Выпускной фильтр для аллергиков для превосходной фильтрации

В комплект входит 1 выпускной фильтр для аллергиков. Фильтр улавливает даже мельчайшую пыль до того, как воздух выходит обратно в помещение. Это обеспечивает чистый воздух без пыли в вашем доме. Рекомендуется заменять фильтр один раз в год.