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    Запасной комплект

    FC8010/02

    Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*

    Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact, PowerPro Active, PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год.

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    Запасной комплект

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    Комплект фильтров для PowerPro Compact и Active*

    Оригинальные сменные фильтры от Philips

    • 1 выходной фильтр
    • 1 моющийся фильтр защиты мотора
    • 1 моющийся 2-слойный губчатый фильтр
    Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

    Моющийся воздухозаборный фильтр защиты мотора

    В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.

    Моющийся 2-слойный губчатый фильтр

    Моющийся 2-слойный губчатый фильтр

    В набор входит 1 фильтр защиты мотора (2-слойный губчатый). Он дополнительно защищает электродвигатель и устанавливается рядом с моющимся фильтром защиты электродвигателя. Этот фильтр можно мыть и рекомендуется заменять один раз в год.

    Выходной фильтр для эффективной фильтрации

    Выходной фильтр для эффективной фильтрации

    В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает даже мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Комплект сменных фильтров
      Совместимые продукты
      • Безмешковый пылесос серии 3000 PowerPro Compact - FC9328, FC9329, FC9330, FC9331, , FC9333, FC9334, FC9349, FC9350, FC9351, FC9352, FC9353
      • Серия 5000 PowerPro Active - FC9550, FC9552, FC9553, FC9555, FC9556, FC9557, FC9570, FC9571, FC9573, FC9588

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      1 моющийся фильтр защиты мотора
      Аксессуары в комплекте 2
      1 моющийся 2-слойный губчатый фильтр
      Аксессуары в комплекте 3
      1 выходной фильтр HEPA

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • Совместимо со следующими линейками продукции Philips: PowerPro Compact / PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 – FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 – FC9571, FC9573, FC9576, FC9588

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