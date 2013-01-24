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Запасной комплект

FC8010/02
Общая оценка / 5
  • Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active* Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active* Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*
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    Запасной комплект

    FC8010/02
    Общая оценка / 5

    Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*

    Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact, PowerPro Active, PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*

    Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact, PowerPro Active, PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*

    Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact, PowerPro Active, PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*

    Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact, PowerPro Active, PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

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      Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*

      Оригинальные сменные фильтры от Philips

      • 1 выходной фильтр
      • 1 моющийся фильтр защиты мотора
      • 1 моющийся 2-слойный губчатый фильтр
      Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

      Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

      В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.

      Моющийся 2-слойный губчатый фильтр

      Моющийся 2-слойный губчатый фильтр

      В набор входит 1 воздухозаборный 2-слойный губчатый фильтр защиты мотора. Он дополнительно защищает мотор и устанавливается рядом с моющимся фильтром защиты мотора. Этот фильтр можно мыть и рекомендуется заменять один раз в год.

      Выходной фильтр для эффективной фильтрации

      Выходной фильтр для эффективной фильтрации

      В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает даже мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        Выходной фильтр
        1x
        Моющийся 2-слойный губчатый фильтр
        1x
        Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора
        1x

      • Подходит для

        PowerPro Active
        • FC9549 - FC9553
        • FC9555
        • FC9556
        • FC9573
        • FC9576
        • FC9588
        PowerPro Compact/PowerPro City
        • FC9328 - FC9334
        • FC9349–FC9353
        • FC9515
        • FC9516

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          • Совместимо со следующими линейками продуктов Philips: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549–FC9553, FC9555, FC9556, FC9569–FC9571, FC9573, FC9576, FC9588