мягким щеткам из микрофибры. Превосходные результаты влажной уборки для всех видов твердых напольных покрытий**.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
- Сухая уборка: технология водной циркуляции эффективно удаляет частички грязи, пыль и пятна - Влажная уборка: щетки из микроволокна вращаются в противоположных направлениях и тщательно очищают поверхность от загрязнений с помощью воды. Частички грязи растворяются в воде и направляются в отдельный резервуар. - Сушка: благодаря высокой скорости вращения щеток создается поток воздуха, который высушивает поверхность.
AquaTrio Pro уничтожает до 99 % бактерий*** и сокращает количество аллергенов. Благодаря наличию отдельных резервуаров для чистой и грязной воды вся грязь и аллергены остаются в резервуаре для грязной воды.
AquaTrio Pro можно использовать с холодной и теплой водой. Прибор обеспечивает превосходные результаты уборки, однако при необходимости вы можете добавить чистящее средство. Используйте только малопенящееся средство, которое подходит для вашего твердого напольного покрытия.
Высокоэффективные щетки из микроволокна вращаются со скоростью 6700 об/мин и отлично удаляют пролитые жидкости, загрязнения и пыль. Они подходят для полов любой формы и обеспечивают уборку даже в труднодоступных местах.
Благодаря раздельным резервуарам для чистой и грязной воды очистка пола осуществляется только чистой водой. Вся грязь и аллергены остаются в резервуаре для грязной воды.
Полы высыхают на 50 % быстрее по сравнению с обычной влажной уборкой.
Идеально подходит для твердых полов всех видов (допускающих влажную уборку): дерево, паркет, ламинат, винил, линолеум, керамическая плитка, мрамор и натуральный камень.
Одного полного резервуара 700 мл хватает на уборку более 60 кв. м — минимум воды для уборки большой поверхности.
Во время уборки происходит автоматическая очистка щеток. Благодаря центробежной силе собранная с пола грязь и вода с щеток перемещаются прямо в резервуар для грязной воды. Для максимально эффективной уборки рекомендуется заменять щетки AquaTrio Pro каждые 6 месяцев (FC8054).
Высокоэффективная система экономит до 50 % электроэнергии по сравнению с использованием обычного пылесоса. Кроме того, экономится до 70 % воды по сравнению с традиционной влажной уборкой.
Прибор AquaTrio Pro оснащен функцией автоочистки. Просто поместите прибор на специальный промывочный лоток, налейте в него чашку водопроводной воды и включите на несколько секунд.
Технология AquaTrio с фильтрацией воды подходит для людей страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF (Европейский центр исследований проблем аллергии). Циркулирующая вода задерживает грязь и пыль. Аллергены связываются водой и не попадают обратно в воздух. AquaTrio устраняет 99,95 % аллергенов (включая кошачью и собачью шерсть, пылевого клеща или пыльцу) и создает более комфортную среду.
LED-индикатор информирует о необходимости выполнения того или иного действия. Индикатор горит зеленым светом, когда AquaTrio Pro включен и готов к работе. Он становится синим, когда необходимо наполнить или опустошить резервуар с водой, и красным — когда что-либо препятствует работе щеток. В этом случае для продолжения уборки необходимо устранить препятствие.
Насадки и аксессуары
Конструкция
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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