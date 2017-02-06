SmartPro Easy Запасной комплект
Насадки из микрофибры
Насадки из микрофибры совместимы с роботами-пылесосами SmartPro Easy. В этот комплект входит две насадки из микрофибры. Насадки следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.
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SmartPro Easy Запасной комплект
Насадки из микрофибры Для SmartPro Easy 2 насадки из микрофибры для оптимальной очистки
В комплект входит 2 насадки из микрофибры, обеспечивающие оптимальное качество очистки.
Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора
Заменяйте насадки из микрофибры каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.
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