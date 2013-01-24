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Запасной комплект

FC8010/01
Общая оценка / 5
  • Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact* Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact* Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact*
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    Запасной комплект

    FC8010/01
    Общая оценка / 5

    Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact*

    Набор сменных противоаллергенных фильтров, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact и PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact*

    Набор сменных противоаллергенных фильтров, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact и PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact*

    Набор сменных противоаллергенных фильтров, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact и PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact*

    Набор сменных противоаллергенных фильтров, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact и PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

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      Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact*

      Оригинальные сменные фильтры от Philips

      • 1 противоаллергенный фильтр
      • 1 моющийся фильтр защиты мотора
      • 1 моющийся губчатый фильтр
      Выходной противоаллергенный фильтр для эффективной фильтрации

      Выходной противоаллергенный фильтр для эффективной фильтрации

      В набор входит 1 выходной противоаллергенный фильтр. Фильтр удерживает даже мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.

      Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

      Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

      В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.

      Моющийся губчатый фильтр защиты мотора

      Моющийся губчатый фильтр защиты мотора

      В набор входит 1 воздухозаборный губчатый фильтр защиты мотора. Он дополнительно защищает мотор и устанавливается рядом с моющимся фильтром защиты мотора. Этот фильтр можно мыть и рекомендуется заменять один раз в год.

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        Противоаллергенный выходной фильтр
        1x
        Моющийся губчатый фильтр защиты мотора
        1x
        Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора
        1x

      • Подходит для

        PowerPro Compact/PowerPro City
        • FC9328 - FC9334
        • FC9349–FC9353
        • FC9515
        • FC9516

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          • Совместимо со следующими линейками продуктов Philips: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516