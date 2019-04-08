Набор сменных фильтров Allergy H13, совместимых с моделями линеек Philips PowerPro Compact, PowerPro Active, PowerPro City*. В набор входят фильтр защиты мотора и выходной фильтр. Рекомендуется заменять фильтры один раз в год.
В набор входит 1 моющийся фильтр защиты электродвигателя EPA10. Он обеспечивает высокий уровень фильтрации и защищает электродвигатель от повреждений, не давая мелким частицам пыли оседать на нем. Фильтр можно мыть. Рекомендуется заменять фильтр раз в год.
Моющийся 2-слойный губчатый фильтр
В набор входит 1 фильтр защиты мотора (2-слойный губчатый). Он дополнительно защищает электродвигатель и устанавливается рядом с моющимся фильтром защиты электродвигателя. Этот фильтр можно мыть и рекомендуется заменять один раз в год.
Выходной фильтр для эффективной фильтрации
В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает даже мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.