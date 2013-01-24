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AquaTrio Pro

FC7088/01
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    AquaTrio Pro

    FC7088/01
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    Чистит, моет и сушит одним движением

    AquaTrio Pro одновременно чистит, моет и сушит, позволяя сэкономить до 50 % вашего времени и усилий*. Тщательное удаление грязи и пятен благодаря высокоэффективным мягким щеткам из микрофибры. Превосходные результаты влажной уборки для всех видов твердых напольных покрытий**. Узнать обо всех преимуществах

    AquaTrio Pro

    Чистит, моет и сушит одним движением

    AquaTrio Pro одновременно чистит, моет и сушит, позволяя сэкономить до 50 % вашего времени и усилий*. Тщательное удаление грязи и пятен благодаря высокоэффективным мягким щеткам из микрофибры. Превосходные результаты влажной уборки для всех видов твердых напольных покрытий**. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистит, моет и сушит одним движением

      Эффективная влажная уборка для твердых напольных покрытий

      • "3 в 1": чистит, моет и сушит
      • Технология Triple-Acceleration
      • Эффективная влажная уборка
      • Любой твердый пол
      Эффективная система очистки для великолепных результатов

      Эффективная система очистки для великолепных результатов

      - Сухая уборка: технология водной циркуляции эффективно удаляет частички грязи, пыль и пятна - Влажная уборка: щетки из микроволокна вращаются в противоположных направлениях и тщательно очищают поверхность от загрязнений с помощью воды. Частички грязи растворяются в воде и направляются в отдельный резервуар. - Сушка: благодаря высокой скорости вращения щеток создается поток воздуха, который высушивает поверхность.

      Эффективно при использовании холодной/теплой водопроводной воды как с добавлением моющего средств, так и без него

      Эффективно при использовании холодной/теплой водопроводной воды как с добавлением моющего средств, так и без него

      AquaTrio Pro можно использовать с холодной и теплой водой. Прибор обеспечивает превосходные результаты уборки, однако при необходимости вы можете добавить чистящее средство. Используйте только малопенящееся средство, которое подходит для вашего твердого напольного покрытия.

      Раздельные резервуары для чистой и грязной воды

      Раздельные резервуары для чистой и грязной воды

      Благодаря раздельным резервуарам для чистой и грязной воды очистка пола осуществляется только чистой водой. Вся грязь и аллергены остаются в резервуаре для грязной воды.

      Полы высыхают на 50 % быстрее, чем после обычной влажной уборки

      Полы высыхают на 50 % быстрее, чем после обычной влажной уборки

      Полы высыхают на 50 % быстрее по сравнению с обычной влажной уборкой.

      Идеален для всех видов твердых напольных покрытий**

      Идеален для всех видов твердых напольных покрытий**

      Идеально подходит для твердых полов всех видов (допускающих влажную уборку): дерево, паркет, ламинат, винил, линолеум, керамическая плитка, мрамор и натуральный камень.

      Одного резервуара для воды достаточно для уборки до 60 кв. м

      Одного резервуара для воды достаточно для уборки до 60 кв. м

      Одного полного резервуара 700 мл хватает на уборку до 60 кв. м — минимум воды для уборки большой поверхности.

      Автоочистка быстро вращающихся щеток выполняется во время использования

      Автоочистка быстро вращающихся щеток выполняется во время использования

      Во время уборки происходит автоматическая очистка щеток. Благодаря центробежной силе собранная с пола грязь и вода с щеток перемещаются прямо в резервуар для грязной воды. Для максимально эффективной уборки рекомендуется заменять щетки AquaTrio Pro каждые 6 месяцев (FC8054).

      Экономит до 50 % электроэнергии и до 70 % воды*

      Экономит до 50 % электроэнергии и до 70 % воды*

      Высокоэффективная система экономит до 50 % электроэнергии по сравнению с использованием обычного пылесоса. Кроме того, экономится до 70 % воды по сравнению с традиционной влажной уборкой.

      Система автоматической очистки с промывочным лотком

      Система автоматической очистки с промывочным лотком

      Прибор AquaTrio Pro оснащен функцией автоочистки. Просто поместите прибор на специальный промывочный лоток, налейте в него чашку водопроводной воды и включите на несколько секунд.

      Уничтожает до 99 % бактерий*** и уменьшает количество аллергенов

      AquaTrio Pro уничтожает до 99 % бактерий*** и сокращает количество аллергенов. Благодаря наличию отдельных резервуаров для чистой и грязной воды вся грязь и аллергены остаются в резервуаре для грязной воды.

      2 щетки из микроволокна удаляют пыль и грязь

      Высокоэффективные щетки из микроволокна вращаются со скоростью 6700 об/мин и отлично удаляют пролитые жидкости, загрязнения и пыль. Они подходят для полов любой формы и обеспечивают уборку даже в труднодоступных местах.

      LED-индикаторы информируют о необходимости выполнения того или иного действия

      LED-индикатор информирует о необходимости выполнения того или иного действия. Индикатор горит зеленым светом, когда AquaTrio Pro включен и готов к работе. Он становится синим, когда необходимо наполнить или опустошить резервуар с водой, и красным — когда что-либо препятствует работе щеток. В этом случае для продолжения уборки необходимо устранить препятствие.

      Подходит для людей, страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF

      Технология AquaTrio с фильтрацией воды подходит для людей страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом ECARF (Европейский центр исследований проблем аллергии). Циркулирующая вода задерживает грязь и пыль. Аллергены связываются водой и не попадают обратно в воздух. AquaTrio устраняет 99,95 % аллергенов (включая кошачью и собачью шерсть, пылевого клеща или пыльцу) и создает более комфортную среду.

      Технические характеристики

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        Промывочный лоток
        Ширина насадки
        320 мм

      • Простота использования

        Ручка для простого подъема
        Да
        Перемещение вперед и назад
        Да
        Радиус действия
        9,5  м
        Замена щеток во время чистки
        Не требуется
        Максимальная емкость резервуара для чистой воды
        0,65  Д
        Резервуар для чистой воды: индикатор добавления воды
        Да, LED-индикатор
        Возможность использования моющих средств
        прозрачное моющее средство или чистая вода
        Резервуар для грязной воды: индикатор заполнения
        Да, LED-индикатор
        Максимальная емкость резервуара для грязной воды
        0,8  Д
        Необходимость очистки фильтров
        Нет
        Источник питания
        Проводные
        Время прогрева
        Немедленно
        Подходит для очистки деревянных и паркетных полов
        Да
        Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара
        До 60 м2
        Длина шнура
        8  м

      • Высокое качество

        Технология чистки
        Технология Triple-Acceleration
        Элемент для влажной уборки
        2 вращающиеся щетки из микроволокна
        Входная мощность (IEC)
        Макс. 500  Вт
        Механическая мощность
        6700 об/мин

      • Забота об окружающей среде

        Высокая энергоэффективность
        Да

      • Фильтрация

        Система фильтрации
        Циклонная. Очистка фильтра не требуется

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        305 x 320 x 1150  миллиметра
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        790 x 390 x 395  миллиметра
        Вес изделия
        6,7  кг
        Вес с упаковкой
        10,8  кг

      • Дизайн

        цвет
        Антрацит

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          • * Подходит для влажной уборки
          • ** По сравнению с уборкой пылесосом мощностью 2200 Вт и обычной влажной уборкой
          • *** При использовании с моющим средством