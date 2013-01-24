Ключевые слова для поиска
Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact*
Набор сменных противоаллергенных фильтров, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact и PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact*
Набор сменных противоаллергенных фильтров, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact и PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact*
Набор сменных противоаллергенных фильтров, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact и PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Набор сменных противоаллергенных фильтров для PowerPro Compact*
Набор сменных противоаллергенных фильтров, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact и PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
В набор входит 1 выходной противоаллергенный фильтр. Фильтр удерживает даже мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.
В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.
В набор входит 1 воздухозаборный губчатый фильтр защиты мотора. Он дополнительно защищает мотор и устанавливается рядом с моющимся фильтром защиты мотора. Этот фильтр можно мыть и рекомендуется заменять один раз в год.
В комплекте:
Подходит для