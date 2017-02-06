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  • Сменный комплект аксессуаров Сменный комплект аксессуаров Сменный комплект аксессуаров

    SmartPro Easy Запасной комплект

    FC8007/01

    Сменный комплект аксессуаров

    Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Easy. В комплект входят 2 фильтра Ultra Hygiene EPA12 и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.

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    SmartPro Easy Запасной комплект

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    Сменный комплект аксессуаров

    Для SmartPro Easy

    • 2 сменных фильтра
    • 1 пара щеток
    Длинные боковые щетки собирают пыль там, где она скапливается чаще всего

    Длинные боковые щетки собирают пыль там, где она скапливается чаще всего

    Благодаря длинным боковым щеткам этот пылесос эффективно убирает пыль в углах и вдоль стен. Он добирается до мест, где скапливается больше всего пыли.

    Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

    Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

    Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

    2 сменных фильтра для оптимальной работы

    В комплект входят 2 сменных фильтра, которые обеспечивают оптимальное качество очистки

    Проводите замену один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

    Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора.

    • Характеристики аксессуаров

      Количество фильтров
      2
      Количество боковых щеток
      1

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Подходит для

      SmartPro Easy
      FC8792, FC8794, FC8796

    Badge-D2C

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