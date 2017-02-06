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  • Насадки из микрофибры Насадки из микрофибры Насадки из микрофибры

    SmartPro Easy Запасной комплект

    FC8008/01

    Насадки из микрофибры

    Насадки из микрофибры совместимы с роботами-пылесосами SmartPro Easy. В этот комплект входит две насадки из микрофибры. Насадки следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.

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    SmartPro Easy Запасной комплект

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    Насадки из микрофибры

    Для SmartPro Easy

    • 2 насадки из микрофибры

    2 насадки из микрофибры для оптимальной очистки

    В комплект входит 2 насадки из микрофибры, обеспечивающие оптимальное качество очистки.

    Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

    Заменяйте насадки из микрофибры каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

    • Характеристики аксессуаров

      Количество дисков
      2

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Подходит для

      SmartPro Easy
      FC8792, FC8794, FC8796

    Badge-D2C

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