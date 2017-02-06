FC8007/01
Сменный комплект аксессуаров
Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Easy. В комплект входят 2 фильтра Ultra Hygiene EPA12 и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря длинным боковым щеткам этот пылесос эффективно убирает пыль в углах и вдоль стен. Он добирается до мест, где скапливается больше всего пыли.
Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.
В комплект входят 2 сменных фильтра, которые обеспечивают оптимальное качество очистки
Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора.
Характеристики аксессуаров
Экологическая безопасность
Подходит для
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