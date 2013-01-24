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Сменный фильтр для SpeedPro и SpeedPro Aqua

FC8009/01
Общая оценка / 5
  • Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000 Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000 Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000
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    Сменный фильтр для SpeedPro и SpeedPro Aqua

    FC8009/01
    Общая оценка / 5

    Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000

    Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, серией 5000 и 5000 Aqua. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    Сменный фильтр для SpeedPro и SpeedPro Aqua

    Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000

    Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, серией 5000 и 5000 Aqua. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000

    Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, серией 5000 и 5000 Aqua. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

    Сменный фильтр для SpeedPro и SpeedPro Aqua

    Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000

    Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, серией 5000 и 5000 Aqua. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев. Узнать обо всех преимуществах

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      Сменный фильтр для SpeedPro и серии 5000

      Оригинальные сменные фильтры от Philips

      • 1 моющийся губчатый фильтр

      Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

      Для долгого срока службы фильтра из пеноматериала его можно легко мыть под краном или в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        Моющийся губчатый фильтр
        1x

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Общие характеристики

        Подходит для
        Совместимые модели беспроводных пылесосов Philips: SpeedPro (Aqua) и серия 5000 (Aqua): FC6721–FC6729.

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