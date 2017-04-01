FC8010/01
Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*
Комплект сменных фильтров для аллергиков, совместимый с моделями Philips серии PowerPro Compact и PowerPro City*. В комплект входят выпускной и моторный фильтры. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год.Узнать обо всех преимуществах
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В комплект входит 1 выпускной фильтр для аллергиков. Фильтр улавливает даже мельчайшую пыль до того, как воздух выходит обратно в помещение. Это обеспечивает чистый воздух без пыли в вашем доме. Рекомендуется заменять фильтр один раз в год.
В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.
В комплект входит 1 впускной моторный фильтр (поролоновый). Этот фильтр обеспечивает дополнительную защиту двигателя и должен устанавливаться рядом с моющимся моторным фильтром. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр один раз в год.
Подходит для
В комплекте:
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