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  • Чистит, моет и сушит одним движением Чистит, моет и сушит одним движением Чистит, моет и сушит одним движением
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    AquaTrio Pro

    FC7088/01

    Чистит, моет и сушит одним движением

    AquaTrio Pro одновременно чистит, моет и сушит, позволяя сэкономить до 50 % вашего времени и усилий*. Тщательное удаление грязи и пятен благодаря высокоэффективным мягким щеткам из микрофибры. Превосходные результаты влажной уборки для всех видов твердых напольных покрытий**.

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    AquaTrio Pro

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    Чистит, моет и сушит одним движением

    Эффективная влажная уборка для твердых напольных покрытий

    • "3 в 1": чистит, моет и сушит
    • Технология Triple-Acceleration
    • Эффективная влажная уборка
    • Любой твердый пол
    Эффективная система очистки для великолепных результатов

    Эффективная система очистки для великолепных результатов

    - Сухая уборка: технология водной циркуляции эффективно удаляет частички грязи, пыль и пятна - Влажная уборка: щетки из микроволокна вращаются в противоположных направлениях и тщательно очищают поверхность от загрязнений с помощью воды. Частички грязи растворяются в воде и направляются в отдельный резервуар. - Сушка: благодаря высокой скорости вращения щеток создается поток воздуха, который высушивает поверхность.

    Уничтожает до 99 % бактерий*** и уменьшает количество аллергенов

    Уничтожает до 99 % бактерий*** и уменьшает количество аллергенов

    AquaTrio Pro уничтожает до 99 % бактерий*** и сокращает количество аллергенов. Благодаря наличию отдельных резервуаров для чистой и грязной воды вся грязь и аллергены остаются в резервуаре для грязной воды.

    Эффективно при использовании холодной/теплой водопроводной воды как с добавлением моющего средств, так и без него

    Эффективно при использовании холодной/теплой водопроводной воды как с добавлением моющего средств, так и без него

    AquaTrio Pro можно использовать с холодной и теплой водой. Прибор обеспечивает превосходные результаты уборки, однако при необходимости вы можете добавить чистящее средство. Используйте только малопенящееся средство, которое подходит для вашего твердого напольного покрытия.

    2 щетки из микроволокна удаляют пыль и грязь

    2 щетки из микроволокна удаляют пыль и грязь

    Высокоэффективные щетки из микроволокна вращаются со скоростью 6700 об/мин и отлично удаляют пролитые жидкости, загрязнения и пыль. Они подходят для полов любой формы и обеспечивают уборку даже в труднодоступных местах.

    Раздельные резервуары для чистой и грязной воды

    Раздельные резервуары для чистой и грязной воды

    Благодаря раздельным резервуарам для чистой и грязной воды очистка пола осуществляется только чистой водой. Вся грязь и аллергены остаются в резервуаре для грязной воды.

    Полы высыхают на 50 % быстрее, чем после обычной влажной уборки

    Полы высыхают на 50 % быстрее, чем после обычной влажной уборки

    Полы высыхают на 50 % быстрее по сравнению с обычной влажной уборкой.

    Идеален для всех видов твердых напольных покрытий**

    Идеален для всех видов твердых напольных покрытий**

    Идеально подходит для твердых полов всех видов (допускающих влажную уборку): дерево, паркет, ламинат, винил, линолеум, керамическая плитка, мрамор и натуральный камень.

    Одного резервуара для воды достаточно для уборки более 60 кв. м

    Одного резервуара для воды достаточно для уборки более 60 кв. м

    Одного полного резервуара 700 мл хватает на уборку более 60 кв. м — минимум воды для уборки большой поверхности.

    Автоочистка быстро вращающихся щеток выполняется во время использования

    Автоочистка быстро вращающихся щеток выполняется во время использования

    Во время уборки происходит автоматическая очистка щеток. Благодаря центробежной силе собранная с пола грязь и вода с щеток перемещаются прямо в резервуар для грязной воды. Для максимально эффективной уборки рекомендуется заменять щетки AquaTrio Pro каждые 6 месяцев (FC8054).

    Экономит до 50 % электроэнергии и до 70 % воды*

    Экономит до 50 % электроэнергии и до 70 % воды*

    Высокоэффективная система экономит до 50 % электроэнергии по сравнению с использованием обычного пылесоса. Кроме того, экономится до 70 % воды по сравнению с традиционной влажной уборкой.

    Система автоматической очистки с промывочным лотком

    Система автоматической очистки с промывочным лотком

    Прибор AquaTrio Pro оснащен функцией автоочистки. Просто поместите прибор на специальный промывочный лоток, налейте в него чашку водопроводной воды и включите на несколько секунд.

    Подходит для людей, страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF

    Подходит для людей, страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF

    Технология AquaTrio с фильтрацией воды подходит для людей страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF (Европейский центр исследований проблем аллергии). Циркулирующая вода задерживает грязь и пыль. Аллергены связываются водой и не попадают обратно в воздух. AquaTrio устраняет 99,95 % аллергенов (включая кошачью и собачью шерсть, пылевого клеща или пыльцу) и создает более комфортную среду.

    LED-индикаторы информируют о необходимости выполнения того или иного действия

    LED-индикатор информирует о необходимости выполнения того или иного действия. Индикатор горит зеленым светом, когда AquaTrio Pro включен и готов к работе. Он становится синим, когда необходимо наполнить или опустошить резервуар с водой, и красным — когда что-либо препятствует работе щеток. В этом случае для продолжения уборки необходимо устранить препятствие.

    • Насадки и аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      Промывочный лоток
      Ширина насадки
      320 mm

    • Конструкция

      Цвет
      Антрацит

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      790 x 390 x 395  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      305 x 320 x 1150  mm
      Вес изделия
      6,7  kg
      Вес с упаковкой
      10,8  kg

    • Экологическая безопасность

      Высокая энергоэффективность
      Да

    • Производительность

      Входная мощность (IEC)
      Макс. 500  W
      Механическая мощность
      6700 об/мин
      Технология чистки
      Технология Triple-Acceleration
      Элемент для влажной уборки
      2 вращающиеся щетки из микроволокна

    • Фильтрация

      Система фильтрации
      Циклонная. Очистка фильтра не требуется

    • Удобство использования

      Радиус действия
      9,5  m
      Максимальная емкость резервуара для чистой воды
      0.65  l
      Возможность использования моющих средств
      прозрачное моющее средство или чистая вода
      Максимальная емкость резервуара для грязной воды
      0.8  l
      Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара
      Более 60 м2
      Резервуар для чистой воды: индикатор добавления воды
      Да, LED-индикатор
      Замена щеток во время чистки
      Не требуется
      Резервуар для грязной воды: индикатор заполнения
      Да, LED-индикатор
      Необходимость очистки фильтров
      Нет
      Ручка для простого подъема
      Да
      Перемещение вперед и назад
      Да
      Источник питания
      Проводная
      Время прогрева
      Немедленно
      Подходит для очистки деревянных и паркетных полов
      Да

    Badge-D2C

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    • * Подходит для влажной уборки
    • ** По сравнению с уборкой пылесосом мощностью 2200 Вт и обычной влажной уборкой
    • *** При использовании с моющим средством

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