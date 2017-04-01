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  • Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact* Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact* Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*

    Запасной комплект

    FC8010/01

    Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*

    Комплект сменных фильтров для аллергиков, совместимый с моделями Philips серии PowerPro Compact и PowerPro City*. В комплект входят выпускной и моторный фильтры. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год.

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    Запасной комплект

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    Комплект фильтров для аллергиков PowerPro Compact*

    Оригинальные сменные фильтры от Philips

    • 1 фильтр для аллергиков
    • 1 моющийся фильтр защиты мотора
    • 1 моющийся губчатый фильтр
    Выпускной фильтр для аллергиков для превосходной фильтрации

    Выпускной фильтр для аллергиков для превосходной фильтрации

    В комплект входит 1 выпускной фильтр для аллергиков. Фильтр улавливает даже мельчайшую пыль до того, как воздух выходит обратно в помещение. Это обеспечивает чистый воздух без пыли в вашем доме. Рекомендуется заменять фильтр один раз в год.

    Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

    Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

    В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.

    Моющийся поролоновый моторный фильтр

    Моющийся поролоновый моторный фильтр

    В комплект входит 1 впускной моторный фильтр (поролоновый). Этот фильтр обеспечивает дополнительную защиту двигателя и должен устанавливаться рядом с моющимся моторным фильтром. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр один раз в год.

    • Подходит для

      PowerPro Compact/PowerPro City
      • FC9328 – FC9334
      • FC9349 – FC9353
      • FC9515
      • FC9516

    • В комплекте:

      Выпускной фильтр для аллергиков
      1x
      Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора
      1x
      Моющийся поролоновый моторный фильтр
      1x
    Badge-D2C

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    • Совместим со следующими моделями Philips: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516

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